واشنطن: 4 هجمات استهدفت 3 سفن تجارية بالبحر الأحمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت القيادة المركزية الأميركية، وقوع 4 هجمات على ثلاث سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، وألقت باللائمة فيها على إيران.



وأوضحت القيادة المركزية في بيان عبر حسابها على منصة (إكس) فجر الاثنين، أن المدمرة الأميركية (كارني) استجابت لطلبات استغاثة من سفن تجارية "وقدمت المساعدة".



وأضاف البيان أن المدمرة رصدت في الهجوم الأول صاروخا مضادا للسفن أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن على السفينة (يونيتي اكسبلورر).



وتابع أن المدمرة الأميركية أسقطت طائرة مسيرة أطلقت من مناطق سيطرة الحوثي في اليمن باتجاه (المدمرة كارني).

