((زين البحرين)) تحتفل بختام تدريب التنوع والإنصاف والاشتمال لرؤسائها التنفيذيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يسر شركة زين البحرين، الشركة المبتكرة في مجال الاتصالات في المملكة، أن تعلن اختتامها تدريب التنوع والإنصاف والاشتمال (
DEI )
لرؤسائها بنجاح. يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الانتماء القوية وتعزيز الشمولية داخل الشركة، حيث يتماشى مع القيم الأساسية لشركة زين. يعزز برنامج التدريب (
DEI ) الوعي والفهم للقضايا والمبادئ المتعلقة بالتنوع. شارك الرؤساء التنفيذيون في زين البحرين بشكل فعال في الجلسات التفاعلية وورش العمل والمناقشات التي قادها الخبراء المتخصصون في هذا المجال. وغطى التدريب موضوعات مختلفة، بما في ذلك التحيز اللاواعي، والكفاءة الثقافية، والقيادة الشاملة، وخلق بيئة عمل شاملة.
إن الاستثمار في تدريب التنوع والإنصاف والاشتمال ( DEI ) لقيادتها العليا، يٌظهر التزام زين البحرين في إنشاء مكان عمل شامل يشعر كل موظف فيه بالتقدير والاحترام والتمكين. تدرك الشركة أن التنوع والشمول ضروريان لتعزيز الابتكار، ودفع نجاح الأعمال، وبناء ثقافة تنظيمية قوية ومتماسكة. وبهذه المناسبة، قالت رنا الماجد، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في زين البحرين: «نحن فخورون بإكمال تدريب التنوع والإنصاف والاشتمال ( DEI ) للرؤساء التنفيذيون. ويؤكد هذا التدريب التزام شركة الاتصالات بتعزيز ثقافة الانتماء وتعزيز الشمولية. وتؤمن زين البحرين بأن احتضان التنوع وخلق بيئة عمل شاملة يمكن أن يدفع الابتكار ويعزز إمكانيات الموظفين في تقديم خدمة عملاء استثنائية».
تظل زين البحرين ملتزمة بتعزيز جهود ( DEI ) وستواصل الاستثمار في المبادرات التي تعزز التنوع والإنصاف والاشتمال. ومن خلال القيام بذلك، تهدف شركة الاتصالات إلى أن تكون قدوة للآخرين في تحقيق الهدف المجتمعي الأوسع المتمثل في بناء مستقبل أكثر شمولاً وإنصافًا في جميع أنحاء المملكة.
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