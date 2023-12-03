طموح العودة بين الكهرماء وجيبك في دوري الشركات الكروي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تستكمل‭ ‬اليوم‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بلقاء‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬جيبك‭ ‬والكهرماء‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬30‭ ‬مساءً‭. ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

بعد‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬حملتها‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬كأحد‭ ‬المباريات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭. ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬تعرض‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أشد‭ ‬المتشائمين‭ ‬يتوقعها‭ ‬لأن‭ ‬الفريق‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬المنافسين‭ ‬الأقوياء‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬لذلك‭ ‬يتوقع‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬قد‭ ‬تجاوز‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬ويعود‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬لتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬وألا‭ ‬فأن‭ ‬أي‭ ‬خسارة‭ ‬أخرى‭ ‬سوف‭ ‬تكلفه‭ ‬كثيرا،‭ ‬لذلك‭ ‬يعول‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬خبرة‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬والعودة‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬المهمة‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬فريق‭ ‬جيبك‭ ‬تعرض‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬أخرى‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬ألبا،‭ ‬ولازال‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الانتصار‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يمنحه‭ ‬الثقة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬سوف‭ ‬يقدمه‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬المقبلة،‭ ‬لذلك‭ ‬مدرب‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬يتطلع‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬بذل‭ ‬مجهود‭ ‬أكبر‭ ‬وتقديم‭ ‬الحماس‭ ‬والقتالية‭ ‬التي‭ ‬تقودهم‭ ‬للانتصار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