إسحاق يؤكد مواصلة مسيرة النجاح لرياضة رفع الأثقالاتحاد رفع الأثقال يناقش ملف استضافة بطولة العالم 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ترأس رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال إسحاق إبراهيم إسحاق الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد للدورة الحالية، والذي عقد مساء يوم السبت الموافق 02 ديسمبر 2023 في فندق جولدن تيوليب، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ورحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال بجميع أعضاء مجلس الإدارة مهنئا إياهم على ثقة الأندية البحرينية التي أولاها لأعضاء مجلس الإدارة لمواصلة طريق الإنجاز وكتابة التاريخ.
وأكد أن الاتحاد سوف يستكمل ما بدأه من نجاح وتحقيق الإنجازات العالمية، بفضل الدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وجهود ومتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وبدأ الاجتماع بمناقشة التقارير الإدارية والمالية للدورة السابقة لمجلس الإدارة، ووضع استراتيجية وأهداف ورؤية تتوافق مع سياسات وتطلعات المجلس الأعلى للشباب والرياضة والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات، كما تم استعراض الأجندة المدرجة ومناقشة النقاط الرئيسية والتصويت على بعض القرارات الداخلية، واستعراض خطة العمل للمرحلة القادمة حيث تم اعتماد اللجان الإدارية وتوزيع الأدوار والمهام داخل المجلس بين الأعضاء فيما تم مناقشة الخطة الرياضية للألعاب المنضوية تحت مظلة الاتحاد وهم لعبة رفع الأثقال ولعبة القوة البدنية ولعبة الكروس فت، والوقوف على الجوانب التطويرية لكل لعبة والمساهمة في تعزيز انتشارها والدفع باللاعبين البحرينيين للمشاركة في البطولات العالمية وتحقيق الإنجازات الدولية لمملكة البحرين.
واستعرض الاجتماع جدول المشاركات القادمة للاعبي الأحمر البحريني في رفع الأثقال والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وبطولات القوة البدنية حيث يستعد منتخبنا الوطني لرفع الاثقال ومنتخب القوة البدنية لمجموعة من الاستحقاقات الدولية في قطر وماليزيا وأوزباكستان وتايلاند خلال الفترة القادمة من ديسمبر 2023 وحتى أبريل 2024، حيث أكد إسحاق إبراهيم إسحاق أن مجلس الإدارة سيقف على جميع احتياجات اللاعبين والطاقم الإداري والفني للبعثات المشاركة وتذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق الإنجازات المنشودة مؤكداً ثقته التامة بالحضور والمستوى المميز للاعبين في مشاركاتهم في المحافل الدولية.
وناقش الاجتماع في أجندته المطروحة الاستضافة التاريخية لبطولة العالم لرفع الأثقال والتي ستقام في مملكة البحرين في شهر ديسمبر 2024، حيث تم الاطلاع على ملف الاستضافة واستعراض أبرز ما جاء فيه من نقاط ومناقشة التاريخ الفعلي للاستضافة بما يتوافق مع روزنامة مملكة البحرين والاتحاد الدولي لرفع الأثقال، ومناقشة مسمى البطولة الرسمي وآلية العمل التسويقي والدعائي والإعلامي للبطولة، والعمل الإداري والفني، حيث سيتم خلال الأيام القادمة تكليف الأدوار والمهام للجان العاملة في البطولة. وفي ختام الاجتماع توجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال إسحاق إبراهيم إسحاق بالشكر والثناء لأعضاء مجلس الإدارة متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تسيير العمل بالكفاءة والجودة المطلوبة وخدمة الألعاب المنضوية تحت مظلة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال، متمنياً للجميع موفور الصحة والعافية.
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