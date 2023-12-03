ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا وإجلاء متنزّهين حول فوهته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬لا‭ ‬يخطر‭ ‬بعض‭ ‬المتنزّهين‭ ‬السلطات‭ ‬عند‭ ‬دخول‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬أو‭ ‬مغادرتها،‭ ‬لذلك‭ ‬يبقى‭ ‬العدد‭ ‬الحقيقي‭ ‬للمفقودين‭ ‬غير‭ ‬المعروفين‭ ‬غير‭ ‬واضح‭. ‬وقال‭ ‬هيندرا‭ ‬غوناوان،‭ ‬رئيس‭ ‬المركز‭ ‬الإندونيسي‭ ‬لعلم‭ ‬البراكين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الرماد‭ ‬رصد‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬فوق‭ ‬قمة‭ ‬ميرابي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الثوران‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مستمرا‮»‬‭. ‬