جناحي يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للسامبو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شارك رئيس الاتحاد البحريني ورئيس اتحاد غرب آسيا للسامبو محمد علي جناحي في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للسامبو، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، والذي ترأسه رئيس الاتحاد العربي للسامبو رئيس اللجنة السعودية للسامبو عبدالرحمن بن منصور بن خثيله.
وقد رافق رئيس الاتحاد البحريني ورئيس اتحاد غرب آسيا للسامبو لحضور الاجتماع، نائب رئيس الاتحاد البحريني للسامبو والأمين العام المساعد للاتحاد العربي للسامبو فهد نبيل تقي.
وقد شهد الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، أبرزها الجوائز العربية والبطولات خلال الفترة القادمة وميزانية عام 2024 والخطة الاستراتيجية للاتحاد العربي للسامبو، بما يتوافق مع الجهود المبذولة لتطوير هذه الرياضة في المنطقة، والدفع بها نحو التميز والتألق على المستويين القاري والدولي.
وعلى هامش الاجتماع، هنأ رئيس الاتحاد البحريني ورئيس اتحاد غرب آسيا للسامبو محمد علي جناحي، رئيس الاتحاد العربي للسامبو رئيس اللجنة السعودية للسامبو عبدالرحمن بن منصور بن خثيله، على استضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة، دورة الألعاب القتالية العالمية، مشيدا بالنجاحات التي حققتها هذه الدورة، والتي عززت من جهود المملكة العربية السعودية في دعم الرياضة لاسيما الرياضات القتالية في المنطقة وقاريا ودوليا، والذي يعكس ما تتمتع به السعودية من قدرات وإمكانيات عالية لاحتضان وتنظيم مختلف الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيرا إلى أن استضافة من هذه الأحداث تسهم في تطور مستوى الألعاب القتالية وبخاصة رياضة السامبو وتدفع منتسبيها للظهور بمستويات فنية كبيرة للمنافسة على تحقيق الإنجازات المشرفة، متمنيا في الوقت ذاته دوام التقدم والازدهار لمملكة العربية السعودية ولجميع دول المنطقة.
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