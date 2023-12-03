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استشهاد أكثر من 700 فلسطيني في مذابح للاحتلال بغزة خلال 24 ساعة

12/3/2023 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلنت‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬أمس،‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬فلسطيني‭ ‬جراء‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬بغزة‭ ‬إسماعيل‭ ‬الثوابتة،‭ ‬للصحفيين‭ ‬أمس،‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬20‭ ‬‮«‬مجزرة‮»‬‭ ‬ارتكبها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬خلال‭ ‬الـ‭ ‬‮
‬24‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قصف‭ ‬متزامن‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.

واتهم‭ ‬الثوابتة‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتعمد‭ ‬‮«‬ارتكاب‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬المجازر‭ ‬ورفع‭ ‬فاتورة‭ ‬الضحايا‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تمكن‭ ‬آليات‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬انتشال‭ ‬مئات‭ ‬الجثث‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬ووجود‭ ‬صعوبات‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬انتشال‭ ‬الجرحى‭ ‬ونقلهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭. ‬

‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يمارس‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬بحق‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬السكان‭.

وذكر‭ ‬الثوابتة‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يشهد‭ ‬تفاقم‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬هدم‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬وجزئي‭ ‬وترك‭ ‬العوائل‭ ‬بلا‭ ‬مأوى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حلول‭ ‬موسم‭ ‬الشتاء‭ ‬وانخفاض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭.

وأعلنت‭ ‬‮«‬كتائب‭ ‬القسام‮»‬‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬أكبر‭ ‬هجوم‭ ‬ميداني‭ ‬ضد‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬توغلها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬

وقالت‭ ‬القسام،‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬عسكري‭ ‬اليوم،‭ ‬إن‭ ‬مقاتليها‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬تمركز‭ ‬لعشرات‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ (‬60‭ ‬جندياً‭) ‬داخل‭ ‬خيام‭ ‬في‭ ‬نقطة‭ ‬تموضع‭ ‬لهم‭ ‬شرق‭ ‬جحر‭ ‬الديك‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬مقاتليها‭ ‬زرعوا‭ ‬ثلاث‭ ‬عبوات‭ ‬مضادة‭ ‬للأفراد‭ ‬بشكل‭ ‬دائري‭ ‬حول‭ ‬التمركز‭ ‬للقوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬تفجير‭ ‬العبوات‭ ‬في‭ ‬الجنود‭.

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬مقاتليها‭ ‬تقدم‭ ‬للإجهاز‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬القوة‭ ‬وانسحب‭ ‬المقاتلون‭ ‬إلى‭ ‬مواقعهم‭ ‬بسلام‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬إيقاع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬قتلى‮»‬‭.

وفي‭ ‬بلاغات‭ ‬أخرى،‭ ‬أعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬عن‭ ‬استهداف‭ ‬تحشدات‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شرق‭ ‬مستوطنة‭ ‬‮«‬ماجين‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬برشقة‭ ‬صاروخية‭.

وذكرت‭ ‬القسام‭ ‬أنها‭ ‬استهدفت‭ ‬دبابة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬متوغلة‭ ‬غرب‭ ‬جباليا‭ ‬بقذيفة‭ ‬‮«‬الياسين‭ ‬105‮»‬،‭ ‬ودمرت‭ ‬ثلاث‭ ‬دبابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح،‭ ‬وقصفت‭ ‬تجمعا‭ ‬لجنود‭ ‬الجيش‭ ‬شرق‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬وشرق‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بقذائف‭ ‬الهاون‭.

أعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬أمس‭ ‬أيضا‭ ‬تفجير‭ ‬فتحة‭ ‬نفق‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭.

وقالت‭ ‬القسام،‮
‬في‭ ‬منشور
أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفلسطينية‭ (‬صفا‭)‬‮
‬‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬تمكن‭ ‬مجاهدو‭ ‬القسام‭ ‬من‭ ‬تفجير‭ ‬فتحة‭ ‬أحد‭ ‬الأنفاق‭ ‬القسامية‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬العدو‭ ‬شرق‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا،‭ ‬بعد‭ ‬تفخيخها‭ ‬بالعبوات‭ ‬الصدمية‭
‬والرعدية‭ ‬واستدراج‭ ‬القوة‭ ‬إلى‭ ‬عين‭ ‬النفق‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬استهداف‭ ‬‮«‬جرافة‭ ‬صهيونية‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ D 9‭ ‬بقذيفة‭ ‬تاندوم‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‮»‬‭. ‬

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