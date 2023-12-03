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الاحتلال يقتحم قرية زبوبا غرب جنين

12/3/2023 7:13:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية زبوبا، غرب جنين.


وأفادت مصادر لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.


وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية رمانة، غرب جنين.


وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت في وقت سابق من اليوم، الرصاص صوب المزارعين في قرية الجلمة، خلال قطفهم لثمار الزيتون في أراضيهم .

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