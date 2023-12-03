قطر تستعرض إنجازات المونديال على صعيد الاستدامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - ‬دبي‭ -

(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬استعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للمشاريع‭ ‬والإرث‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جناح‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتغير‭ ‬المناخي‭ ‬بمدينة‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬إنجازات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم2022‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاستدامة‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬للبناء‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬الاستثنائي‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬قطر‭ ‬خلال‭ ‬استضافتها‭ ‬لأفضل‭ ‬نسخة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

وقال‭ ‬جاسم‭ ‬الجيدة‭ ‬مدير‭ ‬علاقات‭ ‬الشركاء‭ ‬و‭ ‬الاتصال‭ ‬للاستدامة‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للمشاريع‭ ‬و‭ ‬الارث‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭: ‬مشاركتنا‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬استعراض‭ ‬اهم‭ ‬الممارسات‭ ‬و‭ ‬الانجازات‭ ‬التي‭ ‬حققناها‭ ‬في‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ .‬

وشهدت‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬70‭ ‬مشروعاً‭ ‬مرتبطاً‭ ‬بالاستدامة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ممارسات‭ ‬البناء‭ ‬الخضراء،‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنظومة‭ ‬العالمية‭ ‬لتقييم‭ ‬الاستدامة‭ ‬‮«‬جي‭ ‬ساس‮»‬،‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬والبناء‭ ‬والعمليات‭ ‬التشغيلية،‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬استادات‭ ‬المونديال‭. ‬كما‭ ‬نجحت‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تدوير‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬80 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬استضافة‭ ‬البطولة،‭ ‬وإرسال‭ ‬المخلفات‭ ‬المتبقية‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬لتحويل‭ ‬المخلفات‭ ‬إلى‭ ‬طاقة‭.‬

واضاف‭ ‬الجيدة‭: ‬‮«‬كما‭ ‬استعرضنا‭ ‬برنامج‮»‬‭ ‬موجة‭ ‬وحدة‭ ‬‮«‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬والعالم‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬البلاستيك،‭ ‬للتقليل‭ ‬من‭ ‬كميات‭ ‬النفايات‭ ‬البلاستكية‮»‬‭. ‬وجاءت‭ ‬معالجة‭ ‬النفايات‭ ‬البلاستيكية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬قائمة‭ ‬الأولويات‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬موجة‭ ‬وحدة‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا،‭ ‬ضمن‭ ‬مشاريعها‭ ‬لإرث‭ ‬المونديال‭.‬

وبفضل‭ ‬تلك‭ ‬الجهود‭ ‬جرى‭ ‬استخدام‭ ‬عبوات‭ ‬بلاستكية‭ ‬مصنعة‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬معاد‭ ‬تدويرها‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬منافذ‭ ‬البيع‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬البطولة‭. ‬وأكد‭ ‬ان‭ ‬ملاعب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬كانت‭ ‬قفزة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وستحدث‭ ‬نقلة‭ ‬مهمة،‭ ‬في‭ ‬مراعاة‭ ‬جوانب‭ ‬الاستدامة‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬والفعاليات‭ ‬الكبرى‭ ‬بالمستقبل‭.‬

كما‭ ‬شاركت‭ ‬د‭ ‬تالار‭ ‬ممثلة‭ ‬للجنة‭ ‬العليا‭ ‬بالجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬ضمن‭ ‬الاحداث‭ ‬الجانبية‭ ‬لجناح‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتغير‭ ‬المناخي،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬ارث‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬الاحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‮»‬‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬استراتيجية‭ ‬الاستدامة‭ ‬و‭ ‬المباني‭ ‬الخضراء‭ ‬و‭ ‬برنامج‭ ‬موجة،‭ ‬بجانب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الخطط‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬وضعها‭ ‬وتنفيذها‭ ‬والتي‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬مثل‭ : ‬الحافلات‭ ‬الكهربائية‭ ‬ومحطة‭ ‬الخرسعة‭ ‬للطاقة‭ ‬الشمسية‭.‬