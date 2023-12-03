الانتصار الثاني لسترة في دوريناالرفـاع يقتـنص فـوزا ثمـينا أمـام الخالديـة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اقتنص فريق الرفاع فوزًا ثمينًا في دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على الخالدية بنتيجة (1/0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على استاد البحرين الوطني لحساب الجولة الثامنة.
وأحرز هدف الرفاع علي حسن سعيد بالدقيقة (86)، وبذلك أصبح رصيد الرفاع (13 نقطة) من 6 مواجهات وله مباراتان مؤجلتان، فيما الخالدية تلقى الخسارة الأولى في دورينا ليتجمد رصيده عند (13 نقطة).
وشهد نهاية الشوط الأول مغادرة حكم اللقاء إسماعيل حبيب للإصابة، وأكمل الحكم الرابع محمد مرشد مجريات المباراة بدلاً منه.
وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على استاد المحرق حقق فريق سترة انتصاره الثاني في المسابقة على حساب الشباب بنتيجة (2/1)، وسجل أهداف سترة أمير برويز بالدقيقة (16) وخليفة اللافي بالدقيقة (42)، فيما أضاع عبدالواسع المطيري ركلة جزاء بعدما تصدى لها حارس الشباب حمد الدوسري بالدقيقة (5)، وسجل هدف الشباب لاعبه جيمس بالدقيقة (82)، وبذلك رفع سترة رصيده إلى (9 نقاط) متقدمًا إلى المركز الثامن، فيما الشباب مُني بالخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند (7 نقاط) في المركز العاشر.
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