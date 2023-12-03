عبدالوهاب يفتتح المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة و((الشباب القادة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

افتتح‭ ‬المهندس‭ ‬أيمن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬مؤتمري‭ ‬المجلس‭

‬الإقليمي‭ ‬لمداخلات‭ ‬اللاعبين‭ ‬القادة‭ ‬الجديد‭ ‬و‭ ‬المؤتمر‭ ‬الإقليمي‭ ‬للشباب‭ ‬القادة،‭ ‬ويأتي‭ ‬افتتاح‭ ‬المؤتمرين‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬العالم‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للإعاقة،‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬مؤتمري‭ ‬المجلس‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمداخلات‭ ‬اللاعبين‭ ‬القادة‭ ‬الجديد‭ ‬عشر‭ ‬دول‭ ‬هم‭ ‬مصر،‭ ‬الكويت،‭ ‬الإمارات،‭ ‬المغرب،‭ ‬البحرين،‭ ‬الأردن،‭ ‬عمان،‭ ‬لبنان،‭ ‬السعودية‭ ‬وموريتانيا‭ ‬وهما‭ ‬البرنامجان‭ ‬الجديدان‭ ‬اللذان‭ ‬انضما‭ ‬للمجلس،‭ ‬بينما‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الإقليمي‭ ‬للشباب‭ ‬القادة‭

‬8‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬هي‭ ‬مصر،‭ ‬لبنان،‭ ‬المغرب،‭ ‬البحرين،‭ ‬عمان،‭ ‬الأردن،‭ ‬الإمارات،‭ ‬تونس،‭ ‬والذي‭ ‬يعقد‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬يالا‭ ‬يا‭ ‬شباب‭ ‬نلم‭ ‬الشمل‭).‬

حضر‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬د‭. ‬شريف‭ ‬الفولي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الألعاب‭ ‬والمسابقات،‭ ‬نيبال‭ ‬فتونى‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المبادرات،‭ ‬ونهى‭ ‬جاب‭ ‬الله،‭ ‬مدير‭ ‬إعداد‭ ‬القادة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ليلة‭ ‬الشناوي‭ ‬مدير‭ ‬البرامج‭ ‬الصحية،‭ ‬سميرة‭ ‬العدوى‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬المدارس،‭ ‬ومروة‭ ‬رمضان‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬المدارس،‭ ‬ونادين‭ ‬أبو‭ ‬جبل،‭ ‬مدير‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬ومن‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬المصري‭ ‬د‭. ‬باسم‭ ‬تهامي‭ ‬المدير‭ ‬الوطني‭ ‬وطارق‭ ‬النجار‭ ‬مدير‭ ‬المبادرات‭ ‬وطارق‭ ‬محسن‭ ‬مسئول‭ ‬برنامج‭ ‬الشباب‭ ‬والمدارس‭.‬

وحرص‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬على‭ ‬الترحيب‭ ‬باللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المؤتمرين‭ ‬وأقرانهم‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المعاقين‭ ‬والمرافقين‭ ‬لهم،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنهم‭ ‬يضربون‭ ‬مثلا‭ ‬رائعا‭ ‬على‭

‬قبول‭ ‬الآخر‭ ‬والمدمج،‭ ‬وأن‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬استطاع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرياضات‭ ‬الموحدة‭ ‬والتي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬وفى‭ ‬فريق‭ ‬واحد‭ ‬ذوى‭ ‬الإعاقة‭ ‬الفكرية‭ ‬مع‭ ‬قرينه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المعاق،‭ ‬وإن‭ ‬الأعداد‭ ‬في‭ ‬تزايد‭ ‬مستمر‭ ‬تعدت‭ ‬المليونين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نجاح‭ ‬برنامجي‭ ‬الشباب‭ ‬والمدارس،‭ ‬والمدارس‭ ‬الموحدة،‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬تكاملا‭ ‬كبيرا‭ ‬بين‭ ‬ممارسة‭ ‬اللاعبين‭ ‬للألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المختلفة‭ ‬وفى‭ ‬مختلف‭ ‬الأحداث‭ ‬سواء‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬الإقليمية‭ ‬أو‭ ‬العالمية،‭ ‬وقد‭ ‬تكاملت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬مبادرات‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬والتي‭ ‬توسعت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬فإلى‭ ‬جانب‭ ‬البرامج‭ ‬الصحية‭ ‬والتي‭ ‬تقوم‭ ‬بالكشف‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء‭ ‬وبعد‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬المختلفة‭ ‬وفى‭ ‬ثمانية‭ ‬فحوصات،‭ ‬هناك‭ ‬برامج‭ ‬اللاعبين‭ ‬صغار‭ ‬السن،‭ ‬وباقي‭ ‬مبادرات‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭.‬

وأضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬أن‭ ‬دخول‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭

‬إلى‭ ‬النصف‭ ‬قرن‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬بعد‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوبيل‭ ‬الذهبي‭ ‬ومرور‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭(‬1968-2018‭) ‬،‭

‬يجعلنا‭ ‬نقوم‭ ‬بعملية‭ ‬مراجعة‭ ‬دقيقة‭ ‬لما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه،‭ ‬مشيدا‭ ‬بما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬برامج‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وما‭ ‬يبذل‭ ‬من‭ ‬جهد‭

‬من‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬،‭ ‬وأنا‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬أشد‭ ‬على‭ ‬أيدهم‭

‬وأرفع‭ ‬لهم‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يبذلونه،‭ ‬وقد‭ ‬تمثل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬العالمية‭ ‬الأخيرة‭ ‬ببرلين،‭ ‬وفى‭ ‬الأحداث‭ ‬الإقليمية‭ ‬المختلفة،‭ ‬وما‭ ‬يقومون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬بلدانهم،‭ ‬وإن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يتأتى‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إيمان‭ ‬صادق‭ ‬وحقيقي‭ ‬بالأولمبياد‭ ‬الخاص،‭ ‬فشكرا‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬القلب‭.‬

هذا‭ ‬وتتواصل‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمرين‭ ‬وفق‭ ‬أجندة‭ ‬الأعمال،‭ ‬حيث‭ ‬تنطلق‭ ‬غدًا‭ ‬عملية‭ ‬الانتخابات‭ ‬الخاصة‭ ‬للمجلس‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمداخلات‭ ‬اللاعبين‭ ‬القادة‭ ‬الجديد‭ ‬لاختيار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعضاء‭ ‬جدد‭.‬