انطلاق بطولة رئيس هيئة الأركان للتنس الأرضي‎‎

انطلاق بطولة رئيس هيئة الأركان للتنس الأرضي
التاريخ
12/3/2023 7:11:10 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) انطلقت بطولة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان للتنس الأرضي لعام 2023م، على ملاعب نادي ضباط قوة دفاع البحرين بمشاركة عدد من منتسبي قوة دفاع البحرين، وذلك مساء يوم السبت 2 ديسمبر 2023م، وتستمر منافسات البطولة إلى 13 ديسمبر 2023م.
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