مكاتب السفر والسياحة البحرينية تقيم جمعيتها العمومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية اجتماع الجمعية العمومية العادية أمس الاحد الموافق 12 نوفمبر 2023، في فندق انتركونتننتال ريجنسي
– البحرين، وبعد إلقاء رئيس مجلس الإدارة، السيد جهاد أمين كلمته، شهد الاجتماع التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، كما تم اعتماد التقرير المالي والأدبي بالإجماع، قبل أن يعلن مجلس الإدارة استقالته الرسمية لتجري عملية الانتخابات، حيث فاز اعضاء مجلس الادارة الجديد للدورة الانتخابية الجديدة 2023 -2025 بالتزكية.
هذا وعقد الاجتماع الاول لمجلس الإدارة الجديد مباشرةً بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، حيث تم توزيع المناصب كالتالي:
السيد جهاد إبراهيم أمين – رئيس مجلس الإدارة.
السيدة فاطمة أحمد عبدالله – نائب رئيس مجلس الإدارة.
السيدة هيفاء ماجد عون – الأمين المالي.
السيد محمد صلاح المرشد – أمين سر الجمعية.
السيد هابيل سلمان الخياط – عضو مجلس إدارة.
MR . Charan Dip Singh – عضو مجلس إدارة.
Mr . Rajiv Varma – عضو مجلس إدارة.
وخلال الاجتماع عبر رئيس مجلس الإدارة جهاد أمين عن خالص شكره وتقديره لكل الأعضاء على تعاونهم كما ثمن الجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس الإدارة السابق وكل منتسبي القطاع، متطلعا الى المزيد من الإنجازات لمجلس الإدارة الجديد في ظل ما توليه القيادة الرشيدة في المملكة من أهمية كبرى للنهوض بهذا القطاع وتطويره كي يصبح رافداً من الروافد الحيوية للتنويع الاقتصادي.
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