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استشهاد فلسطيني وإحراق سيارة في هجومين لمستوطنين بالضفة الغربية

12/3/2023 7:11:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رام‭ ‬الله‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬السلطات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬مستوطنين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬هاجموا‭ ‬قريتين‭ ‬فلسطينيتين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬فقتلوا‭ ‬رجلا‭ ‬وأحرقوا‭ ‬سيارة‭. ‬وقالت‭ ‬إدارة‭ ‬الإسعاف‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬رجلا‭ ‬يبلغ‭ ‬38‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬قراوة‭ ‬بني‭ ‬حسن‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬تعرض‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬الصدر‭ ‬بينما‭ ‬اشتبك‭ ‬السكان‭ ‬مع‭ ‬مستوطنين‭ ‬وجنود‭ ‬إسرائيليين‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬الجنود‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭ ‬واستخدموا‭ ‬وسائل‭ ‬تفريق‭ ‬الشغب‭ ‬والرصاص‭ ‬الحي‭ ‬لفض‭ ‬الاشتباك‭ ‬بين‭ ‬السكان‭ ‬والمستوطنين‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ردوا‭ ‬بإطلاق‭ ‬الشماريخ،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬إسرائيليا‭ ‬وأربعة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭. ‬وذكر‭ ‬الجيش‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬محل‭ ‬تحقيق‭ ‬وأُحيل‭ ‬إلى‭ ‬الشرطة‭. ‬

وفي‭ ‬حادث‭ ‬آخر‭ ‬قال‭ ‬وجيه‭ ‬قط‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬قرية‭ ‬ماداما‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬نابلس‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬إن‭ ‬مجموعة‭ ‬تضم‭ ‬15‭ ‬مستوطنا‭ ‬أحرقوا‭ ‬سيارة‭ ‬وحطموا‭ ‬نوافذ‭ ‬منزل‭ ‬بالحجارة‭. ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬تعليق‭ ‬على‭ ‬الحادث‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬والهجمات‭ ‬هي‭ ‬الأحدث‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬مماثلة‭ ‬شملت‭ ‬مستوطنين‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬إدانة‭ ‬زعماء‭ ‬عالميين‭ ‬بينهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تفرض‭ ‬إدارته‭ ‬حظرا‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬تأشيرات‭ ‬للمستوطنين‭ ‬المتطرفين‭. ‬

وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬حوادث‭ ‬العنف‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬إذ‭ ‬تستمر‭ ‬رقعة‭ ‬المستوطنات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الاتساع‭ ‬فيما‭ ‬توقفت‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عقد‭. ‬وتصاعد‭ ‬العنف،‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬ذروته‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬بعدما‭ ‬توغلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المنفصل‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬مميت‭ ‬نفذه‭ ‬مسلحو‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬ييش‭ ‬دين‭ (‬يوجد‭ ‬قانون‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬التي‭ ‬تتابع‭ ‬عنف‭ ‬المستوطنين‭ ‬إنه‭ ‬وقع‭ ‬225‭ ‬حادث‭ ‬عنف‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬مستوطنون‭ ‬في‭ ‬93‭ ‬تجمعا‭ ‬سكنيا‭ ‬فلسطينيا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭. ‬وقبل‭ ‬حادث‭ ‬السبت‭ ‬قالت‭ ‬المنظمة‭ ‬إن‭ ‬تسعة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الهجمات‭. ‬

وفي‭ ‬حادث‭ ‬منفصل‭ ‬قرب‭ ‬نابلس‭ ‬ذكرت‭ ‬السلطات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أن‭ ‬صبيا‭ ‬يبلغ‭ ‬14‭ ‬عاما‭ ‬لقي‭ ‬حتفه‭ ‬متأثرا‭ ‬بجراح‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أصيب‭ ‬بها‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬لوح‭ ‬بسكين‭ ‬نحو‭ ‬جنود‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬تفتيش‭. ‬

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