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مشرف الدير يثمن جهود مدرب الفريق

12/3/2023 7:19:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ثمن‭ ‬فاضل‭ ‬المكحل‭ ‬مشرف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الدير‭ ‬المجهود‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يبذله‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬إبراهيم‭ ‬علي‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬يقوم‭ ‬بكل‭ ‬ذلك‭ ‬بدون‭ ‬وجود‭ ‬مساعد‭ ‬معه‭.‬

وقال‭ ‬المكحّل‭ ‬أنّ‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬التحسن‭ ‬التصاعدي‭ ‬للفريق‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التمركز‭ ‬الدفاعي‭ ‬قياسا‭ ‬بالمهارة‭ ‬نفسها‭ ‬خلال‭ ‬الجولات‭ ‬السابقة‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الإشادة‭ ‬من‭ ‬مشرف‭ ‬طائرة‭ ‬الدير‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬توجه‭ ‬بالانتصار‭ ‬الأول‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬جولات‭ ‬خاسرة‭. ‬

وكان‭ ‬الدير‭ ‬قد‭ ‬قدم‭ ‬أفضل‭ ‬مردود‭ ‬له‭ ‬أمام‭ ‬المعامير‭ ‬مستثمرا‭ ‬الحالة‭ ‬السيئة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬عليها‭ ‬لاعبو‭ ‬الأخير‭ ‬الذين‭ ‬منوا‭ ‬بخسارتهم‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

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