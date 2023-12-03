وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور في حادث سير

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- Akhbar Al Khaleej) القاهرة - سيد عبدالقادر:
توفي أمس الفنان المصري أشرف عبدالغفور، نقيب الممثلين السابق ووالد الفنانة ريهام عبدالغفور، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.
تم نقل أشرف عبدالغفور لمستشفى مدينة زايد التخصصي، بعد تعرضه لحادث سير في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وكانت رفقته زوجته فاطمة.
حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض شخصين لحادث سير أمام كومباوند ماونت فيو، وتبين في نهاية المطاف أنهما الفنان أشرف عبدالغفور وزوجته فاطمة، وتم نقلهما إلى مستشفى زايد التخصصي.
قدم الراحل ما يزيد على 280 عملًا فنيًا ما بين السينما والدراما والمسرح، التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح عام 1962 بمشاركته في مسرحية جلفدان هانم، وتوالت أعماله المسرحية، ومنها: مسرحية مصرع جيفارا، مسرحية موتى بلا قبور، مسرحية ثلاث ليال، مسرحية سليمان الحلبي، مسرحية وطني عكا.
ويعد مسلسل رشيد هو آخر أعمال أشرف عبدالغفور الذي نافس به في موسم دراما 2023، وجمعه بابنته الفنانة ريهام عبدالغفور.
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