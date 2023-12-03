((زين البحرين)) تحتفل بختام تدريب التنوع والإنصاف والاشتمال لرؤسائها التنفيذيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)DEIDEI

إن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬التنوع‭ ‬والإنصاف‭ ‬والاشتمال‭ (‬ DEI ‭) ‬لقيادتها‭ ‬العليا،‭ ‬يٌظهر‭ ‬التزام‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬مكان‭ ‬عمل‭ ‬شامل‭ ‬يشعر‭ ‬كل‭ ‬موظف‭ ‬فيه‭ ‬بالتقدير‭ ‬والاحترام‭ ‬والتمكين‭. ‬تدرك‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬التنوع‭ ‬والشمول‭ ‬ضروريان‭ ‬لتعزيز‭ ‬الابتكار،‭ ‬ودفع‭ ‬نجاح‭ ‬الأعمال،‭ ‬وبناء‭ ‬ثقافة‭ ‬تنظيمية‭ ‬قوية‭ ‬ومتماسكة‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬رنا‭ ‬الماجد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بإكمال‭ ‬تدريب‭ ‬التنوع‭ ‬والإنصاف‭ ‬والاشتمال‭ (‬ DEI ‭) ‬للرؤساء‭ ‬التنفيذيون‭. ‬ويؤكد‭ ‬هذا‭ ‬التدريب‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬بتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الانتماء‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشمولية‭. ‬وتؤمن‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬احتضان‭ ‬التنوع‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬شاملة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬الابتكار‭ ‬ويعزز‭ ‬إمكانيات‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬عملاء‭ ‬استثنائية‮»‬‭.‬

تظل‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتعزيز‭ ‬جهود‭ (‬ DEI ‭) ‬وستواصل‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬التنوع‭ ‬والإنصاف‭ ‬والاشتمال‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬القيام‭ ‬بذلك،‭ ‬تهدف‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قدوة‭ ‬للآخرين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المجتمعي‭ ‬الأوسع‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬شمولاً‭ ‬وإنصافًا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭.‬