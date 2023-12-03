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الحبس سنتين والإبعاد لآسيويين تلاعبا بأجهزة الدفع واستوليا على 13 ألف دينار

12/3/2023 7:11:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرحت‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬بدائرتها‭ ‬الثالثة‭ ‬قضت‭ ‬بإدانة‭ ‬متهمين‭ ‬آسيويي‭ ‬الجنسية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬سنتين‭ ‬لكلٍ‭ ‬منهما‭ ‬مع‭ ‬إبعادهما‭ ‬عن‭ ‬البلاد،‭ ‬وذلك‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليهما‭ ‬من‭ ‬اتهام‭ ‬لاحتيالهما‭ ‬إلكترونياً‭ ‬والتلاعب‭ ‬بأنظمة‭ ‬أجهزة‭ ‬الدفع،‭ ‬وتمكنهما‭ ‬من‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬نقدية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬البلاغ‭ ‬الوارد‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬بشأن‭ ‬رصد‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬التجارية‭ ‬لمعاملات‭ ‬مشبوهة‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬باستعمال‭ ‬أجهزة‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وتوصلت‭ ‬تحريات‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬هوية‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬المُستخرج‭ ‬لجهاز‭ ‬الدفع‭ ‬والمُباشر‭ ‬لعملية‭ ‬احتيال‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬بمبلغ‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬مستغلاً‭ ‬ثغرة‭ ‬فنية‭ ‬بالجهاز،‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬المبلغ‭ ‬السالف‭ ‬القدر‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭.‬

وباشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬حينها‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬باستجواب‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬ومواجهته‭ ‬بما‭ ‬قامت‭ ‬ضده‭ ‬من‭ ‬أدلة،‭ ‬وأمرت‭ ‬بحبسه‭ ‬احتياطياً‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق،‭ ‬واستمعت‭ ‬لشهود‭ ‬الواقعة،‭ ‬وانتهت‭ ‬إلى‭ ‬ثبوت‭ ‬اشتراك‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬بمعية‭ ‬الأول،‭ ‬وذلك‭ ‬بمباشرته‭ ‬لعملية‭ ‬شراء‭ ‬وهمية‭ ‬مستغلاً‭ ‬صفته‭ ‬كمالك‭ ‬للمحل‭ ‬التجاري،‭ ‬فأمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بضبطه‭ ‬وإحضاره،‭ ‬وفحصت‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المستعملة‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة،‭ ‬وقررت‭ ‬إحالة‭ ‬الأول‭ ‬محبوساً‭ ‬والثاني‭ ‬هارباً‭ ‬عن‭ ‬جنحة‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والمعاقب‭ ‬عليها‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬فأصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم‭.‬

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