مبــاراة خيــرية في قطــر لـدعــم فلســطين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلنت‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬شباب‭ ‬لأجل‭ ‬فلسطين‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬أكاديمية‭ ‬قطر‭ ‬الدوحة،‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬خيرية‭ ‬تقام‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المدينة‭ ‬التعليمية‭ ‬أحد‭ ‬ملاعب‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الكرة‭ ‬العالمية‭ ‬والعربية‭ ‬والقطرية‭.‬

وقال‭ ‬ممثلو‭ ‬المبادرة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬ستكون‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬لأجل‭ ‬فلسطين‮»‬‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬يوما،‭ ‬مما

أسفر‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬شهيد‭.‬

وحضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬أكاديمية‭ ‬قطر‭ ‬الدوحة‭ ‬وممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬المحلية‭ .‬

وستنطلق‭ ‬المباراة‭ ‬الخيرية‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءا‭ ‬بتوقيت‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وتسبقها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬والفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ .‬

وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬شوطين‭ ‬بمعدل‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شوط،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬نقل‭ ‬المباراة‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬الكأس‭ ‬الرياضية‭.‬

وسيتم‭ ‬طرح‭ ‬تذاكر‭ ‬المباراة‭ ‬للبيع‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬كيو‭ ‬تيكيت‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توحيد‭ ‬سعر‭ ‬التذاكر‭ ‬التي‭ ‬تباع‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬واحدة‭ ‬بسعر‭ ‬25‭ ‬ريالا‮

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وتبلغ‭ ‬السعة‭ ‬الرسمية‭ ‬لاستاد‭ ‬المدينة‭ ‬التعليمية‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬المباراة‭ ‬إقبالا‭ ‬جماهيريا‭ ‬كبيرا‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬ريع‭ ‬التذاكر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬الخيرية‭ ‬سيتم‭ ‬التبرع‭ ‬به‭ ‬لإغاثة‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬قطر‭ ‬الخيرية‭ ‬التي‭ ‬ستقوم‭ ‬بتوفير‭ ‬رابط‭ ‬خاص‭ ‬بتوجيه‭ ‬ريع‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الرسمية‭ ‬وتوجيهها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جهود‭ ‬الإغاثة‭ ‬للأشقاء‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭.‬

وكشفت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للمباراة‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الكرة‭ ‬العربية‭ ‬وأبرزهم‭ ‬النجم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬تريكة،‭ ‬والحارس‭ ‬العماني‭ ‬علي‭ ‬الحبسي،‭ ‬والنجم‭ ‬الإيفواري‭ ‬أمارا‭ ‬دياني‭ ‬اللاعب‭ ‬السابق‭ ‬لباريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬الأسماء‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الكرة‭ ‬العالمية‭ ‬والعربية‭ ‬والقطرية

خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭. ‬