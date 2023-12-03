-->

Monday, 04 December 2023 05:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القائد العام والمهمة الوطنية الكبرى

12/3/2023 7:11:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬‏القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬رعى‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬الوحدات‭ ‬الحائزة‭
‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬‏في‭ ‬اختبارات‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬والإدارية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭.‬

القائد‭ ‬العام‭ ‬ألقى‭ ‬كلمة‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬جاهزية‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬إمدادها‭ ‬بالمنظومات‭ ‬العسكرية‭ ‬الحديثة‭ ‬والذي‭ ‬بدا‭ ‬منذ‭ ‬إنشاء‭ ‬القوة‭.‬

‭ ‬تطرق‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إلى‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬وما‭ ‬يطرحه‭ ‬من‭ ‬تحديات‭ ‬ويفرضه‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬وطنية‭. ‬

‭ ‬مع‭ ‬ان‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬تطرق‭ ‬باختصار‭ ‬الى‭ ‬القضية‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬رؤية‭ ‬استراتيجية‭ ‬واضحة‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬عندها‭ ‬بالتأمل‭ ‬والتحليل‭.‬

‭ ‬أربعة‭ ‬جوانب‭ ‬كبرى‭ ‬طرحها‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

أولا‭: ‬قال‭ ‬ان‭ ‬‮«‬أمتنا‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬مستهدفة‭ ‬في‭ ‬أوطانها‭ ‬وفي‭ ‬شعوبها‭ ‬وفي‭ ‬خيرات‭ ‬أراضيها‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مجال‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬دينها‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬توصيف‭ ‬دقيق‭ ‬لما‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬اليوم‭.‬

الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالذات‭ ‬تتعرض‭ ‬لأخطار‭ ‬وجودية‭ ‬بكل‭ ‬معنى‭ ‬الكلمة‭. ‬هي‭ ‬أخطار‭ ‬وجودية‭ ‬لأنها‭ ‬تستهدف‭ ‬جوهر‭ ‬وجود‭ ‬دولنا‭ ‬وجوهر‭ ‬هويتنا‭ ‬وحضارتنا‭ ‬وحتى‭ ‬ديننا‭.‬

نعرف‭ ‬أن‭ ‬المخططات‭ ‬الغربية‭ ‬والصهيونية‭ ‬لتدمير‭ ‬أوطاننا‭ ‬ونهب‭ ‬ثروات‭ ‬بلادنا‭ ‬وتمزيقنا‭ ‬الى‭ ‬دويلات‭ ‬طائفية‭ ‬متناحرة‭ ‬مخططات‭ ‬قديمة‭. ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬مخططات‭ ‬فقط‭ ‬لكن‭ ‬شهدنا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬التطبيق‭ ‬العملي‭ ‬ترجمة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭. ‬رأينا‭ ‬دولا‭ ‬عربية‭ ‬يتم‭ ‬تدميرها‭ ‬وتمزيقها،‭ ‬وباقي‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ينتظرها‭ ‬نفس‭ ‬المصير‭ ‬ان‭ ‬استمرت‭ ‬الأوضاع‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬عليه‭.‬

إذن،‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬برؤيته‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬ينبه‭ ‬إلى‭ ‬فداحة‭ ‬الأخطار‭ ‬والتهديدات‭ ‬لدولنا‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭.‬

ثانيا‭: ‬قال‭ ‬القائد‭ ‬العام‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬يجري‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

‭ ‬يقصد‭ ‬هنا‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وما‭ ‬يتابعه‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وإبادة‭ ‬يرتكبها‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬هو‭ ‬تجسيد‭ ‬واضح‭ ‬للتهديدات‭ ‬والأخطار‭ ‬التي‭ ‬تواجهنا‭.‬

إشارة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬قراءة‭ ‬استراتيجية‭ ‬دقيقة‭. ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ليس‭ ‬مقصودا‭ ‬به‭ ‬فلسطين‭ ‬وحدها‭ ‬ولا‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وحده‭. ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬نفس‭ ‬مخطط‭ ‬تدمير‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬إذ‭ ‬تعتبر‭ ‬الدوائر‭ ‬الصهيونية‭ ‬والغربية‭ ‬أن‭ ‬تصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وطرد‭ ‬أهلها‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭.‬

ثالثا‭: ‬وقال‭ ‬القائد‭ ‬العام‭: ‬‮«‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‮»‬‭.‬

المقصود‭ ‬هنا‭ ‬بالطبع‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والمواقف‭ ‬والتطورات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وفي‭ ‬العالم،‭ ‬فإن‭ ‬علينا‭ ‬ألا‭ ‬نستبعد‭ ‬أي‭ ‬تطورات‭ ‬خطيرة‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬بمقدوره‭ ‬اليوم‭ ‬ان‭ ‬يتكهن‭ ‬بما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬والبعيد‭ ‬مفتوح‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاحتمالات‭.‬

رابعا‭: ‬إن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬يقتضي‭ ‬استعدادا‭ ‬لمواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬الحالية‭ ‬والمتوقعة‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭. ‬ويعني‭ ‬هذا‭ ‬اول‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬والاستعداد‭ ‬وامدادها‭ ‬بأحدث‭ ‬المنظومات‭ ‬العسكرية‭ ‬الجديدة‭.‬

كما‭ ‬نرى،‭ ‬أراد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬ان‭ ‬ينبه‭ ‬الى‭ ‬خطورة‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وما‭ ‬يحمله‭ ‬من‭ ‬أخطار‭ ‬وتهديدات‭ ‬جسيمة‭ ‬للبحرين‭ ‬كما‭ ‬لكل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭. ‬وأراد‭ ‬أن‭ ‬ينبه‭ ‬إلى‭ ‬أننا‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬نستبعد‭ ‬أي‭ ‬احتمالات‭ ‬بتطورات‭ ‬خطيرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬والبعيد‭.‬

هذا‭ ‬التنبيه‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬المهمة‭ ‬الكبرى‭ ‬اليوم‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬الأولوية‭ ‬المطلقة‭ ‬هي‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬ومواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الأخطار‭. ‬

بعبارة‭ ‬أدق‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬المهمة‭ ‬الكبرى‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬حماية‭ ‬أمن‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

واذا‭ ‬كانت‭ ‬مهمة‭ ‬حماية‭ ‬أمن‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬تقتضي‭ ‬أول‭ ‬ما‭ ‬تقتضي‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬أعلى‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬والاستعداد‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬القائد‭ ‬العام،‭ ‬فإن‭ ‬المسؤولية‭ ‬ليست‭ ‬مسؤولية‭ ‬القوة‭ ‬وحدها‭.‬

حماية‭ ‬أمن‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬اليوم‭ ‬مهمة‭ ‬كل‭ ‬مؤسسات‭ ‬وقوى‭ ‬المجتمع‭ ‬بلا‭ ‬استثناء‭. ‬الكل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتحلى‭ ‬اليوم‭ ‬بأقصى‭ ‬درجات‭ ‬الإحساس‭ ‬بالمسئولية‭ ‬الوطنية‭ ‬تجاه‭ ‬الوطن‭ ‬والمجتمع‭ ‬وأن‭ ‬يتصرف‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

MENAFN03122023000055011008ID1107528621

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث