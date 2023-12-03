الألمان يساندون استضافة الأولمبياد في المستقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أجراه‭ ‬معهد‭ ‬أبحاث‭ ‬الرأي‭ ‬‮«‬يوجوف‮»‬‭ ‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬الشعب‭ ‬الألماني‭ ‬يساندون‭ ‬مخطط‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬آخر‭ ‬لاستضافة‭ ‬الأولمبياد‭. ‬وجرى‭ ‬الاستطلاع‭ ‬على‭ ‬عينة‭ ‬ضمت‭ ‬2042‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬18‭ ‬عاما،‭ ‬بين‭ ‬يومي‭ ‬28‭ ‬و30‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وأظهر‭ ‬رغبة‭ ‬58 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬استضافة‭ ‬الأولمبياد‭.‬

واستضافت‭ ‬برلين‭ ‬أولمبياد‭ ‬1936‭ ‬تحت‭ ‬الحكم‭ ‬النازي،‭ ‬ويعتقد‭ ‬36 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المنطقي‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬استضافة‭ ‬أولمبياد‭ ‬2036‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬برلين،‭ ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬ذلك‭ ‬مدى‭ ‬تغيّر‭ ‬ألمانيا‭ ‬عن‭ ‬ذي‭ ‬قبل‭. ‬ووافق‭ ‬20 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬استضافة‭ ‬الأولمبياد‭ ‬بشكل‭ ‬مبدئي،‭ ‬لكنهم‭ ‬رأوا‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬استضافة‭ ‬نسخة‭ ‬2036‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬محلها‭ ‬نتيجة‭ ‬للسياق‭ ‬التاريخي‭. ‬وتدخل‭ ‬نسخة‭ ‬2040‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الحسبان،‭ ‬لكن‭ ‬19 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع‭ ‬عارضوا‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭.‬

وكانت‭ ‬المحاولات‭ ‬الأحدث‭ ‬لألمانيا‭ ‬لاستضافة‭ ‬الأولمبياد‭ ‬باءت‭ ‬بالفشل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الشعبي‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬هامبورج‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬سلبية‭ ‬وهو‭ ‬نفس‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬ميونخ‭ ‬عام‭ ‬2013‭.‬

لكن‭ ‬هامبورج‭ ‬وميونخ‭ ‬أبدتا‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الأولمبياد‭ ‬بجانب‭ ‬برلين‭ ‬ولايبزج‭ ‬ومدن‭ ‬حول‭ ‬دوسلدورف،‭ ‬وهو‭ ‬الملف‭ ‬الذي‭ ‬فشل‭ ‬أمام‭ ‬بريسبان‭ ‬الأسترالية‭ ‬لاستضافة‭ ‬أولمبياد‭ ‬2032‭ ‬نظرا‭ ‬لعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬بملف‭ ‬مناسب‭.‬