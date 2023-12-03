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رقصة الزعيم الأخيرة أشعلت الدرة.. في ((أسوأ ليالي رونالدو))

12/3/2023 7:19:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭):‬‭ ‬أدى‭ ‬الهلال‭ ‬‮«‬الرقصة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬دُرة‭ ‬الملاعب‮»‬،‭ ‬فأطرب‭ ‬جماهيره‭ ‬بثلاثية‭ ‬صربية‭ ‬بيضاء،‭ ‬وسعت‭ ‬صدارته‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬غريمه‭ ‬وملاحقه‭ ‬النصر،‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬عاصمي‭ ‬حاشد،‭ ‬فاقت‭ ‬قيمته‭ ‬السوقية‭ ‬الـ400‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬وحظي‭ ‬بمواكبة‭ ‬وازنة‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬والمواقع‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

وقبل‭ ‬جولتين‭ ‬من‭ ‬ختام‭ ‬الذهاب‭ ‬استعاد‭ ‬قطبا‭ ‬جدة‭ ‬حضورهما‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬المتقدم‭ ‬خلف‭ ‬الثنائي‭ ‬العاصمي،‭ ‬ليتبوأ‭ ‬الرباعي‭ ‬الذي‭ ‬انتقلت‭ ‬ملكيته‭ ‬بنسبة‭ ‬75 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬السعودي‭ ‬صدارة‭ ‬أكثر‭ ‬الدوريات‭ ‬إنفاقاً‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭.‬

تلك‭ ‬كانت‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬العناوين‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬تكبد‭ ‬فريق‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬خسارة‭ ‬قاسية،‭ ‬وصفها‭ ‬مدرب‭ ‬الأخير‭ ‬ومواطنه‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو‭ ‬بـ«الثقيلة‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لاغازيتا‭ ‬ديللو‭ ‬سبورت‮»‬‭ ‬الإيطالية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رونالدو‭ ‬كان‭ ‬متوترًا‭ ‬وسيئ‭ ‬الحظ‮»‬،‭ ‬احتل‭ ‬‮«‬ميترو‭ ‬الهلال‮»‬‭ ‬صدارة‭ ‬الاهتمام،‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬الصربية،‭ ‬التي‭ ‬اهتمت‭ ‬بتألقه‭ ‬مع‭ ‬مواطنه‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭-‬سافيتش،‭ ‬إذ‭ ‬اعتبرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬سبوتنيك‭ ‬بورتال‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ميتروفيتش‭ ‬وسافيتش‭ ‬أظهرا‭ ‬لرونالدو‭ ‬مَن‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬في‭ ‬السعودية‭..‬‭ ‬وكانا‭ ‬بمثابة‭ ‬الكابوس‭ ‬على‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‮»‬‭.‬

وبحضور‭ ‬النجمين‭ ‬السابقين‭ ‬ماجد‭ ‬عبدالله‭ ‬‭(‬النصر‭)‬‭ ‬وسامي‭ ‬الجابر‭ ‬‭(‬الهلال‭)‬،‭ ‬تنافست‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬فاقت‭ ‬الـ51‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬الـ«تيفو‮»‬‭ ‬الخاص‭ ‬بها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكسر‭ ‬صمتها‭ ‬سافيتش‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬65،‭ ‬برأسية،‭ ‬قال‭ ‬مازحاً‭ ‬إنه‭ ‬تعلم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬ميتروفيتش،‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬المباراة‭ ‬لاحقاً‭ ‬بهدفين‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬قال‭ ‬هداف‭ ‬فولهام‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬هدفين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الهدافين‭:‬‭ ‬‮«‬لعبت‭ ‬مباريات‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مختلفة‭ ‬وهذه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬مباريات‭ ‬القمة،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬الأفضل‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬غاب‭ ‬رونالدو‭ ‬‭(‬الغاضب‭ ‬بسبب‭ ‬إلغاء‭ ‬هدفه‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭)‬‭ ‬عن‭ ‬المشهد‭ ‬الاعلامي،‭ ‬أكد‭ ‬زميله‭ ‬البرازيلي‭ ‬أندرسون‭ ‬تاليسكا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الدوري‭ ‬لم‭ ‬ينته‭ ‬بعد،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬النصر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬العودة‮»‬‭.‬

