رفض دعوى لرد عربون لم يتسلمه المشتري.. المحكمة:التراجع عن العقد المبرم وتسلم المال فعليا شرطان لرد العربون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬غنيم‭ ‬إن‭ ‬موكله‭ ‬صاحب‭ ‬مزرعة‭ ‬وحضر‭ ‬إليه‭

‬المشتري‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬يرغب‭ ‬بجدية‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬مزرعة‭ ‬موكله‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬المملوكة‭ ‬له‭ ‬والتي‭ ‬رغب‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬بيعها‭ ‬مقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬مليون‭ ‬ومائتي‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬فقام‭ ‬وسيط‭ ‬البائع‭ ‬بإرسال‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬وثيقة‭ ‬ملكية‭ ‬العقار‭ ‬وصور‭ ‬للفيلا‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬إلى‭ ‬المشتري‭ ‬المدعي‭ ‬ – ‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المدعى‭ ‬عليه،‭ ‬كما‭ ‬رتب‭ ‬للمشتري‭ ‬زيارة‭ ‬المزرعة،‭ ‬والتقى‭ ‬المشتري‭ ‬بالبائع‭ ‬بحضور‭ ‬وسطاء‭ ‬المدعي‭ ‬العقاريين‭ ‬الثلاثة‭ ‬ووسيط‭ ‬البائع‭ ‬وتمت‭ ‬المعاينة‭ ‬والتفاوض‭ ‬حول‭ ‬السعر‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬وقدره‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬علىي‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬دفع‭ ‬عربون‭ ‬كإجراء‭ ‬متعارف‭ ‬عليه‭ ‬وتكليف‭ ‬وسيط‭ ‬البائع‭ ‬بإعداد‭ ‬عقد‭ ‬البيع‭ ‬الابتدائي‭.‬

وبعد‭ ‬الإيجاب‭ ‬والقبول‭ ‬والتوافق‭ ‬بين‭ ‬البائع‭ ‬والمشتري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الوسيط‭ ‬العقاري‭ ‬حرر‭ ‬المشتري‭ ‬المدعي‭ ‬شيكاً‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬كعربون‭ ‬باسم‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬فاعترض‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬قيمة‭ ‬العربون‭ ‬وطلب‭ ‬زيادته‭ ‬إلى‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬محاميه‭ ‬وبالفعل‭ ‬تم‭ ‬تعديله‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬ألف‭ ‬إلى‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬كما‭ ‬طلب‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬مشروع‭ ‬العقد‭ ‬الابتدائي‭ ‬لعرضه‭ ‬على‭ ‬محاميه‭ ‬وفعلا‭ ‬قام‭ ‬بتعديله‭ ‬وفق‭ ‬ملاحظات‭ ‬البائع‭ ‬وأضاف‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬فقرة‭ ‬عن‭ ‬العربون‭.‬

وتنفيذاً‭ ‬للاتفاق‭ ‬حرر‭ ‬المدعي‭ ‬شيكا‭ ‬آخر‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬باسم‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اللقاء‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تأجيل‭ ‬الاجتماع‭ ‬لكن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬تخلف‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬فتوجه‭ ‬المدعي‭ ‬إلى‭ ‬محل‭ ‬عمل‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬ووعده‭ ‬بإتمام‭ ‬الاتفاق‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬مهلة‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬5-5-‭ ‬2023‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تخلف‭ ‬عنه‭ ‬وتقاعس‭ ‬عن‭ ‬إتمام‭ ‬الاتفاق‭ ‬فأرسل‭ ‬المدعي‭ ‬بتاريخ‭ ‬5‭-‬5‭-‬2023‭ ‬خطاباً‭ ‬إلى‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬علم‭ ‬بتصرفه‭ ‬في‭ ‬العقار‭ ‬لحل‭ ‬الخلاف‭ ‬ودياً‭ ‬وأن‭ ‬يدفع‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬العربون‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يستجب‭ ‬لذلك،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬حدا‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬دعواه‭ ‬وطلب‭ ‬الحكم‭ ‬له‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬له‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

ودفع‭ ‬غنيم‭ ‬بأن‭ ‬التعاقد‭ ‬بالعربون‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬مفاده‭ ‬أن‭ ‬العربون‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يدفعه‭ ‬طرف‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬للطرف‭ ‬الآخر‭ ‬وقت‭ ‬إبرامه‭ ‬بقصد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬خيار‭ ‬العدول‭ ‬عنه،‭ ‬فإذا‭ ‬عدل‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬العربون‭ ‬فقده،‭ ‬وإذا‭ ‬عدل‭ ‬من‭ ‬قبضه‭ ‬التزم‭ ‬برده‭ ‬ودفع‭ ‬مثله،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬الأوراق‭ ‬خلت‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬علاقة‭ ‬الطرفين‭ ‬مرحلة‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬البيع،‭ ‬ولم‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬إبرام‭ ‬العقد‭ ‬بتلاقي‭ ‬إرادتهما‭ ‬على‭ ‬شروطه،‭ ‬حيث‭ ‬تحفظ‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬كتابة‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬الشيك‭ ‬بألا‭ ‬يتم‭ ‬صرفه‭ ‬قبل‭ ‬إتمام‭ ‬المعاملة‭ ‬باتفاق‭ ‬الطرفين،‭ ‬وبذلك‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬للمدعي‭ ‬المطالبة‭ ‬به‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إن‭ ‬نهوض‭ ‬الحق‭ ‬بالمطالبة‭ ‬برد‭ ‬العربون‭ ‬ودفع‭ ‬مثله‭ ‬موقوفا‭ ‬على‭ ‬تحقق‭ ‬أمرين‭: ‬أولهما‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العقد‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬إبرامه‭ ‬بالفعل،‭ ‬وثانيهما‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬قد‭ ‬دفع‭ ‬وقت‭ ‬إبرامه،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬إقرار‭ ‬وكيل‭ ‬المدعي‭ ‬بأن‭ ‬الشيك‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تسلمه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬صرف‭ ‬قيمته،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تتحقق‭ ‬معه‭ ‬واقعة‭ ‬قبضه‭.‬