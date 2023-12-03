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حماس والجهاد الإسلامي تدينان مراقبة بريطانيا لسماء غزة

12/3/2023 7:13:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الأحد، اعتزام بريطانيا مشاركة جيشها في حرب "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية ضد غزة، قائلة إن ذلك يجعل المملكة المتحدة "شريكة الاحتلال في جرائمه، ومسؤولة عن المجازر" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.


بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن إعلان بريطانيا مشاركة سلاحها الجوي في مهمات استخبارية بقطاع غزة مشاركة فعلية في العدوان الإسرائيلي.


وأمس السبت أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، أنها تعتزم إجراء "طلعات استطلاعية" فوق قطاع غزة بهدف تقديم معلومات استخباراتية للاحتلال بدعوى دعم الأنشطة المستمرة لإنقاذ الأسرى.

ورصد موقع تتبع الطائرات وصول طائرة SHADOW R1 البريطانية الاستخباراتية المخصصة للتجسس، قادمة من قاعدة أكروتيري في قبرص.





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