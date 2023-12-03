ليما يحرز المركز الأول في ماراثون فالنسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحرز‭ ‬العداء‭ ‬الاثيوبي‭ ‬سيساي‭ ‬ليما‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬ماراثون‭ ‬فالنسيا‭ ‬الاسباني‭ (‬42.195‭ ‬كلم‭) ‬مسجلا‭ ‬سادس‭ ‬افضل‭ ‬توقيت‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬2‭.‬01‭.‬48‭ ‬ساعة‭ ‬أمس‭ ‬الاحد‭.‬

وانفرد‭ ‬ليما‭ ‬بالمركز‭ ‬الاول‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الكيلومتر‭ ‬الثلاثين‭ ‬وأنهاه‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬محطما‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬الشخصي‭ ‬بفارق‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬دقيقتين‭.‬

وجاء‭ ‬الكيني‭ ‬ألكسندر‭ ‬موتيزو‭ ‬ثانيا‭ (‬2.03.11‭ ‬س‭) ‬والاثيوبي‭ ‬ديفيد‭ ‬وولده‭ (‬2.03.48‭ ‬س‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حل‭ ‬الاثيوبي‭ ‬الشهير‭ ‬كينينيسا‭ ‬بيكيلي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

اما‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬10‭ ‬الاف‭ ‬متر‭ ‬الاوغندي‭ ‬جوشوا‭ ‬شيبتيغي‭ ‬فحل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬والثلاثين‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬بين‭ ‬عدائي‭ ‬المقدمة‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬السباق‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتراجع‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬السيدات،‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬الاثيوبية‭ ‬تسيهاي‭ ‬غيميشو‭ ‬المرشحة‭ ‬الابرز‭ ‬للظفر‭ ‬في‭ ‬السباق،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬ايقافها‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬تناولها‭ ‬منشطات‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬نجحت‭ ‬مواطنتها‭ ‬وركنش‭ ‬ديغيفا‭ ‬في‭ ‬احراز‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬بتوقيت‭ ‬2.15.51‭ ‬ساعة‭ ‬امام‭ ‬مواطنتيها‭ ‬الماظ‭ ‬ايانا‭ (‬2.16.22‭ ‬س‭) ‬وهيوت‭ ‬غبريكيدان‭ (‬2.17.59‭ ‬س‭).‬