الانتصار الثاني لسترة في دوريناالرفـاع يقتـنص فـوزا ثمـينا أمـام الخالديـة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





اقتنص‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬فوزًا‭ ‬ثمينًا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الخالدية‭ ‬بنتيجة‭ (‬1/0‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭.‬

وأحرز‭ ‬هدف‭ ‬الرفاع‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬سعيد‭ ‬بالدقيقة‭ (‬86‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الرفاع‭ (‬13‭ ‬نقطة‭) ‬من‭ ‬6‭ ‬مواجهات‭ ‬وله‭ ‬مباراتان‭ ‬مؤجلتان،‭ ‬فيما‭ ‬الخالدية‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬دورينا‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬13‭ ‬نقطة‭).‬

وشهد‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬مغادرة‭ ‬حكم‭ ‬اللقاء‭ ‬إسماعيل‭ ‬حبيب‭ ‬للإصابة،‭ ‬وأكمل‭ ‬الحكم‭ ‬الرابع‭ ‬محمد‭ ‬مرشد‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة‭ ‬بدلاً‭ ‬منه‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المحرق‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الشباب‭ ‬بنتيجة‭ (‬2/1‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬سترة‭ ‬أمير‭ ‬برويز‭ ‬بالدقيقة‭ (‬16‭) ‬وخليفة‭ ‬اللافي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬42‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أضاع‭ ‬عبدالواسع‭ ‬المطيري‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬بعدما‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬حارس‭ ‬الشباب‭ ‬حمد‭ ‬الدوسري‭ ‬بالدقيقة‭ (‬5‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬الشباب‭ ‬لاعبه‭ ‬جيمس‭ ‬بالدقيقة‭ (‬82‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬رفع‭ ‬سترة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬متقدمًا‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثامن،‭ ‬فيما‭ ‬الشباب‭ ‬مُني‭ ‬بالخسارة‭ ‬الرابعة‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭.‬