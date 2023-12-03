وفاة الفنان المصري أشرف عبد الغفور في حادث سير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر أن الفنان أشرف عبد الغفور توفي، الأحد، عن عمر 81 عاما، إثر حادث مروري، بينما لا تزال زوجته التي كانت برفقته تتلقى العلاج في أحد المستشفيات.
والراحل هو والد الفنانة ريهام عبد الغفور، وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.
ولد عبد الغفور عام 1942 في مدينة المحلة الكبرى، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963، حيث تتلمذ على يد المخرج محمد كُريم أول عميد للمعهد.
MENAFN03122023000208011052ID1107528629
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.