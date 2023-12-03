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في ثاني جولات ((السوبر ليغ)) الآسيوي لكرة السلةالمنامة يعقد الآمال لدك حصون الشمال

12/3/2023 7:19:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭ ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭: ‬


يخوض‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ثاني‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬حيث‭ ‬يستضيف‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬الشمال‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءَ‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭. ‬

ويتطلع‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وتحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬قبيل‭ ‬مواجهته‭ ‬القادمة‭ ‬الأصعب‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬حينما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬المواجهة‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيريا‭ ‬غفيرا‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬ومشجعي‭ ‬فريق‭ ‬المنامة،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬المستويات‭ ‬الرائعة‭ ‬والنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬الفريق‭ ‬منذ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وتحديدا‭ ‬بعد‭ ‬تولي‭ ‬المدرب‭ ‬اليوناني‭ ‬لينوس‭ ‬غافريال‭ ‬مهام‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق،‭ ‬وإلى‭ ‬جانبه‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬الشاب‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬ممتاز‭ ‬في‭ ‬تدعيم‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬مستندا‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

وكان‭ ‬المنامة‭ ‬قد‭ ‬سجل‭ ‬حضورا‭ ‬إيجابيا‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬مشواره‭ ‬نحو‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬اللقب،‭ ‬إذ‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬كاظمة‭ ‬الكويتي‭ ‬بنتيجة‭ ‬84‭/‬76،‭ ‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬ثانية‭ ‬بالمجموعة‭ ‬ذاتها‭ ‬تغلب‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬على‭ ‬الشمال‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ ‬96‭/‬63‭.‬ويدخل‭ ‬المنامة‭ ‬المواجهة‭ ‬بشعار‭ ‬الفوز‭ ‬وتبدو‭ ‬فرصته‭ ‬مثالية‭ ‬لتحقيقه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬وتكامل‭ ‬الصفوف‭ ‬وانسجام‭ ‬المحترف‭ ‬الثالث‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬وتطال‭ ‬الترشيحات‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬لتخطي‭ ‬عقبة‭ ‬الشمال‭ ‬نظرا‭ ‬لوجود‭ ‬البدلاء‭ ‬الجاهزين‭ ‬لدى‭ ‬المنامة‭ ‬وافتقاد‭ ‬المنافس‭ ‬لذلك،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬مهارة‭ ‬لاعبي‭ ‬المنامة‭ ‬العالية‭ ‬وإتقانهم‭ ‬التصويبات‭ ‬الثلاثية،‭ ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬المنامة‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬بين‭ ‬جماهيره‭ ‬الغفيرة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬كل‭ ‬العوامل‭ ‬تقوده‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭.‬

ويقود‭ ‬المنامة‭ ‬المدرب‭ ‬اليوناني‭ ‬لينوس‭ ‬غافريال‭ ‬وتضم‭ ‬تشكيلته‭ ‬المتوقعة‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬رمضان‭ ‬ومصطفى‭ ‬حسين‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬والأمريكيين‭ ‬ترافين‭ ‬ودومنيك،‭ ‬ويجلس‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬نجوم‭ ‬جاهزون‭ ‬مثل‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬وحسن‭ ‬نوروز‭ ‬وحسين‭ ‬شاكر‭ ‬وعلي‭ ‬جابر‭ ‬والأمريكي‭ ‬توني‭ ‬فارمر‭ ‬وعمران‭ ‬حسن‭ ‬ويوسف‭ ‬المرباطي‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬يعطي‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬المباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬فيما‭ ‬يتأهل‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬إلى‭ ‬المباريات‭ ‬التأهيلية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بنظام‭ ‬إخراج‭ ‬المغلوب‭ ‬من‭ ‬مباراتين‭ ‬ذهابا‭ ‬وايابا،‭ ‬ويخرج‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬المنافسة،‭ ‬ولذلك‭ ‬يسعى‭ ‬المنامة‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬الطريق‭ ‬الأقصر‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬مبتغاه،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الأنظار‭ ‬عليه‭ ‬كونه‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬تأهل‭ ‬ثانيا‭ ‬عن‭ ‬مجموعته،‭ ‬واضطر‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬كاظمة‭ ‬الكويتي‭ ‬ثم‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي،‭ ‬وبلغ‭ ‬نهائي‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬ليواجه‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬ويخسر‭ ‬ذهابا‭ ‬وإيابا،‭ ‬وتأهل‭ ‬المنامة‭ ‬برفقة‭ ‬الكويت‭ ‬وشباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬علي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‭ (‬الفاينل‭ ‬8‭) ‬وقد‭ ‬قلب‭ ‬التوقعات‭ ‬وحصل‭ ‬اللقب‭ ‬بجدارة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

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