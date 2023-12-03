مصر تُحذر من محاولات تهجير الفلسطينيين: الرد سيكون حاسماً
التاريخ
12/3/2023 7:13:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت الخارجية المصرية من محاولات تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، مشيرة إلى أن رد القاهرة سيكون حاسما وفقاً لأحكام القانون الدولي.
يأتي هذا فيما تؤكد القاهرة ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة وتجاوز المشكلات اللوجستية التي يفتعلها الاحتلال.
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