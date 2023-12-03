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جائزتان للأرجنتين ومالي وفرنسا وواحدة لألمانيا في مونديال الناشئين

12/3/2023 7:19:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

زيورخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬عن‮
‬‭ ‬هوية‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الناشئين‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬والذي‭ ‬توج‭ ‬بلقبه‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬بركلات‭ ‬الجزاء‭ ‬الترجيحية‭ ‬السبت‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬بالتعادل‭ ‬2‭/‬2‭.‬

وفاز‭ ‬الألماني‭ ‬باريس‭ ‬برونر‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬وحصد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أجوستين‭ ‬روبرتو‭ ‬جائزة‭ ‬الحذاء‭ ‬الذهبي‭. ‬وساهم‭ ‬باريس‭ ‬برونر‭ ‬مهاجم‭ ‬ألمانيا‭ ‬المميز‭ ‬بشكلٍ‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده،‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬وهدف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬مما‭ ‬جعله‭ ‬يتوج‭ ‬بلقب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وحصد‭ ‬المالي‭ ‬حميدو‭ ‬ماكالو‭ ‬الكرة‭ ‬الفضية‭ ‬بعد‭ ‬الأداء‭ ‬المذهل‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬مع‭ ‬بلاده‭ ‬ومساهمته‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية،‭ ‬وكانت‭ ‬أفضل‭ ‬لحظاته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬حيث‭ ‬استلم‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬وراوغ‭ ‬أحد‭ ‬مدافعي‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بتمرير‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬قدميه،‭ ‬ثم‭ ‬راوغ‭ ‬لاعب‭ ‬آخر‭ ‬بمنتخب‭ ‬التانجو‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬الكرة‭ ‬بهدوء‭ ‬في‭ ‬الشباك،‭ ‬مسجلًا‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬لبلاده‭.‬

وفاز‭ ‬ماتيس‭ ‬أموجو‭ ‬بالحذاء‭ ‬البرونزي‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬رائع‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬طوال‭ ‬مشوار‭ ‬المونديال‭ ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬القاتل‭ ‬للديوك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭. ‬وذهبت‭ ‬جائزة‭ ‬الحذاء‭ ‬الذهبي‭ ‬إلى‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أجوستين‭ ‬روبرتو‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬ثمانية‭ ‬أهداف‭ ‬خلال‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬للتانجو‭.‬

وساهم‭ ‬أجوستين‭ ‬بشكلٍ‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬وصول‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬ثمانية‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬منذ‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمين‭ ‬بتسجيله‭ ‬عشرة‭ ‬أهداف‭ ‬لنيجيريا‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬هاتريك‭ ‬رائع‭ ‬ضد‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وفاز‭ ‬نجم‭ ‬منتخب‭ ‬مالي‭ ‬إبراهيم‭ ‬ديارا‭ ‬بالحذاء‭ ‬الفضي‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬خمسة
أهداف‭ ‬وأربع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭.‬

وذهب‭ ‬الحذاء‭ ‬البرونزي‭ ‬إلى‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬كلاوديو‭ ‬إتشيفري‭ ‬بتسجيله‭ ‬خمسة
أهداف‭ ‬بجانب‭ ‬تمريرتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬للتانجو

وحصد‭ ‬الفرنسي‭ ‬بول‭ ‬أرجنيي‭ ‬جائزة‭ ‬القفاز‭ ‬الذهبي‭ ‬لأفضل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الناشئين،‭ ‬بعدما‭ ‬قاد‭ ‬بلاده‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وتلقت‭ ‬شباكه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬طوال‭ ‬البطولة،‭ ‬وتصدي‭ ‬لركلتي‭ ‬ترجيح‭ ‬أمام‭ ‬ألمانيا‭.‬

وأوضح‭ ‬فيفا‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬اللعب‭ ‬النظيف‭ ‬ذهبت‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭.‬

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