الــتــاريخ لـــن يــــرحمَكم..





فاضَ‭ ‬الكيلُ،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬الضميرُ‭ ‬يحتملُ‭ ‬كمَّ‭ ‬الظلمِ‭ ‬الذي‭ ‬تعيشُه‭ ‬غزةُ‭ ‬وفلسطين‭ ‬وحيدة،‭ ‬فيما‭ ‬يقفُ‭ ‬العالمُ‭ ‬صامتًا‭ ‬وهو‭ ‬يشاهدُ‭ ‬أفظعَ‭ ‬الجرائمِ‭ ‬الإنسانيَّةِ‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الأرض،‭ ‬بل‭ ‬ويشاركُ‭ ‬فيها‭ ‬بمساعدةِ‭ ‬القاتلِ‭ ‬على‭ ‬ارتكابِ‭ ‬الإبادةِ‭ ‬الجماعيَّة‭ ‬بحق‭ ‬كلِّ‭ ‬أشكالِ‭ ‬الحياةِ‭ ‬على‭ ‬أرضِ‭ ‬غزة‭.‬

فاضَ‭ ‬الكيلُ،‭ ‬ونحن‭ ‬ننظرُ‭ ‬إلى‭ ‬قادةِ‭ ‬العالم‭ ‬غربِه‭ ‬وشرقِه،‭ ‬وهم‭ ‬يتشدقون‭ ‬بعباراتِ‭ ‬الإدانةِ‭ ‬والاستنكارِ‭ ‬الجوفاء‭ ‬لما‭ ‬يقدمُ‭ ‬عليه‭ ‬هذا‭ ‬الكيانُ‭ ‬الصهيونيُّ‭ ‬الغاصب‭ ‬لحقوقِ‭ ‬الشعبِ‭ ‬الفلسطينيِّ،‭ ‬مكتفيًا‭ ‬بترديدِ‭ ‬كلمات‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬اللسان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحركَ‭ ‬ساكنًا‭ ‬لردعِ‭ ‬مجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬من‭ ‬الاحتلالِ‭ ‬الإسرائيليِّ‭.‬

فاضَ‭ ‬الكيلُ،‭ ‬ونحن‭ ‬نقفُ‭ ‬عاجزين‭ ‬عن‭ ‬تلبيةِ‭ ‬صرخةِ‭ ‬طفلةٍ‭ ‬فلسطينيَّةٍ‭ ‬واحدة‭ ‬فقدت‭ ‬كلَّ‭ ‬أهلِها‭ ‬على‭ ‬يدِ‭ ‬عصابةٍ‭ ‬من‭ ‬القتلةِ‭ ‬صنيعةِ‭ ‬الصهيونيَّةِ‭ ‬الغربيَّة،‭ ‬التي‭ ‬سقط‭ ‬قناعُها‭ ‬المزيفُ،‭ ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬تتخفى‭ ‬وراءَ‭ ‬ستارِ‭ ‬التحضُّر‭ ‬أو‭ ‬دعواتِ‭ ‬التقدُّم‭.‬

فاضَ‭ ‬الكيلُ،‭ ‬ونحن‭ ‬نرى‭ ‬كلَّ‭ ‬قيمِ‭ ‬الإنسانيَّةِ‭ ‬تنهارُ‭ ‬مع‭ ‬كلِّ‭ ‬طلقةِ‭ ‬رصاص‭ ‬تخرجُ‭ ‬من‭ ‬فوهةِ‭ ‬جندي‭ ‬إسرائيليٍّ‭ ‬جبان‭ ‬يتستَّرُ‭ ‬وراءَ‭ ‬سلاحِه‭ ‬وعتادِه‭ ‬العسكري‭ ‬ليقتلَ‭ ‬بدمٍ‭ ‬بارد‭ ‬بسمةً‭ ‬من‭ ‬بسماتِ‭ ‬أطفالِ‭ ‬فلسطين‭.‬

فاضَ‭ ‬الكيلُ،‭ ‬من‭ ‬سماعِ‭ ‬دروسِ‭ ‬الغرب‭ ‬وهم‭ ‬يحدثوننا‭ ‬عن‭ ‬الديمقراطيَّةِ‭ ‬وحقوقِ‭ ‬الإنسان‭ ‬وقيمِ‭ ‬المدنيَّةِ‭ ‬الحديثة،‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬الأصلِ‭ ‬حفنةٌ‭ ‬من‭ ‬البلطجيَّة‭ ‬المتعطشين‭ ‬للحروبِ‭ ‬ومص‭ ‬دماء‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬عربيّ،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬البشرِ‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬المواردِ‭ ‬الطبيعية‭.‬

