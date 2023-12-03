جائزتان للأرجنتين ومالي وفرنسا وواحدة لألمانيا في مونديال الناشئين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
زيورخ - (د ب أ): كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن
هوية الفائزين بجوائز الأفضل في مونديال الناشئين تحت 17 عاما في إندونيسيا، والذي توج بلقبه منتخب ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز في النهائي على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية السبت عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.
وفاز الألماني باريس برونر بجائزة الكرة الذهبية وحصد الأرجنتيني أجوستين روبرتو جائزة الحذاء الذهبي. وساهم باريس برونر مهاجم ألمانيا المميز بشكلٍ كبير في مسيرة منتخب بلاده، والذي حقق لقبه الأول في كأس العالم تحت 17 سنة، حيث سجل أربعة أهداف في البطولة، بما في ذلك هدفين في الدور نصف النهائي، وهدف في المباراة النهائية، مما جعله يتوج بلقب أفضل لاعب في البطولة.
وحصد المالي حميدو ماكالو الكرة الفضية بعد الأداء المذهل الذي قدمه مع بلاده ومساهمته بشكل فعال في الفوز بالميدالية البرونزية، وكانت أفضل لحظاته في البطولة خلال مباراة تحديد المركز الثالث، حيث استلم الكرة في منطقة الجزاء، وراوغ أحد مدافعي الأرجنتين بتمرير الكرة من بين قدميه، ثم راوغ لاعب آخر بمنتخب التانجو قبل أن يضع الكرة بهدوء في الشباك، مسجلًا الهدف الثالث لبلاده.
وفاز ماتيس أموجو بالحذاء البرونزي بعد أداء رائع مع منتخب فرنسا طوال مشوار المونديال كما سجل هدف التعادل القاتل للديوك في المباراة النهائية. وذهبت جائزة الحذاء الذهبي إلى النجم الأرجنتيني أجوستين روبرتو الذي سجل ثمانية أهداف خلال سبع مباريات للتانجو.
وساهم أجوستين بشكلٍ كبير في وصول المنتخب الأرجنتيني إلى الدور نصف النهائي، حيث سجل ثمانية أهداف في البطولة، أكثر من أي لاعب آخر في كأس العالم تحت 17 سنة منذ الرقم القياسي الذي حققه فيكتور أوسيمين بتسجيله عشرة أهداف لنيجيريا في نسخة عام 2015، ومن بينها هاتريك رائع ضد ألمانيا في الدور نصف النهائي.
وفاز نجم منتخب مالي إبراهيم ديارا بالحذاء الفضي بعد تسجيله خمسة
أهداف وأربع تمريرات حاسمة في سبع مباريات مع منتخب بلاده.
وذهب الحذاء البرونزي إلى الأرجنتيني كلاوديو إتشيفري بتسجيله خمسة
أهداف بجانب تمريرتين حاسمتين للتانجو
وحصد الفرنسي بول أرجنيي جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في مونديال الناشئين، بعدما قاد بلاده للحفاظ على نظافة شباكه في خمس مباريات متتالية في البطولة، وتلقت شباكه ثلاثة أهداف طوال البطولة، وتصدي لركلتي ترجيح أمام ألمانيا.
وأوضح فيفا عبر موقعه الإلكتروني، أن جائزة اللعب النظيف ذهبت إلى منتخب إنجلترا.
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