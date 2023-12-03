إصابة 20 مشجعا في أعمال شغب في ألمانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): تسببت وقائع الشغب التي رافقت مباراة اف سي ساربروكن مع بروسيا مونستر بدوري الدرجة الثالثة الألماني لكرة القدم، في إصابة 20 مشجعا لفريق مونستر بجانب ضابط شرطة.
وتزايدت أعمال الشغب الجماهيري في كرة القدم الألمانية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث شهدت مباراة اينتراخت فرانكفورت مع شتوتجارت بالبوندسليجا، أعمال شغب أيضا الأسبوع الماضي.
وذكرت شرطة ساربروكن في بيان أمس الأحد أن أعمال الشعب وقعت في محطة القطارات وجرى استخدام رذاذ الفلفل، وهاجمت جماهير مونستر رجال الشرطة، وقامت بضربهم مع إلقاء المقذوفات بما في ذلك الزجاجات.
كما تم إشعال الألعاب النارية مع انطلاق القطار على هامش المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.
وفرض اتحاد الكرة الألماني غرامة مالية بقيمة 100 ألف يورو (109 آلاف دولار) بحق نادي مونستر بعد إشعال الجماهير الألعاب النارية خلال مواجهة بايرن ميونخ في سبتمبر الماضي في كأس ألمانيا.
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