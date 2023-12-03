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المستشار الإعلامي لحماس: تهديدات الاحتلال باستهداف قادة الحركة لا تخيفنا

12/3/2023 7:13:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المستشار الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) طاهر النونو، إن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف قادة الحركة في الداخل وبعض الدول تعكس المأزق السياسي والميداني الذي يعيشه العدو بفعل صمود شعبنا البطل ومقاومته الباسلة.
وأضاف أن هذه التهديدات لا تخيف أحدا من قادة الحركة الذين امتزجت دماؤهم ودماء عوائلهم بدماء أبناء شعبنا الصابر المحتسب.
وشدد على أن هذه التهديدات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة -التي ذكرها قادة العدو- ومساسا مباشرا بأمنها، مما يستدعي ملاحقة العدو ومحاسبته على تطاوله وغروره.




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