فاضَ‭ ‬الكيلُ،‭ ‬ونحن‭ ‬نراقبُ‭ ‬الغربَ‭ ‬وهو‭ ‬يربي‭ ‬وحشًا‭ ‬على‭ ‬أرضِنا‭ ‬ويسقيه‭ ‬ويطعمه،‭ ‬حتى‭ ‬يأكلَ‭ ‬الأخضرَ‭ ‬واليابسَ‭ ‬ويتحولَ‭ ‬إلى‭ ‬وحشٍ‭ ‬شرس‭ ‬يخيفُ‭ ‬كلَّ‭ ‬من‭ ‬يجرؤ‭ ‬على‭ ‬الاقترابِ‭ ‬منه‭.‬

فاضَ‭ ‬الكيلُ،‭ ‬ونحن‭ ‬نرى‭ ‬الولاياتِ‭ ‬المتحدة‭ ‬تزوِّدُ‭ ‬إسرائيلَ‭ ‬بـ100‭ ‬قنبلةٍ‭ ‬خارقةٍ‭ ‬للتحصينات،‭ ‬وعشراتِ‭ ‬الآلافِ‭ ‬من‭ ‬الأسلحةِ‭ ‬الأخرى‭ ‬لاستخدامِها‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬غزةَ،‭ ‬ويقفُ‭ ‬وزيرُ‭ ‬خارجيتها‭ ‬ليدَّعي‭ ‬أنهم‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬هدنةٍ‭ ‬إنسانيَّة‭.

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فاضَ‭ ‬الكيلُ،‭ ‬ونحن‭ ‬نرى‭ ‬مخططاتِكم‭ ‬تُرسمُ‭ ‬وتُنفّذُ‭ ‬على‭ ‬حسابِ‭ ‬فلذاتِ‭ ‬أكبادنا‭ ‬وأحلامِهم‭ ‬وطموحاتِهم‭ ‬في‭ ‬مستقبلٍ‭ ‬آمنٍ‭ ‬ومستقر،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬يعيشَ‭ ‬أبناؤكم‭ ‬في‭ ‬رغدٍ‭ ‬ورفاهية‭ ‬دون‭ ‬اكتراثٍ‭ ‬بآلامِنا‭ ‬ودمائنا‭.‬

فاضَ‭ ‬الكيلُ،‭ ‬ونحن‭ ‬ندفعُ‭ ‬الثمنَ‭ ‬غاليًا‭ ‬لجرائمِكم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬قرونٍ‭ ‬مضت،‭ ‬النازيةُ‭ ‬صنيعتُكم،‭ ‬الصهيونيَّةُ‭ ‬صنيعتُكم،‭ ‬وكلاهما‭ ‬يشربُ‭ ‬من‭ ‬المعين‭ ‬نفسه،‭ ‬وهي‭ ‬الوحشيَّة‭.‬

فاضَ‭ ‬الكيلُ،‭ ‬ونحن‭ ‬نصدِّقُ‭ ‬كلامَكم‭ ‬المعسولَ‭ ‬عن‭ ‬حلِ‭ ‬الدولتين،‭ ‬لكن‭ ‬ورقةَ‭ ‬التوتِ‭ ‬هذه‭ ‬قد‭ ‬سقطت،‭ ‬وتكشَّفت‭ ‬عوراتُكم،‭ ‬لأنكم‭ ‬غيرُ‭ ‬صادقين‭ ‬أو‭ ‬جادين‭ ‬في‭ ‬تنفيذِها‭ ‬على‭ ‬أرضِ‭ ‬الواقع،‭ ‬وأنتم‭ ‬تدفعون‭ ‬بآلافِ‭ ‬اليهود‭ ‬من‭ ‬كلِّ‭ ‬أرجاءِ‭ ‬الأرض‭ ‬ليغتصبوا‭ ‬أرضَ‭ ‬فلسطين‭ ‬إرضاءً‭ ‬لأطماعِ‭ ‬مجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬حتى‭ ‬تقطَّعت‭ ‬السبلُ‭ ‬بالفلسطينيين،‭ ‬فابنُ‭ ‬غزةَ‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يصلَ‭ ‬إلى‭ ‬الضفةِ‭ ‬الغربيَّة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يحصلَ‭ ‬على‭ ‬عشراتِ‭ ‬الموافقاتِ‭ ‬من‭ ‬المحتل،‭ ‬أنَّى‭ ‬لكم‭ ‬كيف‭ ‬تحكمون؟‭!‬

فاضَ‭ ‬الكيلُ،‭ ‬ونحن‭ ‬نتابعُ‭ ‬وسائلَ‭ ‬إعلامِكم‭ ‬وهي‭ ‬تبذلُ‭ ‬الغاليَ‭ ‬والثمينَ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬غسيلِ‭ ‬الأدمغة‭ ‬تحقيقًا‭ ‬لأغراضِ‭ ‬سياستِكم‭ ‬المشبوهةِ،‭ ‬حتى‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬وجهها‭ ‬القميء‭ ‬وهي‭ ‬تطمسُ‭ ‬الحقائقَ‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتغنى‭ ‬بحريةِ‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭.‬

فاضَ‭ ‬الكيلُ،‭ ‬وأنتم‭ ‬تدعمون‭ ‬القتلَ‭ ‬الجماعيّ‭ ‬لشعوبِنا،‭ ‬وفي‭ ‬كلِّ‭ ‬مرةٍ‭ ‬تتذرعون‭ ‬بحجةٍ‭ ‬واهية‭ ‬تسوقونها‭ ‬إلينا‭ ‬ونجبرُ‭ ‬أنفسَنا‭ ‬على‭ ‬تصديقِها،‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬غايةِ‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭.‬

فاضَ‭ ‬الكيلُ،‭ ‬وأنتم‭ ‬تبررون‭ ‬جرائمَ‭ ‬الصهاينة‭ ‬في‭ ‬‎غزةَ‭ ‬وتدافعون‭ ‬عن‭ ‬السفاحين‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بدعوى‭ ‬حق‭ ‬الدفاعِ‭ ‬عن‭ ‬النفس،‭ ‬أيُّ‭ ‬دفاعٍ‭ ‬عن‭ ‬النفسِ‭ ‬هذا،‭ ‬هل‭ ‬تريدون‭ ‬أن‭ ‬تحمِّلون‭ ‬الضحايا‭ ‬مسؤوليةَ‭ ‬جرائم‭ ‬القتلة؟‭!‬

استقيموا‭ ‬فالتاريخُ‭ ‬لن‭ ‬يرحمَ‭ ‬أحدًا‭..‬

عليكم‭ ‬أن‭ ‬تدركوا‭ ‬أن‭ ‬العارَ‭ ‬سيلحقُكم‭ ‬جميعًا،‭ ‬واعلموا‭ ‬أن‭ ‬الصمودَ‭ ‬الفلسطينيَّ‭ ‬لن‭ ‬ينتهيَ،‭ ‬واسمعوا‭ ‬بأذانكم‭ ‬زغاريدَ‭ ‬الأمهاتِ‭ ‬الفلسطينيات‭ ‬وهم‭ ‬يزفون‭ ‬شبابَهم‭ ‬الشهداء‭ ‬إلى‭ ‬بارئِهم،‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬شعبٌ‭ ‬لن‭ ‬تنكسرَ‭ ‬إرادتُه،‭ ‬وسيعود‭ ‬الحقُ‭ ‬ولو‭ ‬بعد‭ ‬حين‭.‬

فاليوم‭ ‬الطفلُ‭ ‬الفلسطينيُّ‭ ‬الذي‭ ‬يلهو‭ ‬بين‭ ‬أنقاضِ‭ ‬بيتِه‭ ‬الذي‭ ‬دكَّته‭ ‬صواريخُ‭ ‬الصهاينةِ،‭ ‬سيصنعُ‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الركامِ‭ ‬نفقًا‭ ‬جديدًا‭ ‬يعيشُ‭ ‬فيه،‭ ‬ليخرجَ‭ ‬منه‭ ‬ماردًا‭ ‬قادرًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعيدَ‭ ‬الحقَ‭ ‬الفلسطينيَّ‭ ‬الضائع‭.‬

