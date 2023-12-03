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تعرّض أردني وأفراد عائلته لقصف من قبل الاحتلال في غزة واستشهاد احد ابنائه واصابة آخر

12/3/2023 7:13:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية، إن مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة تتابع تعرّض أحد المواطنين الأردنيين وأفراد عائلته لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، بأنه تم التواصل مع المواطن وعائلته، حيث أفاد بتعرّض المنزل الذي يقطنه للقصف، مما أسفر عن استشهاد أحد أبنائه وإصابة آخر، موضحاً بأن ابنه المصاب في حالة غيبوبة، ويتلقى العلاج في المستشفى المعمداني في قطاع غزة.
وأكد السفير القضاة، أن الوزارة تتابع حالة المواطن الأردني وابنه المصاب، وتعمل على نقلهم لتلقي العلاج في المستشفى الميداني الأردني، إلى حين إجلائهم إلى المملكة.
وقال الناطق الرسمي بأن الحكومة الأردنية تحمّل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة هذه العائلة وجميع المواطنين الأردنيين الذين لم يتمكنوا من الخروج من القطاع.




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