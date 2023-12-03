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((زين البحرين)) تحتفل بختام تدريب التنوع والإنصاف والاشتمال لرؤسائها التنفيذيين

12/3/2023 7:11:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يسر‭ ‬شركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬الشركة‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬اختتامها‭ ‬تدريب‭ ‬التنوع‭ ‬والإنصاف‭ ‬والاشتمال‭ (‬ DEI ‭)
‬لرؤسائها‭ ‬بنجاح‭. ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الانتماء‭ ‬القوية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشمولية‭ ‬داخل‭ ‬الشركة،‭ ‬حيث‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬الأساسية‭ ‬لشركة‭ ‬زين‭. ‬يعزز‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ (‬ DEI ‭) ‬الوعي‭ ‬والفهم‭ ‬للقضايا‭ ‬والمبادئ‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتنوع‭. ‬شارك‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيون‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬التفاعلية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬والمناقشات‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬الخبراء‭ ‬المتخصصون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وغطى‭ ‬التدريب‭ ‬موضوعات‭ ‬مختلفة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التحيز‭ ‬اللاواعي،‭ ‬والكفاءة‭ ‬الثقافية،‭ ‬والقيادة‭ ‬الشاملة،‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬شاملة‭.‬

إن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬التنوع‭ ‬والإنصاف‭ ‬والاشتمال‭ (‬ DEI ‭) ‬لقيادتها‭ ‬العليا،‭ ‬يٌظهر‭ ‬التزام‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬مكان‭ ‬عمل‭ ‬شامل‭ ‬يشعر‭ ‬كل‭ ‬موظف‭ ‬فيه‭ ‬بالتقدير‭ ‬والاحترام‭ ‬والتمكين‭. ‬تدرك‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬التنوع‭ ‬والشمول‭ ‬ضروريان‭ ‬لتعزيز‭ ‬الابتكار،‭ ‬ودفع‭ ‬نجاح‭ ‬الأعمال،‭ ‬وبناء‭ ‬ثقافة‭ ‬تنظيمية‭ ‬قوية‭ ‬ومتماسكة‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬رنا‭ ‬الماجد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بإكمال‭ ‬تدريب‭ ‬التنوع‭ ‬والإنصاف‭ ‬والاشتمال‭ (‬ DEI ‭) ‬للرؤساء‭ ‬التنفيذيون‭. ‬ويؤكد‭ ‬هذا‭ ‬التدريب‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬بتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الانتماء‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشمولية‭. ‬وتؤمن‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬احتضان‭ ‬التنوع‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬شاملة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬الابتكار‭ ‬ويعزز‭ ‬إمكانيات‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬عملاء‭ ‬استثنائية‮»‬‭.‬

تظل‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتعزيز‭ ‬جهود‭ (‬ DEI ‭) ‬وستواصل‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬التنوع‭ ‬والإنصاف‭ ‬والاشتمال‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬القيام‭ ‬بذلك،‭ ‬تهدف‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قدوة‭ ‬للآخرين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المجتمعي‭ ‬الأوسع‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬شمولاً‭ ‬وإنصافًا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭.‬

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