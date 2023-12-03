القائد العام والمهمة الوطنية الكبرى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

القائد‭ ‬العام‭ ‬ألقى‭ ‬كلمة‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬جاهزية‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬إمدادها‭ ‬بالمنظومات‭ ‬العسكرية‭ ‬الحديثة‭ ‬والذي‭ ‬بدا‭ ‬منذ‭ ‬إنشاء‭ ‬القوة‭.‬

‭ ‬تطرق‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إلى‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬وما‭ ‬يطرحه‭ ‬من‭ ‬تحديات‭ ‬ويفرضه‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬وطنية‭. ‬

‭ ‬مع‭ ‬ان‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬تطرق‭ ‬باختصار‭ ‬الى‭ ‬القضية‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬رؤية‭ ‬استراتيجية‭ ‬واضحة‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬عندها‭ ‬بالتأمل‭ ‬والتحليل‭.‬

‭ ‬أربعة‭ ‬جوانب‭ ‬كبرى‭ ‬طرحها‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

أولا‭: ‬قال‭ ‬ان‭ ‬‮«‬أمتنا‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬مستهدفة‭ ‬في‭ ‬أوطانها‭ ‬وفي‭ ‬شعوبها‭ ‬وفي‭ ‬خيرات‭ ‬أراضيها‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مجال‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬دينها‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬توصيف‭ ‬دقيق‭ ‬لما‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬اليوم‭.‬

الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالذات‭ ‬تتعرض‭ ‬لأخطار‭ ‬وجودية‭ ‬بكل‭ ‬معنى‭ ‬الكلمة‭. ‬هي‭ ‬أخطار‭ ‬وجودية‭ ‬لأنها‭ ‬تستهدف‭ ‬جوهر‭ ‬وجود‭ ‬دولنا‭ ‬وجوهر‭ ‬هويتنا‭ ‬وحضارتنا‭ ‬وحتى‭ ‬ديننا‭.‬

نعرف‭ ‬أن‭ ‬المخططات‭ ‬الغربية‭ ‬والصهيونية‭ ‬لتدمير‭ ‬أوطاننا‭ ‬ونهب‭ ‬ثروات‭ ‬بلادنا‭ ‬وتمزيقنا‭ ‬الى‭ ‬دويلات‭ ‬طائفية‭ ‬متناحرة‭ ‬مخططات‭ ‬قديمة‭. ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬مخططات‭ ‬فقط‭ ‬لكن‭ ‬شهدنا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬التطبيق‭ ‬العملي‭ ‬ترجمة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭. ‬رأينا‭ ‬دولا‭ ‬عربية‭ ‬يتم‭ ‬تدميرها‭ ‬وتمزيقها،‭ ‬وباقي‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ينتظرها‭ ‬نفس‭ ‬المصير‭ ‬ان‭ ‬استمرت‭ ‬الأوضاع‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬عليه‭.‬

إذن،‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬برؤيته‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬ينبه‭ ‬إلى‭ ‬فداحة‭ ‬الأخطار‭ ‬والتهديدات‭ ‬لدولنا‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭.‬

ثانيا‭: ‬قال‭ ‬القائد‭ ‬العام‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬يجري‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

‭ ‬يقصد‭ ‬هنا‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وما‭ ‬يتابعه‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وإبادة‭ ‬يرتكبها‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬هو‭ ‬تجسيد‭ ‬واضح‭ ‬للتهديدات‭ ‬والأخطار‭ ‬التي‭ ‬تواجهنا‭.‬

إشارة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬قراءة‭ ‬استراتيجية‭ ‬دقيقة‭. ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ليس‭ ‬مقصودا‭ ‬به‭ ‬فلسطين‭ ‬وحدها‭ ‬ولا‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وحده‭. ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬نفس‭ ‬مخطط‭ ‬تدمير‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬إذ‭ ‬تعتبر‭ ‬الدوائر‭ ‬الصهيونية‭ ‬والغربية‭ ‬أن‭ ‬تصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وطرد‭ ‬أهلها‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭.‬

ثالثا‭: ‬وقال‭ ‬القائد‭ ‬العام‭: ‬‮«‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‮»‬‭.‬

المقصود‭ ‬هنا‭ ‬بالطبع‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والمواقف‭ ‬والتطورات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وفي‭ ‬العالم،‭ ‬فإن‭ ‬علينا‭ ‬ألا‭ ‬نستبعد‭ ‬أي‭ ‬تطورات‭ ‬خطيرة‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬بمقدوره‭ ‬اليوم‭ ‬ان‭ ‬يتكهن‭ ‬بما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬والبعيد‭ ‬مفتوح‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاحتمالات‭.‬

رابعا‭: ‬إن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬يقتضي‭ ‬استعدادا‭ ‬لمواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬الحالية‭ ‬والمتوقعة‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭. ‬ويعني‭ ‬هذا‭ ‬اول‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬والاستعداد‭ ‬وامدادها‭ ‬بأحدث‭ ‬المنظومات‭ ‬العسكرية‭ ‬الجديدة‭.‬

كما‭ ‬نرى،‭ ‬أراد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬ان‭ ‬ينبه‭ ‬الى‭ ‬خطورة‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وما‭ ‬يحمله‭ ‬من‭ ‬أخطار‭ ‬وتهديدات‭ ‬جسيمة‭ ‬للبحرين‭ ‬كما‭ ‬لكل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭. ‬وأراد‭ ‬أن‭ ‬ينبه‭ ‬إلى‭ ‬أننا‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬نستبعد‭ ‬أي‭ ‬احتمالات‭ ‬بتطورات‭ ‬خطيرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬والبعيد‭.‬

هذا‭ ‬التنبيه‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬المهمة‭ ‬الكبرى‭ ‬اليوم‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬الأولوية‭ ‬المطلقة‭ ‬هي‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬ومواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الأخطار‭. ‬

بعبارة‭ ‬أدق‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬المهمة‭ ‬الكبرى‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬حماية‭ ‬أمن‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

واذا‭ ‬كانت‭ ‬مهمة‭ ‬حماية‭ ‬أمن‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬تقتضي‭ ‬أول‭ ‬ما‭ ‬تقتضي‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬أعلى‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬والاستعداد‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬القائد‭ ‬العام،‭ ‬فإن‭ ‬المسؤولية‭ ‬ليست‭ ‬مسؤولية‭ ‬القوة‭ ‬وحدها‭.‬

حماية‭ ‬أمن‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬اليوم‭ ‬مهمة‭ ‬كل‭ ‬مؤسسات‭ ‬وقوى‭ ‬المجتمع‭ ‬بلا‭ ‬استثناء‭. ‬الكل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتحلى‭ ‬اليوم‭ ‬بأقصى‭ ‬درجات‭ ‬الإحساس‭ ‬بالمسئولية‭ ‬الوطنية‭ ‬تجاه‭ ‬الوطن‭ ‬والمجتمع‭ ‬وأن‭ ‬يتصرف‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