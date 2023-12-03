-->

Monday, 04 December 2023 05:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البنك الإسلامي للتنمية: نلعب دوراً فعالاً في تنفيذ بعض مشاريع صندوق الخسائر والأضرار

12/3/2023 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬كوب‭ ‬28،‭ ‬قابلت‭ ‬‮«‬ CNN ‮»‬‭ ‬الاقتصادية‭ ‬محمد‭ ‬الجاسر،‭ ‬رئيس‭ ‬البنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية،‭ ‬لمناقشة‭ ‬دور‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مشاريع‭ ‬مكافحة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والأثر‭ ‬السلبي‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬وأشاد‭ ‬الجاسر‭ ‬برصد‭ ‬التمويل‭ ‬لصندوق‭ ‬الخسائر‭ ‬والأضرار،‭ ‬الذي‭ ‬تجاوزت‭ ‬قيمته‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬قد‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬الجاسر‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬المشاريع‭ ‬البيئية‭ ‬والتنموية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬استدامة‭ ‬البيئة‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭ ‬يسعى‭ ‬لدعم‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬وكان‭ ‬البنك‭ ‬أعلن‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬التمويل‭ ‬العربية‭ ‬ومجموعة‭ ‬التنسيق‭ ‬العربية،‭ ‬أي‭ ‬كل‭ ‬صناديق‭ ‬التمويل‭ ‬العربية،‭ ‬عن‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬القروض‭ ‬تتجاوز‭ ‬أربعة‭ ‬وعشرين‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وأسهم‭ ‬البنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭ ‬وحده‭ ‬بنحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬عشر‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬نحاول‭ ‬أن‭ ‬نساعد‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تختار‭ ‬مشاريع‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬وتساعدها‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬التدهور‭ ‬المناخي،‭ ‬فالكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬لديها‭ ‬معاناة‭ ‬مع‭ ‬قضايا‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‮»‬‭.‬

البنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭ ‬والصكوك‭ ‬الخضراء

وتطرق‭ ‬الجاسر‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬المشاريع‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬والمشاريع‭ ‬الخضراء،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصكوك‭ ‬الخضراء‭ ‬أصبحت‭ ‬وسيلة‭ ‬مهمة‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬تعزز‭ ‬استدامة‭ ‬البيئة،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬يسعى‭ ‬لتشجيع‭ ‬إصدار‭ ‬الصكوك‭ ‬الخضراء‭ ‬ودعم‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬وأضاف‭ ‬الجاسر‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬صكوك‭ ‬خضراء‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬مشاريع‭ ‬خضراء‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬الإسلامية‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬مثلاً‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬سوف‭ ‬يأتي‭ ‬وقت‭ ‬يكون‭ ‬عندهم‭ ‬مشاريع‭ ‬ضخمة‭ ‬جداً‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭.. ‬وسوف‭ ‬يضطرون‭ ‬الى‭ ‬تحويل‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬إلى‭ ‬سيولة،‭ ‬والصكوك‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬أنجع‭ ‬وسيلة‭ ‬لتحويل‭ ‬هذه‭ ‬الأصول‭ ‬الهائلة‭ ‬جداً‭ ‬إلى‭ ‬سيولة‭ ‬لتمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الصكوك‮»‬‭.‬

MENAFN03122023000055011008ID1107528603

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث