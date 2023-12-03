جناحي يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للسامبو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شارك‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬ورئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للسامبو‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬جناحي‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للسامبو،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض،‭ ‬والذي‭ ‬ترأسه‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للسامبو‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬السعودية‭ ‬للسامبو‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬خثيله‭.‬

وقد‭ ‬رافق‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬ورئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للسامبو‭ ‬لحضور‭ ‬الاجتماع،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسامبو‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للسامبو‭ ‬فهد‭ ‬نبيل‭ ‬تقي‭.‬

وقد‭ ‬شهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الاعمال،‭ ‬أبرزها‭ ‬الجوائز‭ ‬العربية‭ ‬والبطولات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬وميزانية‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬والخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للسامبو،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬التميز‭ ‬والتألق‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬القاري‭ ‬والدولي‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماع،‭ ‬هنأ‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬ورئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للسامبو‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬جناحي،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للسامبو‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬السعودية‭ ‬للسامبو‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬خثيله،‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬العالمية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالنجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬والتي‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬لاسيما‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وقاريا‭ ‬ودوليا،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬وإمكانيات‭ ‬عالية‭ ‬لاحتضان‭ ‬وتنظيم‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مستوى‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬وبخاصة‭ ‬رياضة‭ ‬السامبو‭ ‬وتدفع‭ ‬منتسبيها‭ ‬للظهور‭ ‬بمستويات‭ ‬فنية‭ ‬كبيرة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة،‭ ‬متمنيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬لمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ولجميع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭.‬