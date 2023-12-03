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رونالدينيو: أتمنى فوز مبابي بالكرة الذهبية

12/3/2023 7:19:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بانكوك‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬السابق‭ ‬رونالدينيو‭ ‬ان‭ ‬باستطاعة‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬المتألق‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬احراز‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬فريق‭ ‬لكنه‭ ‬يتمنى‭ ‬ان‭ ‬يحقق‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ناديه‭ ‬الحالي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭.‬

وقال‭ ‬رونالدينيو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرياضة‭ ‬تيكبول‭ (‬مزيج‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وكرة‭ ‬الطاولة‭) ‬في‭ ‬بانكوك‭ ‬‮«‬لاعب‭ ‬كبير‭ ‬مثله‭ ‬يملك‭ ‬الفرصة‭ ‬لاحراز‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬مع‭ ‬اي‭ ‬فريق،‭ ‬لكن‭ ‬كوني‭ ‬اعشق‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬أود‭ ‬رؤيته‭ ‬يحرزها‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬سان‭ ‬جرمان‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬ان‭ ‬يفوز‭ ‬بها،‭ ‬انه‭ ‬صديق‭ ‬جيد‭ ‬لي‭ ‬ولاعب‭ ‬كبير‭ ‬ايضا‭. ‬أعشق‭ ‬اسلوب‭ ‬لعبه‮»‬‭.‬

وحل‭ ‬مبابي‭ ‬ثالثا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬توزعها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬فوتبول‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وراء‭ ‬النجم‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬لاعب‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الاميركي‭ ‬حاليا‭ ‬والنروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭.‬

وختم‭ ‬رونالدينيو‭ ‬‮«‬الفوز‭ ‬بالبطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬سيساعده‭ ‬حتما‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

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