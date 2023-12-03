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ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا وإجلاء متنزّهين حول فوهته

12/3/2023 7:11:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ثار‭ ‬بركان‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬إندونيسيا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬مطلقا‭ ‬عمودا‭ ‬من‭ ‬الرماد‭ ‬وصل‭ ‬ارتفاعه‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬متر،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إجلاء‭ ‬عشرات‭ ‬المتنزهين‭ ‬حول‭ ‬فوهته،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولون‭. ‬وفرضت‭ ‬السلطات‭ ‬منطقة‭ ‬محظورة‭ ‬حول‭ ‬فوهة‭ ‬بركان‭ ‬ميرابي‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬سومطرة‭ ‬والذي‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاع‭ ‬قمته‭ ‬2891‭ ‬مترا،‭ ‬بعد‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬تأهب‭. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬تقارير‭ ‬فورية‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬أضرار‭ ‬أو‭ ‬ضحايا‭ ‬بعد‭ ‬ثوران‭ ‬البركان‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬42‭ ‬متنزّها‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭. ‬وسجّل‭ ‬70‭ ‬شخصا‭ ‬مرورهم‭ ‬في‭ ‬نقطتي‭ ‬دخول‭ ‬إلى‭ ‬ميرابي‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬الحجز‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬سومطرة‭. ‬وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوكالة‭ ‬بالإنابة‭ ‬ديان‭ ‬إندرياتي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بالفيديو‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬الوكالة‭ ‬يجري‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭. ‬أجلي‭ ‬28‭ ‬شخصا‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬الجهود‭ ‬تبذل‭ (‬لإجلاء‭) ‬الباقين‭. ‬نأمل‭ ‬بألا‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬وفيات‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬الجميع‭ ‬آمنين‮»‬‭. ‬

وقد‭ ‬لا‭ ‬يخطر‭ ‬بعض‭ ‬المتنزّهين‭ ‬السلطات‭ ‬عند‭ ‬دخول‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬أو‭ ‬مغادرتها،‭ ‬لذلك‭ ‬يبقى‭ ‬العدد‭ ‬الحقيقي‭ ‬للمفقودين‭ ‬غير‭ ‬المعروفين‭ ‬غير‭ ‬واضح‭. ‬وقال‭ ‬هيندرا‭ ‬غوناوان،‭ ‬رئيس‭ ‬المركز‭ ‬الإندونيسي‭ ‬لعلم‭ ‬البراكين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الرماد‭ ‬رصد‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬فوق‭ ‬قمة‭ ‬ميرابي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الثوران‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مستمرا‮»‬‭. ‬

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