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الجابر: نهاية الوقود الأحفوري ((حتمية)) لكن ليس بسرعة حتى ((لا نعود إلى الكهوف))

12/3/2023 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دبي‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ ‬الإماراتي‭ ‬سلطان‭ ‬الجابر‭ ‬إن‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬‮«‬أمر‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منه‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬بدا‭ ‬وكأنه‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬ضروريًا‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الحرارة‭ ‬عند‭ ‬1 , 5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية،‭ ‬وفق‭ ‬فيديو‭ ‬نُشر‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬

نشر‭ ‬موقع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬جارديان‮»‬‭ ‬الفيديو‭ ‬المتعلق‭ ‬بمحادثة‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬بين‭ ‬الجابر‭ ‬ورئيسة‭ ‬إيرلندا‭ ‬السابقة‭ ‬ماري‭ ‬روبنسون‭. ‬تحدث‭ ‬سلطان‭ ‬الجابر‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬النفط‭ ‬الوطنية‭ ‬الإماراتية‭ (‬أدنوك‭) ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مبادرة‭ ‬نظمتها‭ ‬منظمة‭ ‬ She ‭ ‬ Changes ‭ ‬ Climate ‭ ‬مع‭ ‬روبنسون،‭ ‬رئيسة‭ ‬مجموعة‭ ‬الحكماء‭ ‬الناشطين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬

ردًا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬رفضه‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬قال‭ ‬الجابر‭ ‬‮«‬لن‭ ‬أؤيد‭ ‬بأي‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭ ‬إجراء‭ ‬مناقشات‭ ‬تؤجج‭ ‬القلق‭. ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬دراسة‭ ‬علمية‭ ‬ولا‭ ‬سيناريو‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬سيسمح‭ ‬لنا‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬1 , 5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭. ‬1 , 5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬هي‭ ‬النجم‭ ‬الذي‭ ‬اهتدي‭ ‬به‭. ‬وخفض‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬والتخلي‭ ‬عنه‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬رأيي‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منه‭. ‬إنه‭ ‬ضروري‭. ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬جادين‭ ‬وعمليين‮»‬‭.

وأضاف‭ ‬‮«‬أروني‭ ‬خريطة‭ ‬الطريق‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إعادة‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬عصر‭ ‬الكهوف‮»‬‭. ‬وهو‭ ‬بذلك‭ ‬كرر‭ ‬موقفه‭ ‬الذي‭ ‬عبر‭ ‬عنه‭ ‬منذ‭ ‬يونيو‭ ‬بقوله‭ ‬إن‭ ‬خفض‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬منه‭ ‬ولكن‭ ‬ينبغي‭ ‬أولاً‭ ‬بناء‭ ‬نظام‭ ‬الطاقة‭ ‬للمستقبل‭ ‬وإن‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قدوة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.
‬حتى‭ ‬أنه‭ ‬تطرق‭ ‬خلال‭ ‬المناقشة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬خفض‮»‬‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬و«التخلي‮»‬‭ ‬عنه‭.

لكن‭ ‬ما‭ ‬أحدث‭ ‬صدمة‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬الناشطين‭ ‬والخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المناخ‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬عن‭ ‬العلم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يؤكد‭ ‬سلطان‭ ‬الجابر‭ ‬باستمرار‭ ‬أنه‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬الواقع‭ ‬العلمي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬ويريد‭ ‬إبقاء‭ ‬الزيادة‭ ‬من‭ ‬‮«‬1 , 5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬اليد‮»‬‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تؤكده‭ ‬الملصقات‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬مؤتمر‭ ‬كوب28‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

تشير‭ ‬تقديرات‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إنتاج‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ينخفض‭ ‬بنسبة‭ ‬83 % ‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2050،‭ ‬وأن‭ ‬ينحصر‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬88‭ ‬إكساجول،‭ ‬مقابل‭ ‬511‭ ‬إكساجول‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ (‬إكساجول‭ ‬هي‭ ‬وحدة‭ ‬قياس‭ ‬الطاقة‭). ‬

وهو‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬رئاسة‭ ‬كوب28‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬متحدث‭ ‬باسمها‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الدولية‭ ‬وسيناريو‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ ‬بشأن‭ ‬1 , 5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬يقولان‭ ‬بوضوح‭ ‬إن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬يلعبه‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الطاقة‭ ‬المستقبلي،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬دورًا‭ ‬أصغر‮»‬‭.‬

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