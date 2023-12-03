كانو يبحث التعاون مع رئيس الاتحاد السعودي للجودو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بحث نائب رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية رئيس اتحاد الجودو د. فيصل خالد كانو سبل التعاون والتنسيق مع رئيس الاتحاد السعودي للجودو د. عبدالعزيز فهد البسام، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين الطرفين في العاصمة السعودية الرياض.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص الاتحاد البحريني للجودو على تبادل الخبرات ومواصلة تقوية العلاقات الثنائية مع الاتحاد السعودي للجودو ومختلف الاتحادات العربية والآسيوية، في ظل ازدهار رياضة الجودو البحرينية ووصولها إلى مستويات مرموقة.
وتناقش الطرفان تعزيز إقامة المعسكرات التدريبية وورش العمل بين الاتحادين البحريني والسعودي خلال الفترة القادمة، بما يسهم في مواصلة تقوية قاعدة الجودو في البلدين، خصوصا أن البحرين والسعودية سجلتا مستويات مميزة في المحافل الخارجية خلال الفترة الماضية.
وأكد د.
فيصل خالد كانو حرص الاتحاد البحريني للجودو على تعزيز العلاقة الثنائية بين الاتحاد البحريني ونظيره السعودي لتحقيق المزيد من المكاسب المتبادلة، والتي تسهم في ترجمة تطلعات الاتحادين، خصوصا في إطار تبادل الخبرات الفنية والإدارية وإقامة المعسكرات التدريبية خلال الفترة القادمة، مشيدا بجهود الاتحاد السعودي للجودو برئاسة د. عبدالعزيز فهد البسام في مد يد التعاون والتنسيق مع الاتحاد البحريني.
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