-->

Monday, 04 December 2023 05:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبــاراة خيــرية في قطــر لـدعــم فلســطين

12/3/2023 7:19:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلنت‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬شباب‭ ‬لأجل‭ ‬فلسطين‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬أكاديمية‭ ‬قطر‭ ‬الدوحة،‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬خيرية‭ ‬تقام‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المدينة‭ ‬التعليمية‭ ‬أحد‭ ‬ملاعب‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الكرة‭ ‬العالمية‭ ‬والعربية‭ ‬والقطرية‭.‬

وقال‭ ‬ممثلو‭ ‬المبادرة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬ستكون‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬لأجل‭ ‬فلسطين‮»‬‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬يوما،‭ ‬مما
أسفر‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬شهيد‭.‬

وحضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬أكاديمية‭ ‬قطر‭ ‬الدوحة‭ ‬وممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬المحلية‭ .‬

وستنطلق‭ ‬المباراة‭ ‬الخيرية‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءا‭ ‬بتوقيت‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وتسبقها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬والفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ .‬

وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬شوطين‭ ‬بمعدل‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شوط،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬نقل‭ ‬المباراة‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬الكأس‭ ‬الرياضية‭.‬

وسيتم‭ ‬طرح‭ ‬تذاكر‭ ‬المباراة‭ ‬للبيع‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬كيو‭ ‬تيكيت‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توحيد‭ ‬سعر‭ ‬التذاكر‭ ‬التي‭ ‬تباع‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬واحدة‭ ‬بسعر‭ ‬25‭ ‬ريالا‮
‬‭ .‬

وتبلغ‭ ‬السعة‭ ‬الرسمية‭ ‬لاستاد‭ ‬المدينة‭ ‬التعليمية‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬المباراة‭ ‬إقبالا‭ ‬جماهيريا‭ ‬كبيرا‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬ريع‭ ‬التذاكر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬الخيرية‭ ‬سيتم‭ ‬التبرع‭ ‬به‭ ‬لإغاثة‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬قطر‭ ‬الخيرية‭ ‬التي‭ ‬ستقوم‭ ‬بتوفير‭ ‬رابط‭ ‬خاص‭ ‬بتوجيه‭ ‬ريع‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الرسمية‭ ‬وتوجيهها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جهود‭ ‬الإغاثة‭ ‬للأشقاء‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭.‬

وكشفت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للمباراة‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الكرة‭ ‬العربية‭ ‬وأبرزهم‭ ‬النجم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬تريكة،‭ ‬والحارس‭ ‬العماني‭ ‬علي‭ ‬الحبسي،‭ ‬والنجم‭ ‬الإيفواري‭ ‬أمارا‭ ‬دياني‭ ‬اللاعب‭ ‬السابق‭ ‬لباريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬الأسماء‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الكرة‭ ‬العالمية‭ ‬والعربية‭ ‬والقطرية
خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭. ‬

MENAFN03122023000055011008ID1107528644

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث