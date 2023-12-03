انطلاق ختام بطولة تحدي الروتاكس ماكس 2023 في حلبة البحرين للكارتنج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق في حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» من خلال حلبتها للكارتنج أكبر البطولات الدولية للكارتنج، وذلك بانطلاق ختام بطولة تحدي الروتاكس ماكس 2023 هذا الأسبوع وذلك من يوم أمس حتى يوم السبت المقبل 9 ديسمبر.
ويشارك في هذه البطولة الدولية نخبة السائقين في الكارتنج من جميع أنحاء العالم، والذين سيتنافسون على مضمار حلبة البحرين الدولية للكارتنج، والتي تعتبر من أبرز المضامير عالميا التي تستضيف سباقات الكارتنج الدولية والمحلية.
ستكون هذه هي النسخة الثانية خلال عامين التي تنطلق فيها البطولة من حلبة البحرين الدولية للكارتنج، وسنشهد مشاركة أكثر من 400 متسابق من مختلف أنحاء العالم ترفع أعلامها في مملكة البحرين.
وسيتألق مضمار حلبة البحرين الدولية للكارتنج خلال البطولة العالمية الذي يبلغ طوله 1.414 كيلومترًا، وسيتنافس نجوم المستقبل في رياضة السيارات نهاراً وليلاً تحت الأضواء الكاشفة.
وستنطلق البطولة بثماني فئات مشاركة في ختام البطولة، وأبرزها مايكرو ماكس، ميني ماكس، جونيور ماكس، سينيور ماكس، ماكس دي دي 2، ماكس دي دي 2 ماسترز، إي 20 سينيور، وإي 20 سينيور ماسترز.
تبدأ المنافسة على المضمار في 4 ديسمبر مع أولى حصص التجارب، وتستمر هذه المنافسات حتى 6 ديسمبر، بعدها تنطلق الحصص التأهيلية في 7 ديسمبر، وبعد ذلك تقام السباقات الختامية في اليومين التاليين 8 و9 ديسمبر.
وقالت الحلبة إن الجماهير ومحبي رياضة السيارات مدعوون مجانا لحضور منافسات بطولة تحدي الروتاكس ماكس، ونظرًا للأعداد المحدودة للمقاعد في حلبة الكارتنج، سيتمكن أول الحاضرين من الدخول ومتابعة منافسات البطولة الختامية.
وستفتح الحلبة أبوابها للجماهير من يوم الأربعاء 6 ديسمبر من 11 صباحا حتى 7:30 مساء، الخميس 7 ديسمبر من 11 صباحا حتى 5:30 مساء، الجمعة 8 ديسمبر من 5 مساء حتى 8 مساء، بينما يوم السبت من 9 صباحا حتى 4:30 مساء، وسيتمكن الجماهير من استخدام المواقف P 8، لذا لا تفوتوا حضور هذه البطولة العالمية.
جدير بالذكر أنه تم تصميم حلبة البحرين الدولية للكارتنج وفقًا لأعلى المعايير الدولية وتستضيف الحلبة سباقات بطولة العالم المنضوية تحت الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والاتحاد الدولي للكارتنج ( CIK ). وأسست الحلبة تاريخها في رياضة السيارات عام 2012 عندما أصبحت أول مضمار للكارتنج في العالم يستضيف سباقاً على مستوى دولي ليلاً بفضل نظام الإضاءة عالي المواصفات حيث يبلغ طول المضمار 1.414 كيلومتراً ويضم 14 منعطفاً.
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