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انطلاق ختام بطولة تحدي الروتاكس ماكس 2023 في حلبة البحرين للكارتنج

12/3/2023 7:19:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنطلق‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حلبتها‭ ‬للكارتنج‭ ‬أكبر‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬للكارتنج،‭ ‬وذلك‭ ‬بانطلاق‭ ‬ختام‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬الروتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬2023‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬9‭ ‬ديسمبر‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬نخبة‭ ‬السائقين‭ ‬في‭ ‬الكارتنج‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬والذين‭ ‬سيتنافسون‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للكارتنج،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المضامير‭ ‬عالميا‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬سباقات‭ ‬الكارتنج‭ ‬الدولية‭ ‬والمحلية‭.‬

ستكون‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬عامين‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬فيها‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للكارتنج،‭ ‬وسنشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬متسابق‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬ترفع‭ ‬أعلامها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وسيتألق‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للكارتنج‭ ‬خلال‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬1‭.‬414‭ ‬كيلومترًا،‭ ‬وسيتنافس‭ ‬نجوم‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬نهاراً‭ ‬وليلاً‭ ‬تحت‭ ‬الأضواء‭ ‬الكاشفة‭.‬

وستنطلق‭ ‬البطولة‭ ‬بثماني‭ ‬فئات‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬البطولة،‭ ‬وأبرزها‭ ‬مايكرو‭ ‬ماكس،‭ ‬ميني‭ ‬ماكس،‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬سينيور‭ ‬ماكس،‭ ‬ماكس‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2،‭ ‬ماكس‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماسترز،‭ ‬إي‭ ‬20‭ ‬سينيور،‭ ‬وإي‭ ‬20‭ ‬سينيور‭ ‬ماسترز‭.‬

تبدأ‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬مع‭ ‬أولى‭ ‬حصص‭ ‬التجارب،‭ ‬وتستمر‭ ‬هذه‭ ‬المنافسات‭ ‬حتى‭ ‬6‭ ‬ديسمبر،‭ ‬بعدها‭ ‬تنطلق‭ ‬الحصص‭ ‬التأهيلية‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬تقام‭ ‬السباقات‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬التاليين‭ ‬8‭ ‬و9‭ ‬ديسمبر‭.‬

وقالت‭ ‬الحلبة‭ ‬إن‭ ‬الجماهير‭ ‬ومحبي‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬مدعوون‭ ‬مجانا‭ ‬لحضور‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬الروتاكس‭ ‬ماكس،‭ ‬ونظرًا‭ ‬للأعداد‭ ‬المحدودة‭ ‬للمقاعد‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬الكارتنج،‭ ‬سيتمكن‭ ‬أول‭ ‬الحاضرين‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬ومتابعة‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭. ‬

وستفتح‭ ‬الحلبة‭ ‬أبوابها‭ ‬للجماهير‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬6‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬7‭:‬30‭ ‬مساء،‭ ‬الخميس‭ ‬7‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساء،‭ ‬الجمعة‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬مساء‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬مساء،‭ ‬بينما‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬4‭:‬30‭ ‬مساء،‭ ‬وسيتمكن‭ ‬الجماهير‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬المواقف‭ ‬ P 8،‭ ‬لذا‭ ‬لا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضور‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للكارتنج‭ ‬وفقًا‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬وتستضيف‭ ‬الحلبة‭ ‬سباقات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ (‬فيا‭) ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للكارتنج‭ (‬ CIK ‭). ‬وأسست‭ ‬الحلبة‭ ‬تاريخها‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬عندما‭ ‬أصبحت‭ ‬أول‭ ‬مضمار‭ ‬للكارتنج‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يستضيف‭ ‬سباقاً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دولي‭ ‬ليلاً‭ ‬بفضل‭ ‬نظام‭ ‬الإضاءة‭ ‬عالي‭ ‬المواصفات‭ ‬حيث‭ ‬يبلغ‭ ‬طول‭ ‬المضمار‭ ‬1‭.‬414‭ ‬كيلومتراً‭ ‬ويضم‭ ‬14‭ ‬منعطفاً‭.‬

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