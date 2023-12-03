الألمان يساندون استضافة الأولمبياد في المستقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد أبحاث الرأي «يوجوف» بالنيابة عن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن غالبية الشعب الألماني يساندون مخطط التقدم بطلب آخر لاستضافة الأولمبياد. وجرى الاستطلاع على عينة ضمت 2042 شخصا في ألمانيا بداية من سن 18 عاما، بين يومي 28 و30 نوفمبر الماضي، وأظهر رغبة 58 % من المشاركين في تجديد التقدم بطلب استضافة الأولمبياد.
واستضافت برلين أولمبياد 1936 تحت الحكم النازي، ويعتقد 36 % من المشاركين في الاستطلاع أنه من المنطقي التقدم بطلب استضافة أولمبياد 2036 حيث تأتي بعد 100 عام من النسخة السابقة في برلين، ومن الممكن أن يظهر ذلك مدى تغيّر ألمانيا عن ذي قبل. ووافق 20 % من المشاركين على التقدم بطلب استضافة الأولمبياد بشكل مبدئي، لكنهم رأوا أن جهود استضافة نسخة 2036 ليست في محلها نتيجة للسياق التاريخي. وتدخل نسخة 2040 أيضا في الحسبان، لكن 19 % من المشاركين في الاستطلاع عارضوا هذه الفكرة.
وكانت المحاولات الأحدث لألمانيا لاستضافة الأولمبياد باءت بالفشل بعد أن جاءت نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي جرى في هامبورج عام 2015 سلبية وهو نفس ما حدث في الاستفتاء الذي جرى في ميونخ عام 2013.
لكن هامبورج وميونخ أبدتا رغبة في استضافة الأولمبياد بجانب برلين ولايبزج ومدن حول دوسلدورف، وهو الملف الذي فشل أمام بريسبان الأسترالية لاستضافة أولمبياد 2032 نظرا لعدم القدرة على التقدم بملف مناسب.
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