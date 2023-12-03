مظاهرة تضامنية مع غزة خلال مؤتمر المناخ في دبي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك أكثر من 100 ناشط بمظاهرة داعمة لفلسطين، اليوم الأحد، في دبي، على هامش اليوم الرابع لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتجمع النشطاء بالقرب من الجناح المخصص للاحتلال في المؤتمر، حاملين أعلاما عليها رمز البطيخ (في إشارة إلى ألوان العلم الفلسطيني نظرا لأنه محظور) الذي تحول إلى أيقونة لدعم فلسطين، وتلوا أسماء الشهداء.
وأكد النشطاء خلال المظاهرة استحالة الكفاح العادل ضد التغير المناخي قبل تحقيق العدالة حول العالم، ورفعوا لافتات تدعو إلى إنهاء الاستعمار المناخي، وهتفوا بأن فلسطين حرة.
وقبل هذه المظاهرة، لم تكن هناك أي مظاهرات خارج موقع مؤتمر المناخ، على عكس مؤتمرات قمة الأمم المتحدة السابقة للمناخ حيث احتشد الآلاف من نشطاء المناخ في الشوارع احتجاجا على الحروب.
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