-->

Monday, 04 December 2023 05:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق بطولة رئيس هيئة الأركان للتنس الأرضي‎‎

12/3/2023 7:11:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلقت‭ ‬بطولة‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للتنس‭ ‬الأرضي‭ ‬لعام‭ ‬2023م،‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬2‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م،‭ ‬وتستمر‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م‭.‬

MENAFN03122023000055011008ID1107528613

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث