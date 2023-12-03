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مكاتب السفر والسياحة البحرينية تقيم جمعيتها العمومية

12/3/2023 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬جمعية‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬البحرينية‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬أمس‭ ‬الاحد‭ ‬الموافق‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬انتركونتننتال‭ ‬ريجنسي‭ ‬ ‭ ‬البحرين،‭ ‬وبعد‭ ‬إلقاء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬السيد‭ ‬جهاد‭ ‬أمين‭ ‬كلمته،‭ ‬شهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬السابق،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬التقرير‭ ‬المالي‭ ‬والأدبي‭ ‬بالإجماع،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬استقالته‭ ‬الرسمية‭ ‬لتجري‭ ‬عملية‭ ‬الانتخابات،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬الجديد‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬الجديدة‭ ‬2023‭ -‬2025‭ ‬بالتزكية‭.‬

هذا‭ ‬وعقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاول‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬مباشرةً‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬المناصب‭ ‬كالتالي‭:‬

السيد‭ ‬جهاد‭ ‬إبراهيم‭ ‬أمين‭ ‬ ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

السيدة‭ ‬فاطمة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬ ‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

السيدة‭ ‬هيفاء‭ ‬ماجد‭ ‬عون‭ ‬ ‭ ‬الأمين‭ ‬المالي‭.‬

السيد‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬المرشد‭ ‬ ‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬الجمعية‭.‬

السيد‭ ‬هابيل‭ ‬سلمان‭ ‬الخياط‭ ‬ ‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭.‬

MR ‭. ‬ Charan ‭ ‬ Dip ‭ ‬ Singh ‭ ‬ ‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭.‬

Mr ‭. ‬ Rajiv ‭ ‬ Varma ‭ ‬ ‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬عبر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬جهاد‭ ‬أمين‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكل‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬كما‭ ‬ثمن‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬السابق‭ ‬وكل‭ ‬منتسبي‭ ‬القطاع،‭ ‬متطلعا‭ ‬الى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬كبرى‭ ‬للنهوض‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬وتطويره‭ ‬كي‭ ‬يصبح‭ ‬رافداً‭ ‬من‭ ‬الروافد‭ ‬الحيوية‭ ‬للتنويع‭ ‬الاقتصادي‭.‬

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