ومحلقاً‭ ‬بأرقام‭ ‬قياسية،‭ ‬تهديفياً‭ ‬ودفاعياً،‭ ‬وضامناً‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬الشتاء‮»‬،‭ ‬أبى‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ليلة‭ ‬الوداع‭ ‬لملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬بحلته‭ ‬القديمة،‭ ‬بمستوى‭ ‬الحدث،‭ ‬فأغلق‭ ‬35‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬افتتاح‭ ‬الملعب‭ ‬عام‭ ‬1988،‭ ‬على‭ ‬كتابة‭ ‬تاريخ‭ ‬آخر‭ ‬بقلم‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس،‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الهلال‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬فارق‭ ‬بين‭ ‬متصدّر‭ ‬ووصيف‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬15‭ ‬جولة،‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬2008/2009‭:‬‭ ‬‮«‬اتساع‭ ‬الفارق‭ ‬لا‭ ‬يعطينا‭ ‬ضماناً‭ ‬بأننا‭ ‬حسمنا‭ ‬شيئا،‭ ‬الدوري‭ ‬به‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العقبات،‭ ‬ومستوى‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬صعب‮»‬‭.‬

وبـ14‭ ‬فوزاً‭ ‬متوالياً‭ ‬أصبح‭ ‬جيزوس،‭ ‬بحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ترانسفير‭ ‬ماركت‮»‬،‭ ‬صاحب‭ ‬أطول‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الهلال‭ ‬بالدوري‭.‬

وكشفت‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬خمسة‭ ‬ملاعب‭ ‬جانبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وملعبَي‭ ‬تدريب‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات،‭ ‬وأكاديمية‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬التطويرية‭ ‬لمدينة‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬الرياضية‭.‬


الفار‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬فار

في‭ ‬المقابل،‭ ‬رغم‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬بسبب‭ ‬الحكم‭ ‬‭(‬الكولومبي‭ ‬ويلمار‭ ‬رولدان‭)‬،‭ ‬فإن‭ ‬كاسترو‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الحكم‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬إلى‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد،‭ ‬عندما‭ ‬لمست‭ ‬الكرة‭ ‬يد‭ ‬مدافع‭ ‬الهلال‭ ‬سعود‭ ‬عبدالحميد،‭ ‬ولم‭ ‬يتكلم‭ ‬عنها‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬الفار،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬هدف‭ ‬الهلال‭ ‬الثاني‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬دفع‭ ‬على‭ ‬رونالدو‭ ‬قبل‭ ‬الهدف،‭ ‬تقنية‭ ‬الفار‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مراقبتها‭ ‬بتقنية‭ ‬فار‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬اعتبر‭ ‬جيزوس‭ ‬أن‭ ‬الهلال‭ ‬كان‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بأربعة‭ ‬أو‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف،‭ ‬رأى‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬أن‭ ‬الهلال‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭:‬‭ ‬‮«‬دافعنا‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحسمنا‭ ‬الفوز‭ ‬بالهدف‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬وكان‭ ‬بإمكاني‭ ‬تسجيل‭ ‬ثلاثية‭ ‬لو‭ ‬حالفني‭ ‬الحظ‮»‬‭.‬

وإذ‭ ‬سأل‭ ‬جيزوس،‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬انتصاراته‭ ‬الشخصية‭ ‬على‭ ‬مدرب‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬مقابل‭ ‬4‭ ‬هزائم،‭ ‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬غاب‭ ‬نجوم‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬عن‭ ‬فرقهم‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭ ‬مثل‭ ‬نيمار؟‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬نية‭ ‬بإدخال‭ ‬لاعب‭ ‬بديل‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭:‬‭ ‬‮«‬لكنني‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬تقديم‭ ‬ضمانات‭ ‬لذلك،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نسأل‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‮»‬‭.‬


قلق‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬بنزيمة

وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬عودة‭ ‬قطبي‭ ‬جدة‭ ‬إلى‭ ‬الصورة‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬الاتحاد،‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬غاياردو،‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الخليج‭ ‬برباعية‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬فيما‭ ‬اكتسح‭ ‬الأهلي‭ ‬مضيفه‭ ‬أبها‭ ‬بسداسية‭ ‬نظيفة‭.‬

