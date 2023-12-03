ميدجيدوفيتش بطل الجيل القادم لرابطة محترفي التنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬توج‭ ‬الصربي‭ ‬حمد‭ ‬ميدجيدوفيتش‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬لرابطة‭ ‬محترفي‭ ‬التنس‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬عاماً،‭ ‬والمقدمة‭ ‬من‭ ‬نيوم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬والتي‭ ‬تنظمها‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للتنس‭.‬

وحصد‭ ‬الصربي‭ ‬حمد‭ ‬ميدجيدوفيتش‭ ‬اللقب،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الفرنسي‭ ‬آرثر‭ ‬فيلس‭ ‬‮«‬المصنف‭ ‬الـ36‮»‬‭ ‬عالمياً؛‭ ‬بواقع‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعاتٍ‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعتين،‭ ‬محافظاً‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خالياً‭ ‬من‭ ‬الخسائر،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬بجدة،‭ ‬وحصل‭ ‬فيها‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬514‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

وقال‭ ‬حمد‭ ‬ميدجيدوفيتش‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭: ‬‮«‬سعيد‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬اللقب،‭ ‬والذي‭ ‬سيعزّز‭ ‬من‭ ‬إمكاناتي‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجديد،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬أنه‭ ‬أمام‭ ‬آرثر‭ ‬فيلس‭ ‬المصنف‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬40‭ ‬لاعباً‭ ‬عالمياً،‭ ‬لقد‭ ‬واجهت‭ ‬صعوبة‭ ‬شديدة‭ ‬بعد‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬استجمعت‭ ‬قواي،‭ ‬وحافظت‭ ‬على‭ ‬هدوئي،‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬النهاية‮»‬‭.‬

وشهدت‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬على‭ ‬مجموعتين؛‭ ‬حيث‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬‮«‬الخضراء‮»‬‭ ‬كلاً‭ ‬من‭: ‬الفرنسي‭ ‬آرثر‭ ‬فيلس،‭ ‬والسويسري‭ ‬دومينيك‭ ‬ستريكر،‭ ‬والإيطالي‭ ‬فلافيو‭ ‬كوبوليومواطنه‭ ‬لوكا‭ ‬ناردي،‭ ‬فيما‭ ‬تكونت‭ ‬المجموعة‭ ‬‮«‬الحمراء‮»‬‭ ‬من‭ ‬الصربي‭ ‬حمد‭ ‬ميدجيدوفيتش‭ ‬،‭ ‬والفرنسي‭ ‬لوكا‭ ‬فان‭ ‬آش،‭ ‬والأردني‭ ‬عبدالله‭ ‬شلباية،‭ ‬والأمريكي‭ ‬أليكس‭ ‬ميكيلسن‭. ‬وكانت‭ ‬النسخ‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬لرابطة‭ ‬محترفي‭ ‬التنس،‭ ‬قد‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ميلانو‭ ‬الإيطالية،‭ ‬حيث‭ ‬توّج‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هيون‭ ‬تشونج‭ ‬بلقب‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬تلاه‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانونس‭ ‬تستسيباس‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬فيما‭ ‬نال‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز‭ ‬‮«‬المصنف‭ ‬الثاني‭ ‬عالمياً‮»‬‭ ‬لقب‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وكانت‭ ‬بطولة‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الأمريكي‭ ‬براندن‭ ‬ناكاشيما‭.‬