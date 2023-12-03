ليما يحرز المركز الأول في ماراثون فالنسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (أ ف ب): أحرز العداء الاثيوبي سيساي ليما المركز الاول في سباق ماراثون فالنسيا الاسباني (42.195 كلم) مسجلا سادس افضل توقيت في تاريخ هذا السباق بزمن 2.01.48 ساعة أمس الاحد.
وانفرد ليما بالمركز الاول اعتبارا من الكيلومتر الثلاثين وأنهاه بسرعة كبيرة محطما رقمه القياسي الشخصي بفارق اكثر من دقيقتين.
وجاء الكيني ألكسندر موتيزو ثانيا (2.03.11 س) والاثيوبي ديفيد وولده (2.03.48 س)، في حين حل الاثيوبي الشهير كينينيسا بيكيلي في المركز الرابع.
اما بطل العالم 3 مرات في سباق 10 الاف متر الاوغندي جوشوا شيبتيغي فحل في المركز السابع والثلاثين بعد ان كان بين عدائي المقدمة حتى منتصف السباق قبل ان يتراجع.
وفي فئة السيدات، في غياب الاثيوبية تسيهاي غيميشو المرشحة الابرز للظفر في السباق، وذلك بسبب ايقافها بعد ثبوت تناولها منشطات يوم الخميس، نجحت مواطنتها وركنش ديغيفا في احراز المركز الاول بتوقيت 2.15.51 ساعة امام مواطنتيها الماظ ايانا (2.16.22 س) وهيوت غبريكيدان (2.17.59 س).
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