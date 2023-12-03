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إسحاق يؤكد مواصلة مسيرة النجاح لرياضة رفع الأثقالاتحاد رفع الأثقال يناقش ملف استضافة بطولة العالم 2024

12/3/2023 7:19:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬ترأس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬إسحاق‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬للدورة‭ ‬الحالية،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬02‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬جولدن‭ ‬تيوليب،‭ ‬بحضور‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ورحب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬بجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬مهنئا‭ ‬إياهم‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬الأندية‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬أولاها‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لمواصلة‭ ‬طريق‭ ‬الإنجاز‭ ‬وكتابة‭ ‬التاريخ‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬سوف‭ ‬يستكمل‭ ‬ما‭ ‬بدأه‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬العالمية،‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وجهود‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭. ‬

وبدأ‭ ‬الاجتماع‭ ‬بمناقشة‭ ‬التقارير‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬للدورة‭ ‬السابقة‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬ووضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬وأهداف‭ ‬ورؤية‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬سياسات‭ ‬وتطلعات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬الأجندة‭ ‬المدرجة‭ ‬ومناقشة‭ ‬النقاط‭ ‬الرئيسية‭ ‬والتصويت‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬القرارات‭ ‬الداخلية،‭ ‬واستعراض‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬للمرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬اللجان‭ ‬الإدارية‭ ‬وتوزيع‭ ‬الأدوار‭ ‬والمهام‭ ‬داخل‭ ‬المجلس‭ ‬بين‭ ‬الأعضاء‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬الخطة‭ ‬الرياضية‭ ‬للألعاب‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬وهم‭ ‬لعبة‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬ولعبة‭ ‬القوة‭ ‬البدنية‭ ‬ولعبة‭ ‬الكروس‭ ‬فت،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬التطويرية‭ ‬لكل‭ ‬لعبة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬انتشارها‭ ‬والدفع‭ ‬باللاعبين‭ ‬البحرينيين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الدولية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

واستعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬جدول‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭ ‬للاعبي‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬وبطولات‭ ‬القوة‭ ‬البدنية‭ ‬حيث‭ ‬يستعد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لرفع‭ ‬الاثقال‭ ‬ومنتخب‭ ‬القوة‭ ‬البدنية‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬وماليزيا‭ ‬وأوزباكستان‭ ‬وتايلاند‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬وحتى‭ ‬أبريل‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬إسحاق‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬سيقف‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬احتياجات‭ ‬اللاعبين‭ ‬والطاقم‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬للبعثات‭ ‬المشاركة‭ ‬وتذليل‭ ‬جميع‭ ‬العقبات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬المنشودة‭ ‬مؤكداً‭ ‬ثقته‭ ‬التامة‭ ‬بالحضور‭ ‬والمستوى‭ ‬المميز‭ ‬للاعبين‭ ‬في‭ ‬مشاركاتهم‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭. ‬

وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬أجندته‭ ‬المطروحة‭ ‬الاستضافة‭ ‬التاريخية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬ملف‭ ‬الاستضافة‭ ‬واستعراض‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬ومناقشة‭ ‬التاريخ‭ ‬الفعلي‭ ‬للاستضافة‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬روزنامة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬ومناقشة‭ ‬مسمى‭ ‬البطولة‭ ‬الرسمي‭ ‬وآلية‭ ‬العمل‭ ‬التسويقي‭ ‬والدعائي‭ ‬والإعلامي‭ ‬للبطولة،‭ ‬والعمل‭ ‬الإداري‭ ‬والفني،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬تكليف‭ ‬الأدوار‭ ‬والمهام‭ ‬للجان‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭. ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬توجه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬إسحاق‭ ‬بالشكر‭ ‬والثناء‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬تسيير‭ ‬العمل‭ ‬بالكفاءة‭ ‬والجودة‭ ‬المطلوبة‭ ‬وخدمة‭ ‬الألعاب‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬متمنياً‭ ‬للجميع‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭.‬

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