-->

Monday, 04 December 2023 05:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جناحي يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للسامبو

12/3/2023 7:19:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شارك‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬ورئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للسامبو‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬جناحي‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للسامبو،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض،‭ ‬والذي‭ ‬ترأسه‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للسامبو‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬السعودية‭ ‬للسامبو‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬خثيله‭.‬

وقد‭ ‬رافق‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬ورئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للسامبو‭ ‬لحضور‭ ‬الاجتماع،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسامبو‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للسامبو‭ ‬فهد‭ ‬نبيل‭ ‬تقي‭.‬

وقد‭ ‬شهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الاعمال،‭ ‬أبرزها‭ ‬الجوائز‭ ‬العربية‭ ‬والبطولات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬وميزانية‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬والخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للسامبو،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬التميز‭ ‬والتألق‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬القاري‭ ‬والدولي‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماع،‭ ‬هنأ‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬ورئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للسامبو‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬جناحي،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للسامبو‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬السعودية‭ ‬للسامبو‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬خثيله،‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬العالمية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالنجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬والتي‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬لاسيما‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وقاريا‭ ‬ودوليا،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬وإمكانيات‭ ‬عالية‭ ‬لاحتضان‭ ‬وتنظيم‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مستوى‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬وبخاصة‭ ‬رياضة‭ ‬السامبو‭ ‬وتدفع‭ ‬منتسبيها‭ ‬للظهور‭ ‬بمستويات‭ ‬فنية‭ ‬كبيرة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة،‭ ‬متمنيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬لمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ولجميع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭.‬

MENAFN03122023000055011008ID1107528649

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث