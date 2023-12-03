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فصائل عراقية تستهدف قاعدتين أميركيتين بسوريا والعراق

12/3/2023 7:13:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت فصائل مسلحة عراقية، أن مقاتليها استهدفوا قاعدة أميركية في القرية الخضراء بشمال شرق سوريا بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر.
وأضافت الفصائل، في بيان منفصل مساء الأحد، أنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" التي تستضيف قوات أميركية في غرب العراق، بطائرة مسيرة.
كما ذكرت الفصائل عبر حسابها على تليغرام، أن الهجومين يأتيان ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق غزة.




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