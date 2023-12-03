فصائل عراقية تستهدف قاعدتين أميركيتين بسوريا والعراق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت فصائل مسلحة عراقية، أن مقاتليها استهدفوا قاعدة أميركية في القرية الخضراء بشمال شرق سوريا بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر.
وأضافت الفصائل، في بيان منفصل مساء الأحد، أنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" التي تستضيف قوات أميركية في غرب العراق، بطائرة مسيرة.
كما ذكرت الفصائل عبر حسابها على تليغرام، أن الهجومين يأتيان ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق غزة.
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