فوز مثير لكليبرز على غولدن ستايت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قلب‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬تخلفه‭ ‬بفارق‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬مثير‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬113‭-‬112‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬توقفت‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬اورلانود‭ ‬ماجيك‭ ‬عند‭ ‬9‭ ‬بسقوطه‭ ‬أمام‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬101‭-‬129‭. ‬وحسم‭ ‬كليبرز‭ ‬النتيجة‭ ‬بفضل‭ ‬ثلاثية‭ ‬لنجمه‭ ‬بول‭ ‬جورج‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬والذي‭ ‬أنهى‭ ‬المباراة‭ ‬مسجلا‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬11‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭. ‬وسنحت‭ ‬لغولدن‭ ‬ستايت‭ ‬فرصة‭ ‬أخيرة‭ ‬للخروج‭ ‬فائزا‭ ‬لكن‭ ‬درايموند‭ ‬غرين‭ ‬أهدر‭ ‬رمية‭ ‬ثلاثية‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬الأخيرة‭.‬

وساهم‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬كليبرز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ ‬مع‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬وكاوهي‭ ‬لينارد‭ ‬مع‭ ‬20‭.‬

وتطرق‭ ‬جورج‭ ‬إلى‭ ‬سلته‭ ‬الحاسمة‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬نظرت‭ ‬إلى‭ ‬السلة‭ ‬بتمعن،‭ ‬وأشكر‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬كرتي‭ ‬دخلت‭. ‬كان‭ ‬شعوري‭ ‬جيدا‭ ‬عندما‭ ‬قمت‭ ‬بتسديد‭ ‬الكرة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬جورج‭ ‬أن‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬مثل‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬يعني‭ ‬الكثير‭ ‬لفريقه‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬يستطيعون‭ ‬تسجيل‭ ‬النقاط‭ ‬بسرعة‭. ‬العودة‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬تعني‭ ‬لنا‭ ‬الكثير‭ ‬لأنه‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬جاهزة‭ ‬للمعركة‭ ‬والكفاح‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬نجمه‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬مع‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭.‬

وللمرة‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬أفلت‭ ‬من‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬بطل‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬فوز‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬المتناول‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬المباراة‭.‬

وحذا‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬حذو‭ ‬جاره‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الواحدة‭ ‬وتغلب‭ ‬على‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬107‭-‬97‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تألق‭ ‬فيها‭ ‬نجمه‭ ‬انتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬بتسجيله‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬ونجاحه‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬متابعة‭.‬

وأضاف‭ ‬النجم‭ ‬الآخر‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬الذي‭ ‬يحتفل‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاده‭ ‬التاسع‭ ‬والثلاثين‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬سلة‭ ‬رائعة‭ ‬عندما‭ ‬استدار‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬بنسبة‭ ‬360‭ ‬درجة‭.‬

تريبل‭ ‬دابل‭ ‬لدونتشيتش

‭ ‬ويوكيتش‭ ‬ويانيس

ولم‭ ‬ينفع‭ ‬تألق‭ ‬النجم‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬لأن‭ ‬فريقه‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬120‭-‬126‭.‬

وسجل‭ ‬دونتشيتش‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬متابعة‭ ‬و17‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭. ‬

أما‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ثاندر‭ ‬فكان‭ ‬جالين‭ ‬ويليامس‭ ‬مع‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬سبعة‭ ‬زملاء‭ ‬له‭ ‬تخطوا‭ ‬حاجز‭ ‬العشر‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

وللمفارقة،‭ ‬فإن‭ ‬مافريكس‭ ‬الذي‭ ‬تخلف‭ ‬بفارق‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬سجل‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬تواليا‭ ‬خلاله‭ ‬وتقدم‭ ‬بالفعل‭ ‬117-111‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬صالحه‭.‬

وأسف‭ ‬لاعب‭ ‬مافريكس‭ ‬ديريك‭ ‬لايفلي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬متابعة‭ ‬لعدم‭ ‬قدرة‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬حسم‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬حالفنا‭ ‬الحظ‭ ‬بالعودة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬وجعل‭ ‬النتيجة‭ ‬متقاربة‭ ‬لكن‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬معرفة‭ ‬كيفية‭ ‬حسم‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الأمر‭ ‬مماثلا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يكف‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬الفوز‭ ‬لفريقه‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬فخسر‭ ‬أمام‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬117‭-‬123‭.‬

وسجل‭ ‬يوكيتش‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬متابعة‭ ‬و14‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كان‭ ‬دي‭ ‬ارون‭ ‬فوكس‭ ‬ومالك‭ ‬مونك‭ ‬أفضل‭ ‬مسجلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬مع‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭. ‬وسجل‭ ‬النجم‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬انتيتوكونمبو‭ ‬أول‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ليقود‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬132-121‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تبادل‭ ‬فيها‭ ‬الفريقان‭ ‬التقدم‭ ‬17‭ ‬مرة‭.‬

وسجل‭ ‬يانيس‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬و10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

أما‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الخاسر‭ ‬فكان‭ ‬داميان‭ ‬ليلارد‭ ‬مع‭ ‬25‭ ‬نقطة‭.‬

وتوقفت‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬اورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬عند‭ ‬9‭ ‬بسقوطه‭ ‬أمام‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬129‭-‬101‭.‬

وتعملق‭ ‬ميكال‭ ‬برديجز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬وسجل‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬للفائز‭. ‬وضرب‭ ‬نتس‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬المباراة‭ ‬عندما‭ ‬أنهى‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬مريح‭ ‬43‭-‬22‭ ‬بينها‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬لبريدجز‭ ‬وحده‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬نقاط‭ ‬فريقه‭. ‬ومني‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬بخسارته‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بسقوطه‭ ‬أمام‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬101‭-‬110‭.

‬وسجل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ماركس‭ ‬ستراس‭ ‬وداريوس‭ ‬غارلاند‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬للفائز‭ ‬وأضاف‭ ‬دونوفان‭ ‬ميتشل‭ ‬20‭ ‬أيضا‭. ‬وتغلب‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬على‭ ‬تشارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬123‭-‬117‭ ‬بفضل‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬لكارل‭ ‬انتوني‭ ‬تاونز‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أضاف‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غوبير‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬و12‭ ‬متابعة‭.‬