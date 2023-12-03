فوز مثير لكليبرز على غولدن ستايت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس أنجليس - (أ ف ب): قلب لوس أنجليس كليبرز تخلفه بفارق 22 نقطة في الربع الثالث إلى فوز مثير في الرمق الأخير على غولدن ستايت ووريرز 113-112 ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، في حين توقفت سلسلة انتصارات اورلانود ماجيك عند 9 بسقوطه أمام بروكلين نتس 101-129. وحسم كليبرز النتيجة بفضل ثلاثية لنجمه بول جورج في الثواني الأخيرة والذي أنهى المباراة مسجلا 25 نقطة بينها 11 في الربع الأخير. وسنحت لغولدن ستايت فرصة أخيرة للخروج فائزا لكن درايموند غرين أهدر رمية ثلاثية في الثانية الأخيرة.
وساهم أيضا في فوز كليبرز كل من جيمس هاردن مع 21 نقطة وكاوهي لينارد مع 20.
وتطرق جورج إلى سلته الحاسمة بالقول «نظرت إلى السلة بتمعن، وأشكر الله أن كرتي دخلت. كان شعوري جيدا عندما قمت بتسديد الكرة». وأكد جورج أن العودة في النتيجة أمام فريق قوي مثل غولدن ستايت يعني الكثير لفريقه وأضاف «يستطيعون تسجيل النقاط بسرعة. العودة في النتيجة تعني لنا الكثير لأنه يثبت أن هذه المجموعة جاهزة للمعركة والكفاح حتى نهاية المباراة».
في المقابل، كان أفضل مسجل في صفوف غولدن ستايت نجمه ستيفن كوري مع 22 نقطة و11 تمريرة حاسمة.
وللمرة الثانية خلال أيام قليلة أفلت من غولدن ستايت ووريرز بطل عام 2022، فوز كان في المتناول بعد أن تقدم على ساكرامنتو كينغز بفارق كبير الثلاثاء قبل أن يخسر المباراة.
وحذا لوس أنجليس ليكرز حذو جاره في المدينة الواحدة وتغلب على هيوستن روكتس 107-97 في مباراة تألق فيها نجمه انتوني ديفيس بتسجيله 27 نقطة ونجاحه في 14 متابعة.
وأضاف النجم الآخر ليبرون جيمس الذي يحتفل بعيد ميلاده التاسع والثلاثين خلال الشهر الحالي 16 نقطة بينها سلة رائعة عندما استدار على نفسه بنسبة 360 درجة.
تريبل دابل لدونتشيتش
ويوكيتش ويانيس
ولم ينفع تألق النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش في صفوف دالاس مافريكس الذي نجح في تحقيق «تريبل دابل» لأن فريقه خسر أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 120-126.
وسجل دونتشيتش 36 نقطة مع 15 متابعة و17 تمريرة حاسمة.
أما أفضل مسجل في صفوف ثاندر فكان جالين ويليامس مع 23 نقطة علما بأن سبعة زملاء له تخطوا حاجز العشر نقاط في المباراة.
وللمفارقة، فإن مافريكس الذي تخلف بفارق 24 نقطة في مطلع الربع الأخير سجل 30 نقطة تواليا خلاله وتقدم بالفعل 117-111 لكنه لم يتمكن من حسم المباراة في صالحه.
وأسف لاعب مافريكس ديريك لايفلي الذي سجل 20 نقطة ونجح في 16 متابعة لعدم قدرة فريقه على حسم النتيجة في صالحه بقوله «حالفنا الحظ بالعودة في المباراة وجعل النتيجة متقاربة لكن يتعين علينا معرفة كيفية حسم الأمور في أواخر المباريات».
وكان الأمر مماثلا بالنسبة إلى النجم الصربي نيكولا يوكيتش في صفوف إذ لم يكف نجاحه في تحقيق «تريبل دابل» في منح الفوز لفريقه دنفر ناغتس حامل اللقب الموسم الماضي، فخسر أمام ساكرامنتو كينغز 117-123.
وسجل يوكيتش 36 نقطة مع 13 متابعة و14 تمريرة حاسمة.
في المقابل، كان دي ارون فوكس ومالك مونك أفضل مسجلين في صفوف ساكرامنتو مع 26 نقطة لكل منهما. وسجل النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو أول «تريبل دابل» له هذا الموسم ليقود ميلووكي باكس إلى الفوز على أتلانتا هوكس 132-121 في مباراة تبادل فيها الفريقان التقدم 17 مرة.
وسجل يانيس 32 نقطة مقابل 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة.
أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان داميان ليلارد مع 25 نقطة.
وتوقفت سلسلة انتصارات اورلاندو ماجيك عند 9 بسقوطه أمام بروكلين نتس 129-101.
وتعملق ميكال برديجز في المباراة وسجل 42 نقطة للفائز. وضرب نتس بقوة في مطلع المباراة عندما أنهى الربع الأول متقدما بفارق مريح 43-22 بينها 26 نقطة لبريدجز وحده أي أكثر من نصف نقاط فريقه. ومني ديترويت بيستونز بخسارته السابعة عشرة على التوالي بسقوطه أمام كليفلاند كافالييرز 101-110.
وسجل كل من ماركس ستراس وداريوس غارلاند 22 نقطة للفائز وأضاف دونوفان ميتشل 20 أيضا. وتغلب مينيسوتا تمبروولفز على تشارلوت هورنتس 123-117 بفضل 28 نقطة لكارل انتوني تاونز في حين أضاف الفرنسي رودي غوبير 26 نقطة و12 متابعة.
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