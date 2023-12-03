خسارة ((التطبيقية)).. و((الأهلية)) تتصدر منافسات الطائرة بدوري الجامعات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ارتقت الجامعة الأهلية إلى صدارة منافسات الكرة الطائرة بدوري الجامعات للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك بعد حصدها الانتصار الثاني توالياً على حساب جامعة بوليتكنك البحرين بشوطين دون مقابل، ليصبح في رصيدها 5 نقاط، في حين ظل الخاسر بلا رصيد من النقاط.
وفي المباراة الثانية، حققت جامعة البحرين فوزها الأول على «حاملة اللقب» جامعة العلوم التطبيقية. إذ انتهت المواجهة بشوطين مقابل شوط. ليصبح في رصيدها 3 نقاط بالمركز الثالث فيما حصل الفريق الخاسر على نقطة واحدة.
وبالعودة سريعاً لمباراة الأهلية والبوليتكنك، نرى أن أداء الأهلية تميز بتنوع مصادر تحقيق النقاط، فتارة نرى سيد محمد العبار ومحمود عبدالحسين يحققان النقاط وفي أخرى يظهر محمد يوسف هرونة من وسط الشبكة ومحمد سعيد من مركزي 2 و1. كما أن عبدالله عبدالنبي وحسين علي خليل ظهرا بشكل مثالي عندما شاركا في المباراة.
دون نسيان أن الإرسالات عند الأهلية كانت مؤثرة بشكل صعب من مأمورية الضرب الهجومي عند الفريق المنافس.
في حين كان اعتماد البوليتكنك على عبدالعزيز مخلوق وعلي حسن نظراً لقلة الخيارات لديها.
وجاءت نتيجة شوطي اللقاء الذي أداره طاقم دولي مكون من سيد محمد كاظم وعلي مكي بواقع: 25-16، 25-14.
وفي سيناريو قمة «الجولة الثانية» بين جامعة العلوم التطبيقية وجامعة البحرين، نرى أن المبادرة في أغلب الأحيان بالشوط الأول كانت لمصلحة العلوم التطبيقية، والفضل يعود بالدرجة الأولى إلى تميز مجيد محمد في التخليص الهجومي كما أن هاني علي ظهر بعدة لمحات من وسط الشبكة سواء عبر الهجوم أو الصد في حين أن جامعة البحرين كانت تلاحق «التطبيقية» وتنجح في عدة حالات في التعديل وهذا ما حصل مثلاً مع دخول الشوط في نقاطه الأخيرة. إذ كان التركيز أكثر على أحمد صادق وحسين علي.
وعلى رغم سلسلة التعادلات التي حدثت بين الفريقين في النقاط الأخيرة إلا أن خطأ من أحمد صادق تبعه نجاح لمجيد محمد من مركز 2 ليحقق بعدها علي حسين العرادي إرسال مباشر كان موجهاً على اللاعب الحر، لينتهي الشوط 26-24 للتطبيقية.
علماً بأن هذا الشوط شهد ارتكاب الفريقين لعدة أخطاء، «البحرين» كانت أغلبها في الإرسال، و«التطبيقية» في الهجوم ولمس الشبكة.
في الشوط الثاني، تغير الحال، فكانت الأفضلية دائماً إلى جامعة البحرين لكن في كل مرة تعود التطبيقية من بعيد لأن مجيد محمد وهاني علي وكذلك منتظر علي ينجحون في إحراز النقاط، لكن بروز أحمد صادق سواء في الهجوم أو الصد وفي عدة مراحل من الشوط كان سببا في تحسن مردود جامعة البحرين دون نسيان ما قدمه حسين علي وبدرجة أقل حسن ناصر من أطراف الشبكة.
وبفضل الإرسال المؤثر في النقاط الأخيرة والذي قدمه عبدالله خالد استعادت جامعة البحرين الأفضلية في وقت هام حتى انتهى الشوط لجامعة البحرين عبر أحمد صادق بطل النقاط الأخيرة بنتيجة 25-21.
في الشوط الفاصل، كان التكافؤ فيه كبيراً وانعكاس للشوطين السابقين، وعلى الرغم من تفوق التطبيقية في البداية عادت جامعة البحرين ليدخل الشوط في سلسلة من التعادلات. لكن إصرار لاعبي «البحرين» كان كبيراً وقادهم إلى كسب الشوط بصعوبة بفارق النقطتين 17-15.
غداً انطلاق ثاني جولات منافسات كرة القدم
تنطلق يوم غدٍ الاثنين على الملاعب الخارجية للاتحاد البحريني لكرة القدم بمدينة عيسى الرياضية مباريات الجولة الثانية بمنافسات كرة القدم بدوري الجامعات، وذلك بإقامة مباراتين. إذ ستجمع الأولى الجامعة الأهلية مع جامعة بوليتكنك البحرين عند الساعة الخامسة والربع مساء. في حين ستجمع المباراة الثانية الجامعة الخليجية مع الجامعة الأمريكية عند الساعة السابعة والنصف مساء، على أن تستكمل مباريات الجولة يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
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