البنك الإسلامي للتنمية: نلعب دوراً فعالاً في تنفيذ بعض مشاريع صندوق الخسائر والأضرار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)CNN

كما‭ ‬أشار‭ ‬الجاسر‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬المشاريع‭ ‬البيئية‭ ‬والتنموية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬استدامة‭ ‬البيئة‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭ ‬يسعى‭ ‬لدعم‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬وكان‭ ‬البنك‭ ‬أعلن‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬التمويل‭ ‬العربية‭ ‬ومجموعة‭ ‬التنسيق‭ ‬العربية،‭ ‬أي‭ ‬كل‭ ‬صناديق‭ ‬التمويل‭ ‬العربية،‭ ‬عن‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬القروض‭ ‬تتجاوز‭ ‬أربعة‭ ‬وعشرين‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وأسهم‭ ‬البنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭ ‬وحده‭ ‬بنحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬عشر‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬نحاول‭ ‬أن‭ ‬نساعد‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تختار‭ ‬مشاريع‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬وتساعدها‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬التدهور‭ ‬المناخي،‭ ‬فالكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬لديها‭ ‬معاناة‭ ‬مع‭ ‬قضايا‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‮»‬‭.‬

البنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭ ‬والصكوك‭ ‬الخضراء

وتطرق‭ ‬الجاسر‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬المشاريع‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬والمشاريع‭ ‬الخضراء،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصكوك‭ ‬الخضراء‭ ‬أصبحت‭ ‬وسيلة‭ ‬مهمة‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬تعزز‭ ‬استدامة‭ ‬البيئة،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬يسعى‭ ‬لتشجيع‭ ‬إصدار‭ ‬الصكوك‭ ‬الخضراء‭ ‬ودعم‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬وأضاف‭ ‬الجاسر‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬صكوك‭ ‬خضراء‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬مشاريع‭ ‬خضراء‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬الإسلامية‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬مثلاً‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬سوف‭ ‬يأتي‭ ‬وقت‭ ‬يكون‭ ‬عندهم‭ ‬مشاريع‭ ‬ضخمة‭ ‬جداً‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭.. ‬وسوف‭ ‬يضطرون‭ ‬الى‭ ‬تحويل‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬إلى‭ ‬سيولة،‭ ‬والصكوك‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬أنجع‭ ‬وسيلة‭ ‬لتحويل‭ ‬هذه‭ ‬الأصول‭ ‬الهائلة‭ ‬جداً‭ ‬إلى‭ ‬سيولة‭ ‬لتمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الصكوك‮»‬‭.‬