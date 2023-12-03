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إصابة 20 مشجعا في أعمال شغب في ألمانيا

12/3/2023 7:19:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تسببت‭ ‬وقائع‭ ‬الشغب‭ ‬التي‭ ‬رافقت‭ ‬مباراة‭ ‬اف‭ ‬سي‭ ‬ساربروكن‭ ‬مع‭ ‬بروسيا‭ ‬مونستر‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬20‭ ‬مشجعا‭ ‬لفريق‭ ‬مونستر‭ ‬بجانب‭ ‬ضابط‭ ‬شرطة‭.‬

وتزايدت‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‭ ‬الجماهيري‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الألمانية‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬مباراة‭ ‬اينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬مع‭ ‬شتوتجارت‭ ‬بالبوندسليجا،‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬أيضا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وذكرت‭ ‬شرطة‭ ‬ساربروكن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬أعمال‭ ‬الشعب‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬القطارات‭ ‬وجرى‭ ‬استخدام‭ ‬رذاذ‭ ‬الفلفل،‭ ‬وهاجمت‭ ‬جماهير‭ ‬مونستر‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة،‭ ‬وقامت‭ ‬بضربهم‭ ‬مع‭ ‬إلقاء‭ ‬المقذوفات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الزجاجات‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬إشعال‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬القطار‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭.‬

وفرض‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الألماني‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ (‬109‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭) ‬بحق‭ ‬نادي‭ ‬مونستر‭ ‬بعد‭ ‬إشعال‭ ‬الجماهير‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭.‬

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