على‭ ‬العالمِ‭ ‬أن‭ ‬يخجلَ‭ ‬من‭ ‬صمتِه،‭ ‬وأن‭ ‬يعلمَ‭ ‬أن‭ ‬منطقَ‭ ‬الغابةِ‭ ‬الذي‭ ‬نعيشُه‭ ‬الآن‭ ‬سيولِّد‭ ‬المزيدَ‭ ‬من‭ ‬الفخاخ‭ ‬التي‭ ‬ستستهدفُ‭ ‬الجميعَ‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬الأنحاء،‭ ‬وما‭ ‬نراه‭ ‬اليوم‭ ‬بذَرَ‭ ‬بذورَ‭ ‬الكراهيةِ‭ ‬في‭ ‬قلبِ‭ ‬كلِّ‭ ‬طفلٍ‭ ‬تجاه‭ ‬هذا‭ ‬العالَمِ‭ ‬الظالم‭.‬

مع‭ ‬استعراضِنا‭ ‬لكلِّ‭ ‬هذه‭ ‬الحقائقِ‭ ‬المفجِعة،‭ ‬هل‭ ‬مازلنا‭ ‬نظنُّ‭ ‬أن‭ ‬الغربَ‭ ‬أصدقاءنا‭ ‬أو‭ ‬يضعون‭ ‬أيَّ‭ ‬اعتبارٍ‭ ‬لنا؟‭!‬

ونحن‭ ‬نسمعُ‭ ‬ما‭ ‬يقولون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يفعلوا‭ ‬أيَّ‭ ‬شيء‭ ‬لإيقافِ‭ ‬هذه‭ ‬المجزرة‭!‬

مع‭ ‬إنني‭ ‬إنسانٌ‭ ‬واقعيٌّ،‭ ‬كنتُ‭ ‬أرددُ‭ ‬وأقولُ‭ ‬لزملائي‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬عليكم‭ ‬أن‭ ‬تعلموا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العصرَ‭ ‬ليس‭ ‬عصرَ‭ ‬العرب،‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أعلمُ‭ ‬أن‭ ‬لهذه‭ ‬الدرجةِ‭ ‬العصرَ‭ ‬بعيدٌ‭ ‬عن‭ ‬العرب‭!‬

كيف‭ ‬نتحدثُ‭ ‬إلى‭ ‬أولادِنا‭ ‬وأحفادِنا‭ ‬الذين‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬أعينِنا‭ ‬متسائلين‭ ‬لماذا‭ ‬نحن‭ ‬كما‭ ‬نحن؟‭!‬

هل‭ ‬فقدنا‭ ‬إرادتَنا؟‭!‬

هل‭ ‬الأمةُ‭ ‬فاقدةٌ‭ ‬لرسالتِها؟‭!‬

هل‭ ‬البشريةُ‭ ‬ككل‭ ‬رجعت‭ ‬إلى‭ ‬بدائيتِها‭ ‬وعصرِها‭ ‬الحجريِّ؟‭!‬

نحو‭ ‬مئتي‭ ‬دولةٍ‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬بيتِ‭ ‬العائلة‭ ‬الأمميَّة‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬أين‭ ‬أصواتُ‭ ‬هؤلاء؟،‭ ‬ما‭ ‬قيمةُ‭ ‬قراراتِهم؟،‭ ‬فأكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬دولةً‭ ‬منهم‭ ‬أصدروا‭ ‬قرارًا‭ ‬لإيقافِ‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزةَ‭ ‬ولم‭ ‬تتمكَّن‭ ‬من‭ ‬فرضِه‭ ‬على‭ ‬آلةِ‭ ‬القتلِ‭ ‬الإسرائيليَّة‭.‬

أليست‭ ‬هذه‭ ‬الجمعيةُ‭ ‬قادرةً‭ ‬على‭ ‬الضغطِ‭ ‬على‭ ‬الولاياتِ‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكيَّة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وإسرائيل‭ ‬للوقفِ‭ ‬الفوري‭ ‬للإبادةِ‭ ‬الجماعية‭ ‬بحق‭ ‬الشعبِ‭ ‬الفلسطينيِّ‭ ‬الأعزل،‭ ‬أم‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الدولَ‭ ‬الأربع‭ ‬باستثناء‭ ‬إسرائيل‭ ‬دولٌ‭ ‬عاجزة،‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬أين‭ ‬تستمدُ‭ ‬إسرائيلُ‭ ‬قوتها،‭ ‬أليس‭ ‬منهم؟‭!‬

