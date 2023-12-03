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مدرسة بستنة في المغرب لإدماج الشباب وتوعيتهم بالتغير المناخي

12/3/2023 7:11:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬أصبحت‭ ‬الشابة‭ ‬هند‭ ‬بنسبيطة‭ ‬أكثر‭ ‬وعيا‭ ‬بقضية‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬منذ‭ ‬التحقت‭ ‬بمدرسة‭ ‬للبستنة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬تجعل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وإدماج‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬أهدافها‭. ‬كانت‭ ‬الشابة‭ ‬البالغة‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬منقطعة‭ ‬عن‭ ‬الدراسة‭ ‬حين‭ ‬اكتشفت‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الصدفة‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬مدرسة‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬رقراق‭ ‬ميد‭-‬أو‭-‬ميد‮»‬‭ ‬للبستنة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلا‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الشمالية‭ ‬لنهر‭ ‬أبي‭ ‬رقراق‭ ‬الذي‭ ‬يفصلها‭ ‬عن‭ ‬العاصمة‭ ‬الرباط‭. ‬وتقدّم‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬تدريبًا‭ ‬مجانيًا‭ ‬مدته‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭. ‬وتستهدف‭ ‬خصوصا‭ ‬الشباب‭ ‬المهددين‭ ‬بالتهميش‭ ‬أو‭ ‬المنقطعين‭ ‬عن‭ ‬الدراسة،‭ ‬وهي‭ ‬الفئة‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا‭ ‬بالبطالة،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭. ‬وتسعى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬وعيهم‭ ‬بالتغير‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يعاني‭ ‬إجهادا‭ ‬مائيا‭ ‬مقلقا‭. ‬وقد‭ ‬حصلت‭ ‬أخيرا‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬المهارات‭ ‬الخضراء‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬اليوم،‭ ‬تشعر‭ ‬هند‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬التكوين‭ ‬هنا‭ ‬منحني‭ ‬الكثير‭ ‬وصرت‭ ‬أنظر‭ ‬إلى‭ ‬البيئة‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬بنظرة‭ ‬مختلفة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬تقول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تتخيل‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬البستنة‮»‬‭. ‬وتضيف‭ ‬‮«‬بقيت‭ ‬عامين‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬بعدما‭ ‬تركت‭ ‬الدراسة،‭ ‬لكنني‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬راضية‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬فرغبت‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بشيء‭ ‬ما‮»‬‭ ‬مرتدية‭ ‬وزرة‭ ‬خضراء‭ ‬يزينها‭ ‬شعار‭ ‬المدرسة‭ ‬التي‭ ‬نشأت‭ ‬عن‭ ‬شراكة‭ ‬إسبانية‭-‬مغربية‭ ‬أطلقتها‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬الثقافة‭ ‬الإسلامية‮»‬‭ ‬الإسبانية‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭. ‬تمتد‭ ‬المدرسة‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬ثمانية‭ ‬هكتارات‭ ‬قرب‭ ‬مكب‭ ‬نفايات‭ ‬أعيد‭ ‬تأهيله‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬‮«‬فنموذج‭ ‬البستنة‭ ‬نظيف‭ ‬تماما‭ ‬والبنايات‭ ‬من‭ ‬الطين‭ ‬فيما‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ ‬ألواح‭ ‬شمسية‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬توضح‭ ‬منسقتها‭ ‬إيناس‭ ‬الكسبورو‭. ‬كذلك،‭ ‬تضم‭ ‬مشتلا‭ ‬لنباتات‭ ‬محلية‭ ‬تتكيف‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬مع‭ ‬الإجهاد‭ ‬المائي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬معضلة‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تضربها‭ ‬موجة‭ ‬جفاف‭ ‬هي‭ ‬الأسوأ‭ ‬منذ‭ ‬40‭ ‬عاما‭. ‬

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