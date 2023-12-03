منتخب البوتشيا يشارك في بطولة آسيا وأوقيانوسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
غادر المنتخب البحريني للعبة البوتشيا مملكة البحرين للمشاركة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا للبوتشيا، والتي ستقام في هونغ كونغ خلال الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر. وقد تم تشكيل فريق البحرين للمشاركة في البطولة، حيث يتألف من ثلاثة لاعبين فرديين مميزين والتي تعد من المراحل الأساسية للتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.
تضم قائمة الفريق البحريني ثلاثة لاعبين هم: حازم قاروني في فئة BC 2، نوف دسمال في فئة BC 3، وعيسى مرجان في فئة BC 4. وسيكون لهؤلاء اللاعبين فرصة للتنافس وتمثيل بلادهم في البطولة القارية.
يترأس الوفد البحريني المشارك الأنسة شيخة الشيبة، ويتكون الفريق الإداري المرافق للفريق من في العصفور كمدرب رياضي، و السيد حسين الأسود كمسؤول إداري. تعكس مشاركة اللاعبين البحرينيين في هذه البطولة التزام المملكة بدعم الرياضة البارالمبية وتشجيعها، وتعد فخرًا للبحرين وللرياضيين الذين يمثلونها في هذا الحدث الرياضي الهام.
تُعد بطولة آسيا وأوقيانوسيا البارالمبية فرصة هامة للرياضيين البارالمبيين للتنافس مع بعضهم البعض على المستوى القاري، وتسهم في تعزيز روح المنافسة وتعزيز الرياضة المعاصرة في المنطقة. من المتوقع أن تكون البطولة منافسة قوية وحافلة بالإثارة، حيث ستجتمع فيها أفضل اللاعبين البارالمبيين من مختلف الدول.
تتمنى المملكة البحرينية لفريقها التوفيق والنجاح في هذه البطولة، وتأمل في أن يتمكن اللاعبين من تحقيق أداء مميز والمنافسة على أعلى مستوى، ممثلين بذلك قوة ومهارة اللاعبين البحرينيين في رياضة البوتشيا وروح الرياضة البارالمبية في البحرين.
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