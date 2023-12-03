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خسارة ((التطبيقية)).. و((الأهلية)) تتصدر منافسات الطائرة بدوري الجامعات

12/3/2023 7:19:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ارتقت‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬منافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بدوري‭ ‬الجامعات‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬حصدها‭ ‬الانتصار‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬جامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬بشوطين‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬ليصبح‭ ‬في‭ ‬رصيدها‭ ‬5‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ظل‭ ‬الخاسر‭ ‬بلا‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬حققت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬‮«‬حاملة‭ ‬اللقب‮»‬‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭. ‬إذ‭ ‬انتهت‭ ‬المواجهة‭ ‬بشوطين‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭. ‬ليصبح‭ ‬في‭ ‬رصيدها‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬الفريق‭ ‬الخاسر‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

وبالعودة‭ ‬سريعاً‭ ‬لمباراة‭ ‬الأهلية‭ ‬والبوليتكنك،‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬أداء‭ ‬الأهلية‭ ‬تميز‭ ‬بتنوع‭ ‬مصادر‭ ‬تحقيق‭ ‬النقاط،‭ ‬فتارة‭ ‬نرى‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬العبار‭ ‬ومحمود‭ ‬عبدالحسين‭ ‬يحققان‭ ‬النقاط‭ ‬وفي‭ ‬أخرى‭ ‬يظهر‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬هرونة‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬الشبكة‭ ‬ومحمد‭ ‬سعيد‭ ‬من‭ ‬مركزي‭ ‬2‭ ‬و1‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالنبي‭ ‬وحسين‭ ‬علي‭ ‬خليل‭ ‬ظهرا‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭ ‬عندما‭ ‬شاركا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

دون‭ ‬نسيان‭ ‬أن‭ ‬الإرسالات‭ ‬عند‭ ‬الأهلية‭ ‬كانت‭ ‬مؤثرة‭ ‬بشكل‭ ‬صعب‭ ‬من‭ ‬مأمورية‭ ‬الضرب‭ ‬الهجومي‭ ‬عند‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬اعتماد‭ ‬البوليتكنك‭ ‬على‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬مخلوق‭ ‬وعلي‭ ‬حسن‭ ‬نظراً‭ ‬لقلة‭ ‬الخيارات‭ ‬لديها‭.‬

وجاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬شوطي‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أداره‭ ‬طاقم‭ ‬دولي‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬كاظم‭ ‬وعلي‭ ‬مكي‭ ‬بواقع‭: ‬25‭-‬16،‭ ‬25-14‭.‬

وفي‭ ‬سيناريو‭ ‬قمة‭ ‬‮«‬الجولة‭ ‬الثانية‮»‬‭ ‬بين‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬وجامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأحيان‭ ‬بالشوط‭ ‬الأول‭ ‬كانت‭ ‬لمصلحة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية،‭ ‬والفضل‭ ‬يعود‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬تميز‭ ‬مجيد‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬التخليص‭ ‬الهجومي‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هاني‭ ‬علي‭ ‬ظهر‭ ‬بعدة‭ ‬لمحات‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬الشبكة‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬الهجوم‭ ‬أو‭ ‬الصد‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬تلاحق‭ ‬‮«‬التطبيقية‮»‬‭ ‬وتنجح‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬حالات‭ ‬في‭ ‬التعديل‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬مثلاً‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬الشوط‭ ‬في‭ ‬نقاطه‭ ‬الأخيرة‭. ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬التركيز‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬أحمد‭ ‬صادق‭ ‬وحسين‭ ‬علي‭.‬

وعلى‭ ‬رغم‭ ‬سلسلة‭ ‬التعادلات‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬صادق‭ ‬تبعه‭ ‬نجاح‭ ‬لمجيد‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬2‭ ‬ليحقق‭ ‬بعدها‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬العرادي‭ ‬إرسال‭ ‬مباشر‭ ‬كان‭ ‬موجهاً‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الحر،‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬26‭-‬24‭ ‬للتطبيقية‭.‬

علماً‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الشوط‭ ‬شهد‭ ‬ارتكاب‭ ‬الفريقين‭ ‬لعدة‭ ‬أخطاء،‭ ‬‮«‬البحرين‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬أغلبها‭ ‬في‭ ‬الإرسال،‭ ‬و«التطبيقية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬ولمس‭ ‬الشبكة‭.‬

في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬تغير‭ ‬الحال،‭ ‬فكانت‭ ‬الأفضلية‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬تعود‭ ‬التطبيقية‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬لأن‭ ‬مجيد‭ ‬محمد‭ ‬وهاني‭ ‬علي‭ ‬وكذلك‭ ‬منتظر‭ ‬علي‭ ‬ينجحون‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬النقاط،‭ ‬لكن‭ ‬بروز‭ ‬أحمد‭ ‬صادق‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬أو‭ ‬الصد‭ ‬وفي‭ ‬عدة‭ ‬مراحل‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬كان‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬تحسن‭ ‬مردود‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬دون‭ ‬نسيان‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬وبدرجة‭ ‬أقل‭ ‬حسن‭ ‬ناصر‭ ‬من‭ ‬أطراف‭ ‬الشبكة‭.‬

وبفضل‭ ‬الإرسال‭ ‬المؤثر‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬الأخيرة‭ ‬والذي‭ ‬قدمه‭ ‬عبدالله‭ ‬خالد‭ ‬استعادت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الأفضلية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬هام‭ ‬حتى‭ ‬انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬لجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬أحمد‭ ‬صادق‭ ‬بطل‭ ‬النقاط‭ ‬الأخيرة‭ ‬بنتيجة‭ ‬25‭-‬21‭.‬

في‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل،‭ ‬كان‭ ‬التكافؤ‭ ‬فيه‭ ‬كبيراً‭ ‬وانعكاس‭ ‬للشوطين‭ ‬السابقين،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تفوق‭ ‬التطبيقية‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬عادت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬ليدخل‭ ‬الشوط‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التعادلات‭. ‬لكن‭ ‬إصرار‭ ‬لاعبي‭ ‬‮«‬البحرين‮»‬‭ ‬كان‭ ‬كبيراً‭ ‬وقادهم‭ ‬إلى‭ ‬كسب‭ ‬الشوط‭ ‬بصعوبة‭ ‬بفارق‭ ‬النقطتين‭ ‬17‭-‬15‭.‬


غداً‭ ‬انطلاق‭ ‬ثاني‭ ‬جولات‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم

تنطلق‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بمنافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بدوري‭ ‬الجامعات،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭. ‬إذ‭ ‬ستجمع‭ ‬الأولى‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والربع‭ ‬مساء‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬ستجمع‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تستكمل‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

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