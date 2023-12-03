-->

Monday, 04 December 2023 05:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فوز مثير لكليبرز على غولدن ستايت

12/3/2023 7:19:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قلب‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬تخلفه‭ ‬بفارق‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬مثير‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬113‭-‬112‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬توقفت‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬اورلانود‭ ‬ماجيك‭ ‬عند‭ ‬9‭ ‬بسقوطه‭ ‬أمام‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬101‭-‬129‭. ‬وحسم‭ ‬كليبرز‭ ‬النتيجة‭ ‬بفضل‭ ‬ثلاثية‭ ‬لنجمه‭ ‬بول‭ ‬جورج‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬والذي‭ ‬أنهى‭ ‬المباراة‭ ‬مسجلا‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬11‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭. ‬وسنحت‭ ‬لغولدن‭ ‬ستايت‭ ‬فرصة‭ ‬أخيرة‭ ‬للخروج‭ ‬فائزا‭ ‬لكن‭ ‬درايموند‭ ‬غرين‭ ‬أهدر‭ ‬رمية‭ ‬ثلاثية‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬الأخيرة‭.‬

وساهم‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬كليبرز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ ‬مع‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬وكاوهي‭ ‬لينارد‭ ‬مع‭ ‬20‭.‬

وتطرق‭ ‬جورج‭ ‬إلى‭ ‬سلته‭ ‬الحاسمة‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬نظرت‭ ‬إلى‭ ‬السلة‭ ‬بتمعن،‭ ‬وأشكر‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬كرتي‭ ‬دخلت‭. ‬كان‭ ‬شعوري‭ ‬جيدا‭ ‬عندما‭ ‬قمت‭ ‬بتسديد‭ ‬الكرة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬جورج‭ ‬أن‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬مثل‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬يعني‭ ‬الكثير‭ ‬لفريقه‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬يستطيعون‭ ‬تسجيل‭ ‬النقاط‭ ‬بسرعة‭. ‬العودة‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬تعني‭ ‬لنا‭ ‬الكثير‭ ‬لأنه‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬جاهزة‭ ‬للمعركة‭ ‬والكفاح‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬نجمه‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬مع‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭.‬

وللمرة‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬أفلت‭ ‬من‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬بطل‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬فوز‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬المتناول‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬المباراة‭.‬

وحذا‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬حذو‭ ‬جاره‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الواحدة‭ ‬وتغلب‭ ‬على‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬107‭-‬97‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تألق‭ ‬فيها‭ ‬نجمه‭ ‬انتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬بتسجيله‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬ونجاحه‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬متابعة‭.‬

وأضاف‭ ‬النجم‭ ‬الآخر‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬الذي‭ ‬يحتفل‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاده‭ ‬التاسع‭ ‬والثلاثين‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬سلة‭ ‬رائعة‭ ‬عندما‭ ‬استدار‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬بنسبة‭ ‬360‭ ‬درجة‭.‬

تريبل‭ ‬دابل‭ ‬لدونتشيتش

‭ ‬ويوكيتش‭ ‬ويانيس

ولم‭ ‬ينفع‭ ‬تألق‭ ‬النجم‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬لأن‭ ‬فريقه‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬120‭-‬126‭.‬

وسجل‭ ‬دونتشيتش‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬متابعة‭ ‬و17‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭. ‬

أما‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ثاندر‭ ‬فكان‭ ‬جالين‭ ‬ويليامس‭ ‬مع‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬سبعة‭ ‬زملاء‭ ‬له‭ ‬تخطوا‭ ‬حاجز‭ ‬العشر‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

وللمفارقة،‭ ‬فإن‭ ‬مافريكس‭ ‬الذي‭ ‬تخلف‭ ‬بفارق‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬سجل‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬تواليا‭ ‬خلاله‭ ‬وتقدم‭ ‬بالفعل‭ ‬117-111‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬صالحه‭.‬

وأسف‭ ‬لاعب‭ ‬مافريكس‭ ‬ديريك‭ ‬لايفلي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬متابعة‭ ‬لعدم‭ ‬قدرة‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬حسم‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬حالفنا‭ ‬الحظ‭ ‬بالعودة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬وجعل‭ ‬النتيجة‭ ‬متقاربة‭ ‬لكن‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬معرفة‭ ‬كيفية‭ ‬حسم‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الأمر‭ ‬مماثلا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يكف‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬الفوز‭ ‬لفريقه‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬فخسر‭ ‬أمام‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬117‭-‬123‭.‬

وسجل‭ ‬يوكيتش‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬متابعة‭ ‬و14‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كان‭ ‬دي‭ ‬ارون‭ ‬فوكس‭ ‬ومالك‭ ‬مونك‭ ‬أفضل‭ ‬مسجلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬مع‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭. ‬وسجل‭ ‬النجم‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬انتيتوكونمبو‭ ‬أول‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ليقود‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬132-121‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تبادل‭ ‬فيها‭ ‬الفريقان‭ ‬التقدم‭ ‬17‭ ‬مرة‭.‬

وسجل‭ ‬يانيس‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬و10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

أما‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الخاسر‭ ‬فكان‭ ‬داميان‭ ‬ليلارد‭ ‬مع‭ ‬25‭ ‬نقطة‭.‬

وتوقفت‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬اورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬عند‭ ‬9‭ ‬بسقوطه‭ ‬أمام‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬129‭-‬101‭.‬

وتعملق‭ ‬ميكال‭ ‬برديجز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬وسجل‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬للفائز‭. ‬وضرب‭ ‬نتس‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬المباراة‭ ‬عندما‭ ‬أنهى‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬مريح‭ ‬43‭-‬22‭ ‬بينها‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬لبريدجز‭ ‬وحده‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬نقاط‭ ‬فريقه‭. ‬ومني‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬بخسارته‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بسقوطه‭ ‬أمام‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬101‭-‬110‭.
‬وسجل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ماركس‭ ‬ستراس‭ ‬وداريوس‭ ‬غارلاند‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬للفائز‭ ‬وأضاف‭ ‬دونوفان‭ ‬ميتشل‭ ‬20‭ ‬أيضا‭. ‬وتغلب‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬على‭ ‬تشارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬123‭-‬117‭ ‬بفضل‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬لكارل‭ ‬انتوني‭ ‬تاونز‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أضاف‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غوبير‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬و12‭ ‬متابعة‭.‬

MENAFN03122023000055011008ID1107528657

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث