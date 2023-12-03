في ثاني جولات ((السوبر ليغ)) الآسيوي لكرة السلةالمنامة يعقد الآمال لدك حصون الشمال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب أحمد الذهبة:
يخوض فريق المنامة حامل اللقب ثاني مبارياته في بطولة دوري غرب آسيا لكرة السلة (السوبر ليغ) عن منطقة الخليج، حيث يستضيف منافسه فريق الشمال القطري في تمام الساعة الثامنة مساءَ وذلك على صالة اتحاد السلة بأم الحصم.
ويتطلع فريق المنامة إلى مواصلة عروضه القوية في البطولة وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي للوصول إلى صدارة المجموعة الثانية قبيل مواجهته القادمة الأصعب في دبي حينما يحل ضيفا على فريق شباب أهلي دبي الإماراتي في 18 ديسمبر الجاري.
ومن المتوقع أن تشهد المواجهة حضورا جماهيريا غفيرا من أنصار ومشجعي فريق المنامة، خاصة مع المستويات الرائعة والنتائج الإيجابية التي يحققها الفريق منذ الموسم الماضي وتحديدا بعد تولي المدرب اليوناني لينوس غافريال مهام تدريب الفريق، وإلى جانبه الجهاز الإداري الشاب الذي يعمل بشكل ممتاز في تدعيم صفوف الفريق مستندا على دعم مجلس الإدارة.
وكان المنامة قد سجل حضورا إيجابيا في انطلاق مشواره نحو الدفاع عن اللقب، إذ تمكن من تحقيق الفوز على أرضه وبين جماهيره في الجولة الأولى على فريق كاظمة الكويتي بنتيجة 84/76، وفي مباراة ثانية بالمجموعة ذاتها تغلب فريق شباب أهلي دبي على الشمال القطري بنتيجة 96/63.ويدخل المنامة المواجهة بشعار الفوز وتبدو فرصته مثالية لتحقيقه في ظل الاستقرار الفني وتكامل الصفوف وانسجام المحترف الثالث مع الفريق، وتطال الترشيحات فريق المنامة لتخطي عقبة الشمال نظرا لوجود البدلاء الجاهزين لدى المنامة وافتقاد المنافس لذلك، يضاف إلى ذلك مهارة لاعبي المنامة العالية وإتقانهم التصويبات الثلاثية، والأهم من ذلك أن المنامة يلعب في عقر داره بين جماهيره الغفيرة، وبالتالي كل العوامل تقوده إلى تحقيق الفوز الثاني.
ويقود المنامة المدرب اليوناني لينوس غافريال وتضم تشكيلته المتوقعة كلا من أحمد سلمان رمضان ومصطفى حسين ومحمد أمير والأمريكيين ترافين ودومنيك، ويجلس على مقاعد البدلاء نجوم جاهزون مثل علي حسين وحسن نوروز وحسين شاكر وعلي جابر والأمريكي توني فارمر وعمران حسن ويوسف المرباطي.
يذكر أن نظام البطولة يعطي متصدر المجموعة بطاقة التأهل المباشرة إلى الدور نصف النهائي، فيما يتأهل الثاني والثالث إلى المباريات التأهيلية التي تقام بنظام إخراج المغلوب من مباراتين ذهابا وايابا، ويخرج الرابع من المنافسة، ولذلك يسعى المنامة إلى اختيار الطريق الأقصر للوصول الى مبتغاه، خاصة أن الأنظار عليه كونه حامل اللقب.
والجدير بالذكر أن المنامة في النسخة الماضية تأهل ثانيا عن مجموعته، واضطر إلى مواجهة كاظمة الكويتي ثم الهلال السعودي، وبلغ نهائي منطقة الخليج ليواجه الكويت الكويتي ويخسر ذهابا وإيابا، وتأهل المنامة برفقة الكويت وشباب أهلي دبي الذي حصل علي المركز الثالث إلى الأدوار النهائية (الفاينل 8) وقد قلب التوقعات وحصل اللقب بجدارة بعد فوزه على الكويت الكويتي في المباراة النهائية التي أقيمت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
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