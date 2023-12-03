قطر تستعرض إنجازات المونديال على صعيد الاستدامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الدوحة - دبي -
(د ب أ): استعرضت اللجنة العليا للمشاريع والإرث من خلال جناح دولة قطر المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة، إنجازات بطولة كأس العالم2022 لكرة القدم في قطر، على صعيد الاستدامة والمحافظة على البيئة، ودعت إلى مواصلة العمل للبناء على النجاح الاستثنائي الذي حققته قطر خلال استضافتها لأفضل نسخة في تاريخ كأس العالم.
وقال جاسم الجيدة مدير علاقات الشركاء و الاتصال للاستدامة في اللجنة العليا للمشاريع و الارث في تصريحات صحفية: مشاركتنا جاءت من اجل استعراض اهم الممارسات و الانجازات التي حققناها في الاستدامة البيئية من خلال مونديال قطر 2022 .
وشهدت استضافة كأس العالم في قطر 70 مشروعاً مرتبطاً بالاستدامة، بما في ذلك ممارسات البناء الخضراء، المعتمدة من قبل المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس»، في التصميم والبناء والعمليات التشغيلية، في جميع استادات المونديال. كما نجحت فرق العمل في تدوير ما يزيد على 80 % من النفايات الناتجة عن استضافة البطولة، وإرسال المخلفات المتبقية إلى محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة.
واضاف الجيدة: «كما استعرضنا برنامج» موجة وحدة «والذي يهدف إلى نشر الوعي في قطر والعالم حول أهمية الحد من استخدام البلاستيك، للتقليل من كميات النفايات البلاستكية». وجاءت معالجة النفايات البلاستيكية على رأس قائمة الأولويات في برنامج «موجة وحدة»، الذي أطلقته اللجنة العليا، ضمن مشاريعها لإرث المونديال.
وبفضل تلك الجهود جرى استخدام عبوات بلاستكية مصنعة من مواد معاد تدويرها بنسبة 100 % في منافذ البيع في مواقع البطولة. وأكد ان ملاعب كأس العالم 2022 كانت قفزة في عالم التنمية المستدامة وستحدث نقلة مهمة، في مراعاة جوانب الاستدامة خلال استضافة الأحداث الرياضية والفعاليات الكبرى بالمستقبل.
كما شاركت د تالار ممثلة للجنة العليا بالجلسة الثانية ضمن الاحداث الجانبية لجناح دولة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والتي جاءت تحت عنوان: «ارث التغير المناخي في الاحداث الرياضية الكبرى» وتم خلال الجلسة التركيز على استراتيجية الاستدامة و المباني الخضراء و برنامج موجة، بجانب التركيز على الخطط التي تم وضعها وتنفيذها والتي ساعدت في الحفاظ على التغير المناخي مثل : الحافلات الكهربائية ومحطة الخرسعة للطاقة الشمسية.
MENAFN03122023000055011008ID1107528661
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.