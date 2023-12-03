طموح العودة بين الكهرماء وجيبك في دوري الشركات الكروي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تستكمل اليوم مباريات الأسبوع الرابع من منافسات دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم، بلقاء يجمع بين جيبك والكهرماء في تمام الساعة 7:30 مساءً. وتقام المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
بعد النتائج التي حملتها مباريات الجولة الماضية تأتي هذه المباراة كأحد المباريات المهمة في التأثير على شكل المنافسة في الأسابيع المقبلة. فريق الكهرماء برصيد 7 نقاط تعرض إلى خسارة كبيرة من فريق أسري في الأسبوع الماضي لم يكن أشد المتشائمين يتوقعها لأن الفريق يعتبر أحد المنافسين الأقوياء على اللقب، لذلك يتوقع من الفريق قد تجاوز هذه الخسارة ويعود بشكل مختلف لتحقيق الانتصار الذي يعود به إلى المنافسة على اللقب وألا فأن أي خسارة أخرى سوف تكلفه كثيرا، لذلك يعول الجهاز الفني على خبرة اللاعبين في تجاوز الظروف الصعبة والعودة في الأوقات المهمة.
في المقابل فريق جيبك تعرض في الأسبوع الماضي إلى خسارة أخرى أمام فريق ألبا، ولازال يتطلع إلى الانتصار الأول الذي يمنحه الثقة، وبالتالي يكون له الأثر الكبير على ما سوف يقدمه في الجولات المقبلة، لذلك مدرب الجهاز الفني يتطلع من اللاعبين بذل مجهود أكبر وتقديم الحماس والقتالية التي تقودهم للانتصار الأول في المسابقة.
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