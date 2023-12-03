صراع مثير على صدارة المجموعة الثانية في أبطال آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ -

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيكون‭ ‬الصراع‭ ‬مثيرا‭ ‬لحسم‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬المقررة‭ ‬الاثنين‭.‬

وينحصر‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬المؤهلة‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬ناساف‭ ‬الأوزبكي‭ ‬والسد‭ ‬القطري‭ ‬والشارقة‭ ‬الإماراتي‭.‬

ويحتل‭ ‬السد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭ ‬الثاني‭ ‬ب8‭ ‬نقاط‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الفيصلي‭ ‬الأردني،‭ ‬بينما‭ ‬يتصدر‭ ‬ناساف‭ ‬الصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬

وسيؤمن‭ ‬السد‭ ‬تأهله‭ ‬حال‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬على‭ ‬ناساف‭ ‬شريطة‭ ‬خسارة‭ ‬أو‭ ‬تعادل‭ ‬الشارقة‭ ‬أمام‭ ‬الفيصلي‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتصار‭ ‬الفريق‭ ‬الإماراتي‭ ‬سينتظر‭ ‬السد‭ (‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭) ‬بقية‭ ‬نتائج‭ ‬المجموعات‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬سيتأهل‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬ثلاث‭ ‬فرق‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭. ‬وكان‭ ‬ممثل‭ ‬الكرة‭ ‬القطرية‭ ‬خسر‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬ناساف‭ ‬بهدف‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭.‬

وتوج‭ ‬السد‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬تشونبوك‭ ‬هيونداي‭ ‬موتورز‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يتطلع‭ ‬الشارقة‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬وحده‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الفيصلي‭ ‬الأردني‭ ‬للإبقاء‭ ‬على‭ ‬حظوظه‭ ‬بالتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬قائمة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أفضل‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرق‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬الخمس‭.‬

وحتمت‭ ‬خسارة‭ ‬الشارقة‭ ‬أمام‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬صفر-2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬وتعادلين،‭ ‬ضرورة‭ ‬تكرار‭ ‬الفريق‭ ‬الإماراتي‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الفيصلي‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬هزمه‭ ‬ذهابا‭ ‬1‭-‬صفر‭.‬

وقال‭ ‬مدربه‭ ‬الروماني‭ ‬كوزمين‭ ‬اولاريو‭ ‬‮«‬مازالت‭ ‬الأمور‭ ‬بيدنا‭ ‬وسنتمسك‭ ‬بفرصنا‭ ‬وحظوظنا‭ ‬في‭ ‬التأهل،‭ ‬وكان‭ ‬واضحا‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬فرق‭ ‬المجموعة‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬ستصل‭ ‬الى‭ ‬الحسم‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‮»‬‭.‬

ويتأهل‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الخمس‭ (‬على‭ ‬غرار‭ ‬شرق‭ ‬القارة‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أندية‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬





الهلال‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته

ويبحث‭ ‬الهلال‭ ‬المنتشي‭ ‬بفوزه‭ ‬اللافت‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬النصر‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬جديد‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬نساجي‭ ‬مازندران‭ ‬الإيراني،‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬الرياضية‭ ‬بالرياض،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭.‬

وحسم‭ ‬الهلال‭ ‬تأهله‭ ‬مع‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬منذ‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬نافباخور‭ ‬الأوزبكي‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬وأصبحت‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬النتيجة‭ ‬تحصيل‭ ‬حاصل،‭ ‬لكنه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬لن‭ ‬يفرط‭ ‬في‭ ‬نقاطها‭ ‬وسيعمل‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها،‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يتلق‭ ‬خلالها‭ ‬أي‭ ‬خسارة‭. ‬

ويتربع‭ ‬الهلال‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬يحتل‭ ‬نساجي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

ويسير‭ ‬الهلال‭ ‬بشكل‭ ‬مميز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬البطولات‭ ‬فهو‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية،‭ ‬ويتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬فوز‭ ‬جديد،‭ ‬وهو‭ ‬مرشح‭ ‬لذلك‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬خيسوس‭ ‬قد‭ ‬يريح‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية‭ ‬ومنح‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬البدلاء‭ ‬لتجهيزهم‭ ‬للمباريات‭ ‬المقبلة‭.‬





ويسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬سيباهان‭ ‬الإيراني،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرياضية‭ ‬بمكة‭ ‬المكرمة‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد،‭ ‬ضمن‭ ‬التأهل‭ ‬رسمياً‭ ‬للدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ايه‭ ‬جي‭ ‬أم‭ ‬كاي‭ ‬الأوزبكي‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬ويحتاج‭ ‬للتعادل‭ ‬فقط‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة،‭ ‬أما‭ ‬الخسارة‭ ‬فستعيده‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭.‬

وقررت‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬اعتبار‭ ‬الاتحاد‭ ‬فائزًا‭ ‬على‭ ‬سيباهان‭ ‬3‭-‬0،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قرر‭ ‬مراقب‭ ‬المباراة‭ ‬عدم‭ ‬إطلاق‭ ‬صافرة‭ ‬البداية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬سيحتضنها‭ ‬استاد‭ ‬نقش‭ ‬جيهان‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أصفهان‭ ‬الإيرانية،‭ ‬رغم‭ ‬وصول‭ ‬الفريقين‭ ‬إلى‭ ‬الملعب،‭ ‬وذلك‭ ‬لوجود‭ ‬مخالفات‭ ‬قانونية‭.‬

ويتصدر‭ ‬الاتحاد‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬يحتل‭ ‬سيباهان‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬

ومع‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يكفيه‭ ‬التعادل‭ ‬لضمان‭ ‬الصدارة‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬سيدخل‭ ‬المباراة‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬لتأكيد‭ ‬أحقيته‭ ‬بزعامة‭ ‬المجموعة‭ ‬ومواصلة‭ ‬نتائجه‭ ‬الإيجابية‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬غاياردو‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬معه‭ ‬الفريق‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭. ‬

ويفتقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬لخدمات‭ ‬قائده‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬ومواطنه‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي‭ ‬للإصابة‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬ليس‭ ‬أمام‭ ‬سيباهان‭ ‬خيار‭ ‬سوى‭ ‬الفوز‭ ‬ليضمن‭ ‬التأهل‭ ‬دون‭ ‬النظر‭ ‬لبقية‭ ‬نتائج‭ ‬المجموعات،‭ ‬أما‭ ‬أي‭ ‬نتيجة‭ ‬أخرى‭ ‬فستدخله‭ ‬في‭ ‬نفق‭ ‬الحسابات‭ ‬المعقدة‭ ‬وسينتظر‭ ‬بقية‭ ‬النتائج‭ ‬لمعرفة‭ ‬مصيره‭.‬





النصر‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬جديد

ويسعى‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬جديد،‭ ‬بعدما‭ ‬أكد‭ ‬تأهله‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬استقلال‭ ‬دوشنبه‭ ‬الطاجيكي،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬ضمن‭ ‬صدارتها‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭.‬

وسيلجأ‭ ‬مدرب‭ ‬النصر‭ ‬البرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬إلى‭ ‬إراحة‭ ‬أبرز‭ ‬لاعبي‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬نظرا‭ ‬لكثرة‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يأمل‭ ‬الفيحاء‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬باختاكور‭ ‬الأوزبكي،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

ويحتل‭ ‬الفيحاء‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬ست‭ ‬نقاط،‭ ‬وانتعشت‭ ‬حظوظ‭ ‬الفيحاء‭ ‬بالتأهل‭ ‬للدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬وسيحاول‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭

‬للانفراد‭ ‬بوصافة‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬يتصدرها‭ ‬العين‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬انتظار‭ ‬بقية‭ ‬نتائج‭ ‬المجموعات‭.‬

وعانى‭ ‬الفيحاء‭ ‬من‭ ‬كثرة‭ ‬الإصابات‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وفي‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬حيث‭ ‬افتقد‭ ‬لخدمات‭ ‬سامي‭ ‬الخيبري‭ ‬والمغربي‭ ‬عبدالحميد‭ ‬صابري‭ ‬والبرازيلي‭ ‬ريلر،‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويسعى‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬بطل‭ ‬نسخة‭ ‬2003‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬لطريق‭ ‬الانتصارات‭ ‬وإنهاء‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بفوز‭ ‬معنوي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفه‭ ‬آهال‭ ‬التركمانستاني‭ ‬بعدما‭ ‬ضمن‭ ‬مبكرا‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

وكان‭ ‬العين‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬باختاكور‭ ‬الأوزبكستاني‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬بعد‭ ‬اأربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متوالية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬دفع‭ ‬مدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هرنان‭ ‬كريسبو‭ ‬بتشكيلة‭ ‬احتياطية‭.‬











