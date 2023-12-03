الاحتلال يقتحم قرية زبوبا غرب جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية زبوبا، غرب جنين.
وأفادت مصادر لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية رمانة، غرب جنين.
وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت في وقت سابق من اليوم، الرصاص صوب المزارعين في قرية الجلمة، خلال قطفهم لثمار الزيتون في أراضيهم .
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