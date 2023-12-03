مشرف الدير يثمن جهود مدرب الفريق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ثمن فاضل المكحل مشرف الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي الدير المجهود الكبير الذي يبذله مدرب الفريق إبراهيم علي رغم أنه يقوم بكل ذلك بدون وجود مساعد معه.
وقال المكحّل أنّ مباراة الفريق الأخيرة أمام فريق المعامير قد كشفت التحسن التصاعدي للفريق خاصة على مستوى التمركز الدفاعي قياسا بالمهارة نفسها خلال الجولات السابقة.
وتأتي هذه الإشادة من مشرف طائرة الدير بعد أداء الفريق الذي توجه بالانتصار الأول خلال الجولة السادسة الذي جاء على حساب فريق المعامير بعد أربع جولات خاسرة.
وكان الدير قد قدم أفضل مردود له أمام المعامير مستثمرا الحالة السيئة التي كان عليها لاعبو الأخير الذين منوا بخسارتهم الخامسة على التوالي.
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