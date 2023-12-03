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كانو يبحث التعاون مع رئيس الاتحاد السعودي للجودو

12/3/2023 7:11:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحث‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الجودو‭ ‬د‭. ‬فيصل‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للجودو‭ ‬د‭. ‬عبدالعزيز‭ ‬فهد‭ ‬البسام،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭.‬

ويأتي‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجودو‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬ومواصلة‭ ‬تقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للجودو‭ ‬ومختلف‭ ‬الاتحادات‭ ‬العربية‭ ‬والآسيوية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ازدهار‭ ‬رياضة‭ ‬الجودو‭ ‬البحرينية‭ ‬ووصولها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬مرموقة‭.‬

وتناقش‭ ‬الطرفان‭ ‬تعزيز‭ ‬إقامة‭ ‬المعسكرات‭ ‬التدريبية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والسعودي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تقوية‭ ‬قاعدة‭ ‬الجودو‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬سجلتا‭ ‬مستويات‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

وأكد‭ ‬د‭.
‬فيصل‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجودو‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقة‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬ونظيره‭ ‬السعودي‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬المتبادلة،‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬تطلعات‭ ‬الاتحادين،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬وإقامة‭ ‬المعسكرات‭ ‬التدريبية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للجودو‭ ‬برئاسة‭ ‬د‭. ‬عبدالعزيز‭ ‬فهد‭ ‬البسام‭ ‬في‭ ‬مد‭ ‬يد‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭.‬

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