وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور في حادث سير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

توفي‭ ‬أمس‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬أشرف‭ ‬عبدالغفور،‭ ‬نقيب‭ ‬الممثلين‭ ‬السابق‭ ‬ووالد‭ ‬الفنانة‭ ‬ريهام‭ ‬عبدالغفور،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬81‭ ‬عامًا،‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لحادث‭ ‬سير‭ ‬بطريق‭ ‬مصر‭ ‬إسكندرية‭ ‬الصحراوي‭.‬

تم‭ ‬نقل‭ ‬أشرف‭ ‬عبدالغفور‭ ‬لمستشفى‭ ‬مدينة‭ ‬زايد‭ ‬التخصصي،‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لحادث‭ ‬سير‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬مصر‭ ‬إسكندرية‭ ‬الصحراوي،‭ ‬وكانت‭ ‬رفقته‭ ‬زوجته‭ ‬فاطمة‭.‬

حيث‭ ‬تلقت‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬بلاغًا‭ ‬يفيد‭ ‬بتعرض‭ ‬شخصين‭ ‬لحادث‭ ‬سير‭ ‬أمام‭ ‬كومباوند‭ ‬ماونت‭ ‬فيو،‭ ‬وتبين‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬أنهما‭ ‬الفنان‭ ‬أشرف‭ ‬عبدالغفور‭ ‬وزوجته‭ ‬فاطمة،‭ ‬وتم‭ ‬نقلهما‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬زايد‭ ‬التخصصي‭.‬

قدم‭ ‬الراحل‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬280‭ ‬عملًا‭ ‬فنيًا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬السينما‭ ‬والدراما‭ ‬والمسرح،‭ ‬التي‭ ‬مازالت‭ ‬عالقة‭ ‬في‭ ‬أذهان‭ ‬الجمهور،‭ ‬وبدأ‭ ‬مشواره‭ ‬الفني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المسرح‭ ‬عام‭ ‬1962‭ ‬بمشاركته‭ ‬في‭ ‬مسرحية‭ ‬جلفدان‭ ‬هانم،‭ ‬وتوالت‭ ‬أعماله‭ ‬المسرحية،‭ ‬ومنها‭: ‬مسرحية‭ ‬مصرع‭ ‬جيفارا،‭ ‬مسرحية‭ ‬موتى‭ ‬بلا‭ ‬قبور،‭ ‬مسرحية‭ ‬ثلاث‭ ‬ليال،‭ ‬مسرحية‭ ‬سليمان‭ ‬الحلبي،‭ ‬مسرحية‭ ‬وطني‭ ‬عكا‭.‬

ويعد‭ ‬مسلسل‭ ‬رشيد‭ ‬هو‭ ‬آخر‭ ‬أعمال‭ ‬أشرف‭ ‬عبدالغفور‭ ‬الذي‭ ‬نافس‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬دراما‭ ‬2023،‭ ‬وجمعه‭ ‬بابنته‭ ‬الفنانة‭ ‬ريهام‭ ‬عبدالغفور‭.‬