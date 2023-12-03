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وفاة الفنان المصري أشرف عبد الغفور في حادث سير

12/3/2023 7:13:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر أن الفنان أشرف عبد الغفور توفي، الأحد، عن عمر 81 عاما، إثر حادث مروري، بينما لا تزال زوجته التي كانت برفقته تتلقى العلاج في أحد المستشفيات.


والراحل هو والد الفنانة ريهام عبد الغفور، وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.


ولد عبد الغفور عام 1942 في مدينة المحلة الكبرى، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963، حيث تتلمذ على يد المخرج محمد كُريم أول عميد للمعهد.


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