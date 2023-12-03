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توتنهام يفرض تعادلاً قاتلاً على سيتي

12/3/2023 7:11:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬فرض‭ ‬توتنهام‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬التعادل‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬وجاء‭ ‬بهدف‭ ‬قاتل‭ ‬3‭-‬3‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬لليفربول‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬ثانياً‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الجنوني‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فولهام‭ ‬4‭-‬3‭.‬

وكما‭ ‬حصل‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية،‭ ‬كان‭ ‬توتنهام‭ ‬البادئ‭ ‬بالتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هيونغ‭ ‬مين‭ ‬سون‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬ضيقة‭ ‬إثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬السويدي‭ ‬ديان‭ ‬كولوشيفسكي‭ (‬6‭).‬

لكن‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬تحوّل‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬‮«‬بطل‮»‬‭ ‬الى‭ ‬‮«‬شرير‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬أهدى‭ ‬سيتي‭ ‬التعادل‭ ‬بتحويله‭ ‬الكرة‭ ‬بركبته‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬فريقه‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬نفذها‭ ‬فيل‭ ‬فودن‭ (‬8‭) ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لصالح‭ ‬فريقه‭ ‬بتسديدة‭ ‬جميلة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوليان‭ ‬ألفاريس‭ (‬31‭).‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬نجح‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬جيوفاني‭ ‬لو‭ ‬سيلسو‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬فريق‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬التعادل‭ ‬بكرة‭ ‬جميلة‭ ‬من‭ ‬مشارف‭ ‬المنطقة‭ ‬وصل‭ ‬إليها‭ ‬الحارس‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدرسون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬صدها‭ (‬61‭). ‬وأعتقد‭ ‬سيتي‭ ‬أنه‭ ‬قال‭ ‬الكلمة‭ ‬الأخيرة‭ ‬حين‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬المالي‭ ‬إيف‭ ‬بيسوما‭ ‬للكرة‭ ‬أمام‭ ‬منطقة‭ ‬جزاء‭ ‬فريقه‭ ‬لتصل‭ ‬الى‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند،‭ ‬فحولها‭ ‬الأخير‭ ‬عرضية‭ ‬باتجاه‭ ‬غريليش‭ ‬الذي‭ ‬أودعها‭ ‬الشباك‭ (‬81‭)‬،‭ ‬مسجلاً‭ ‬هدفه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬منذ‭ ‬8‭ ‬أبريل‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬كولوشيفسكي‭ ‬خطف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بكرة‭ ‬رأسية‭ ‬بعد‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬بيرنان‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬متشنجة‭ ‬نتيجة‭ ‬غضب‭ ‬لاعبي‭ ‬سيتي‭ ‬وغوارديولا‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬الحكم‭ ‬بعدم‭ ‬احتساب‭ ‬أفضيلة‭ ‬اللعب‭ ‬لغريليش‭ ‬المنفرد‭ ‬وتفضيله‭ ‬ايقاف‭ ‬الهجمة‭ ‬لاحتساب‭ ‬خطأ‭ ‬لصالح‭ ‬هالاند‭.‬

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