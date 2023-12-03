ميدجيدوفيتش بطل الجيل القادم لرابطة محترفي التنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض – (د ب أ): توج الصربي حمد ميدجيدوفيتش بلقب بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس تحت 21 عاماً، والمقدمة من نيوم، وذلك في المنافسات التي أقيمت في جدة، والتي تنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للتنس.
وحصد الصربي حمد ميدجيدوفيتش اللقب، بعد فوزه على الفرنسي آرثر فيلس «المصنف الـ36» عالمياً؛ بواقع ثلاث مجموعاتٍ مقابل مجموعتين، محافظاً بها على سجله خالياً من الخسائر، وذلك في المباراة النهائية من البطولة التي أقيمت في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وحصل فيها صاحب المركز الأول على مبلغ 514 ألف دولار.
وقال حمد ميدجيدوفيتش بعد نهاية اللقاء: «سعيد بالحصول على هذا اللقب، والذي سيعزّز من إمكاناتي خلال العام الجديد، لا سيما أنه أمام آرثر فيلس المصنف ضمن أفضل 40 لاعباً عالمياً، لقد واجهت صعوبة شديدة بعد المجموعة الأولى، إلا أنني استجمعت قواي، وحافظت على هدوئي، وتمكنت من تحقيق ذلك الفوز في النهاية».
وشهدت البطولة مشاركة ثمانية لاعبين على مجموعتين؛ حيث ضمت المجموعة «الخضراء» كلاً من: الفرنسي آرثر فيلس، والسويسري دومينيك ستريكر، والإيطالي فلافيو كوبوليومواطنه لوكا ناردي، فيما تكونت المجموعة «الحمراء» من الصربي حمد ميدجيدوفيتش ، والفرنسي لوكا فان آش، والأردني عبدالله شلباية، والأمريكي أليكس ميكيلسن. وكانت النسخ الماضية من بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، قد أقيمت في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث توّج الكوري الجنوبي هيون تشونج بلقب عام 2017، تلاه اليوناني ستيفانونس تستسيباس عام 2018، ومن ثم الإيطالي يانيك سينر عام 2019، فيما نال الإسباني كارلوس ألكاراز «المصنف الثاني عالمياً» لقب عام 2021، وكانت بطولة عام 2022 من نصيب الأمريكي براندن ناكاشيما.
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