هم‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬شتاءٍ‭ ‬دافئ،‭ ‬يوقدون‭ ‬فيه‭ ‬المشاعلَ‭ ‬للتدفئة‭ ‬ويتركون‭ ‬أطفالا‭ ‬صغارًا‭ ‬عرايا‭ ‬تحت‭ ‬ويلاتِ‭ ‬صواريخِهم،‭ ‬أين‭ ‬ضمائرُكم؟‭!‬

إسرائيلُ‭ ‬تعلمُ‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تستطيعَ‭ ‬القضاءَ‭ ‬المطلق‭ ‬على‭ ‬حماس،‭ ‬ولو‭ ‬طالت‭ ‬المعركةُ‭ ‬أشهرا‭ ‬عديدة،‭ ‬ولكن‭ ‬عملهم‭ ‬على‭ ‬تدمير‭ ‬غزةَ‭ ‬كليًّة‭ ‬هي‭ ‬سياسةُ‭ ‬قتل‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬جميعًا‭ ‬حتى‭ ‬تصبحَ‭ ‬غزةُ‭ ‬أرضًا‭ ‬بلا‭ ‬شعب‭ ‬في‭ ‬تكرار‭ ‬لنكبةِ‭ ‬1948‭ ‬وهذا‭ ‬لن‭ ‬يتكرَّرَ‭ ‬أبدًا‭.‬

فصمودُ‭ ‬الشعبِ‭ ‬الفلسطينيِّ‭ ‬لا‭ ‬نهائي،‭ ‬وتمسكُه‭ ‬بأرضِه‭ ‬سرمديٌّ،‭ ‬ومدادُ‭ ‬المقاومةِ‭ ‬لم‭ ‬ولن‭ ‬يجفَّ‭ ‬أبدًا‭.‬

والجميعُ‭ ‬شاهدَ‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬يعودون‭ ‬إلى‭ ‬بيوتِهم‭ ‬المهدَّمة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزةَ‭ ‬فورَ‭ ‬إعلان‭ ‬الهدنة‭ ‬المؤقتة‭ ‬رغم‭ ‬تحذيراتِ‭ ‬الاحتلال‭.‬

بطولاتُ‭ ‬الشعبِ‭ ‬الفلسطينيِّ‭ ‬وتمسكه‭ ‬بأرضه‭ ‬دليلٌ‭ ‬قاطع‭ ‬على‭ ‬عدالةِ‭ ‬قضيته،‭ ‬التي‭ ‬ستعيشُ‭ ‬للأبد‭ ‬وتتوارثُها‭ ‬الأجيالُ‭ ‬حتى‭ ‬تتحققَ‭ ‬الحريةَ‭ ‬لفلسطين‭ ‬مهما‭ ‬حاولَ‭ ‬الغربُ‭ ‬والاحتلالُ‭ ‬محوها‭ ‬من‭ ‬التاريخِ‭ ‬بجرائمِه‭ ‬الوحشيَّة‭.‬

ولن‭ ‬تبقى‭ ‬غزةُ‭ ‬وحيدةً‭ ‬في‭ ‬نضالِها،‭ ‬فهي‭ ‬صرخةٌ‭ ‬في‭ ‬ضميرِ‭ ‬كلِّ‭ ‬حر‭ ‬من‭ ‬أحرارِ‭ ‬العالم،‭ ‬وستبقى‭ ‬في‭ ‬دمعةِ‭ ‬رحمة‭ ‬من‭ ‬عين‭ ‬مشتاقةٍ‭ ‬إلى‭ ‬أرضها،‭ ‬وستبقى‭ ‬في‭ ‬مقاومةِ‭ ‬شاب‭ ‬وشابة‭ ‬يحملون‭ ‬بين‭ ‬حنايا‭ ‬صدورِهم‭ ‬حلمَ‭ ‬فلسطين‭ ‬المستقلَّة،‭ ‬وستبقى‭ ‬في‭ ‬ابتسامةِ‭ ‬ثغر‭ ‬طفل‭ ‬بين‭ ‬شفتيه‭ ‬هتافُ‭ ‬الحريةِ‭ ‬لفلسطين‭.. ‬وقبلَ‭ ‬كلِّ‭ ‬هؤلاء‭ ‬ستبقى‭ ‬في‭ ‬وعدِ‭ ‬الله‭ ‬المحتوم‭ ‬على‭ ‬كلِّ‭ ‬البشر‭.‬