لكن‭ ‬‮«‬العميد‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬لانطلاق‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية،‭ ‬تلقى‭ ‬ضربة‭ ‬موجعة‭ ‬بعدما‭ ‬ودع‭ ‬نجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬المباراة‭ ‬متأثراً‭ ‬بإصابة‭ ‬قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تمدد‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية،‭ ‬ويحتاج‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬إلى‭ ‬العلاج‭ ‬مدة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬أسبوع‭ ‬و10‭ ‬أيام‮»‬‭.‬

ويقص‭ ‬‮«‬نمور‭ ‬جدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية،‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬السعودية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬شريط‭ ‬مبارياته‭ ‬أمام‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬الفائز‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬منه‭.‬

ويؤكد‭ ‬غاياردو‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التشخيص‭:‬‭ ‬‮«‬وصلت‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أيام،‭ ‬لعبت‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬منها‭ ‬مباراتان‭ ‬فيها‭ ‬سفر،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬على‭ ‬ملعبنا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تنقل،‭ ‬الفريق‭ ‬ليس‭ ‬مكتملا‭ ‬بعد‭ ‬والإصابات‭ ‬عديدة‮»‬‭.‬

جداوياً‭ ‬أيضاً،‭ ‬لم‭ ‬يرحم‭ ‬الأهلي‭ ‬مضيفه‭ ‬أبها،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تألق‭ ‬فيها‭ ‬المحلي‭ ‬فراس‭ ‬بريكان‭ ‬والإسباني‭ ‬غابرييل‭ ‬فيغا،‭ ‬ووصفها‭ ‬مدربه‭ ‬الألماني‭ ‬ماتياس‭ ‬ياسله‭ ‬بـ«الأفضل‭ ‬لفريقه‮»‬،‭ ‬مطالباً‭ ‬الجماهير‭ ‬بالصبر‭:‬‭ ‬‮«‬نسير‭ ‬خطوة‭ ‬خطوة،‭ ‬والتحسن‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬النتائج‭ ‬والمستويات‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬أعرب‭ ‬ياسله‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بالفريق‭ ‬الذي‭ ‬قدَّم‭ ‬أفضل‭ ‬أداء،‭ ‬وحقَّق‭ ‬فوزاً‭ ‬مستحقاً،‭ ‬قال‭ ‬بريكان‭:‬‭ ‬‮«‬كسبنا‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬نتيجة‭ ‬وأداء،‭ ‬واستغللنا‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬أتيحت‭ ‬لنا،‭ ‬ولدينا‭ ‬دور‭ ‬ثان‭ ‬كامل‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‮»‬‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انكفائه‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬حقق‭ ‬التعاون‭ ‬فوزاً‭ ‬ثميناً‭ ‬على‭ ‬الشباب،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬وصفها‭ ‬مدربه‭ ‬البرازيلي‭ ‬بيركليس‭ ‬شاموسكا‭ ‬بـ«المهمة،‭ ‬لأن‭ ‬الفوز‭ ‬جعلنا‭ ‬نقف‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‮»‬‭.‬

بالمقابل،‭ ‬تطرق‭ ‬مدرب‭ ‬الشباب‭ ‬الكرواتي‭ ‬إيغور‭ ‬بيسكان‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بـ«الجودة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الترتيب‮»‬،‭ ‬قائلاً‭:‬‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نواجه‭ ‬الواقع‭ ‬ونكون‭ ‬واقعيين،‭ ‬الجودة‭ ‬تعكس‭ ‬الترتيب‭ ‬وهناك‭ ‬أندية‭ ‬قوية،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬جيداً‮»‬‭.‬

وأصبح‭ ‬الاتفاق‭ ‬سابعاً‭ ‬بعدما‭ ‬مني‭ ‬بخسارة‭ ‬موجعة‭ ‬أمام‭ ‬الأخدود‭ ‬في‭ ‬نجران،‭ ‬ليواصل‭ ‬ابتعاده‭ ‬عن‭ ‬الانتصارات‭ ‬للمباراة‭ ‬الرابعة‭ ‬تواليا‭.‬

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