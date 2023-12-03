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منتخب البوتشيا يشارك في بطولة آسيا وأوقيانوسيا

12/3/2023 7:19:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

غادر‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬للعبة‭ ‬البوتشيا‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬وأوقيانوسيا‭ ‬للبوتشيا،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬فرديين‭ ‬مميزين‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬المراحل‭ ‬الأساسية‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬باريس‭ ‬2024‭.‬

تضم‭ ‬قائمة‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬هم‭: ‬حازم‭ ‬قاروني‭ ‬في‭ ‬فئة BC 2،‭ ‬نوف‭ ‬دسمال‭ ‬في‭ ‬فئة BC 3،‭ ‬وعيسى‭ ‬مرجان‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ BC 4‭. ‬وسيكون‭ ‬لهؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬فرصة‭ ‬للتنافس‭ ‬وتمثيل‭ ‬بلادهم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭.‬

يترأس‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬المشارك‭ ‬الأنسة‭ ‬شيخة‭ ‬الشيبة،‭ ‬ويتكون‭ ‬الفريق‭ ‬الإداري‭ ‬المرافق‭ ‬للفريق‭ ‬من‭ ‬في‭ ‬العصفور‭ ‬كمدرب‭ ‬رياضي،‭ ‬و‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬الأسود‭ ‬كمسؤول‭ ‬إداري‭. ‬تعكس‭ ‬مشاركة‭ ‬اللاعبين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بدعم‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية‭ ‬وتشجيعها،‭ ‬وتعد‭ ‬فخرًا‭ ‬للبحرين‭ ‬وللرياضيين‭ ‬الذين‭ ‬يمثلونها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الهام‭.‬

تُعد‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬وأوقيانوسيا‭ ‬البارالمبية‭ ‬فرصة‭ ‬هامة‭ ‬للرياضيين‭ ‬البارالمبيين‭ ‬للتنافس‭ ‬مع‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬القاري،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬المنافسة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرياضة‭ ‬المعاصرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬البطولة‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬وحافلة‭ ‬بالإثارة،‭ ‬حيث‭ ‬ستجتمع‭ ‬فيها‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬البارالمبيين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭.‬

تتمنى‭ ‬المملكة‭ ‬البحرينية‭ ‬لفريقها‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬وتأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أداء‭ ‬مميز‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى،‭ ‬ممثلين‭ ‬بذلك‭ ‬قوة‭ ‬ومهارة‭ ‬اللاعبين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬البوتشيا‭ ‬وروح‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

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