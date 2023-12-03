استشهاد أكثر من 700 فلسطيني في مذابح للاحتلال بغزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) غزة - (د ب أ): أعلنت حركة حماس، أمس، استشهاد أكثر من 700 فلسطيني جراء هجمات إسرائيل على قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة.
وقال مدير المكتب الإعلامي بغزة إسماعيل الثوابتة، للصحفيين أمس، إنه تم رصد 20 «مجزرة» ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال الـ
24 ساعة الماضية من خلال قصف متزامن في جميع محافظات قطاع غزة.
واتهم الثوابتة إسرائيل بتعمد «ارتكاب أكبر قدر من المجازر ورفع فاتورة الضحايا»، مشيرا إلى عدم تمكن آليات الدفاع المدني من انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض ووجود صعوبات بالغة في انتشال الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات.
وشدد على أنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة في وقت يمارس جيش الاحتلال الإسرائيلي التهجير القسري بحق مئات آلاف السكان.
وذكر الثوابتة أن قطاع غزة يشهد تفاقم كارثة إنسانية بشكل غير مسبوق لا سيما بعد هدم نحو 300 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي وترك العوائل بلا مأوى في ظل حلول موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.
وأعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» أمس عن أكبر هجوم ميداني ضد قوات الجيش الإسرائيلي منذ توغلها في قطاع غزة نهاية أكتوبر الماضي.
وقالت القسام، في بلاغ عسكري اليوم، إن مقاتليها تمكنوا من رصد تمركز لعشرات من جنود الجيش الإسرائيلي (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك جنوب مدينة غزة.
وذكرت أن مقاتليها زرعوا ثلاث عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز للقوات الإسرائيلية، ثم تم تفجير العبوات في الجنود.
وأضافت أن أحد مقاتليها تقدم للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المقاتلون إلى مواقعهم بسلام «بعد إيقاع عدد كبير من الجنود قتلى».
وفي بلاغات أخرى، أعلنت كتائب القسام عن استهداف تحشدات للجيش الإسرائيلي شرق مستوطنة «ماجين» قرب قطاع غزة برشقة صاروخية.
وذكرت القسام أنها استهدفت دبابة إسرائيلية متوغلة غرب جباليا بقذيفة «الياسين 105»، ودمرت ثلاث دبابات إسرائيلية في دير البلح، وقصفت تجمعا لجنود الجيش شرق خان يونس وشرق دير البلح وسط وجنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.
أعلنت كتائب القسام أمس أيضا تفجير فتحة نفق بمجموعة من الجنود الإسرائيليين في شمال غزة.
وقالت القسام،
في منشور
أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)
عبر منصة «إكس»: «تمكن مجاهدو القسام من تفجير فتحة أحد الأنفاق القسامية بمجموعة من جنود العدو شرق بيت لاهيا، بعد تفخيخها بالعبوات الصدمية
والرعدية واستدراج القوة إلى عين النفق».
وأشارت إلى استهداف «جرافة صهيونية من نوع D 9 بقذيفة تاندوم شمال مدينة خان يونس».
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