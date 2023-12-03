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مظاهرة تضامنية مع غزة خلال مؤتمر المناخ في دبي

12/3/2023 7:13:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك أكثر من 100 ناشط بمظاهرة داعمة لفلسطين، اليوم الأحد، في دبي، على هامش اليوم الرابع لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتجمع النشطاء بالقرب من الجناح المخصص للاحتلال في المؤتمر، حاملين أعلاما عليها رمز البطيخ (في إشارة إلى ألوان العلم الفلسطيني نظرا لأنه محظور) الذي تحول إلى أيقونة لدعم فلسطين، وتلوا أسماء الشهداء.
وأكد النشطاء خلال المظاهرة استحالة الكفاح العادل ضد التغير المناخي قبل تحقيق العدالة حول العالم، ورفعوا لافتات تدعو إلى إنهاء الاستعمار المناخي، وهتفوا بأن فلسطين حرة.
وقبل هذه المظاهرة، لم تكن هناك أي مظاهرات خارج موقع مؤتمر المناخ، على عكس مؤتمرات قمة الأمم المتحدة السابقة للمناخ حيث احتشد الآلاف من نشطاء المناخ في الشوارع احتجاجا على الحروب.




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