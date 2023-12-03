وزير مجلس الوزراء يبحث مع وزير النقل البريطاني تبادل الخبرات بين البلدين في عدد من القطاعات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، أمس مارك هاربر وزير النقل البريطاني، والوفد المرافق.
وفي مستهلّ اللقاء، رحّب الوزير بوزير النقل البريطاني، مؤكّداً أن العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة تقوم على دعائم راسخة تعزّزها مسارات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الصديقين، لافتاً إلى حرص مملكة البحرين على توطيد تلك العلاقات وتنميتها بما يصب نحو صالح البلدين وتحقيق تطلعات شعبيهما الصديقين.
كما جرى خلال اللقاء، بحث مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل الخبرات في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية، ومنها القطاع اللوجستي الذي يشكل قوة رئيسية داعمة للتنمية الاقتصادية في البلدان، إلى جانب استعراض المقومات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مملكة البحرين وبريطانيا في هذا القطاع الحيوي الواعد.
من جانبه، أعرب مارك هاربر وزير النقل البريطاني، عن شكره وتقديره لوزير شؤون مجلس الوزراء لما يوليه من اهتمام بدعم أطر التنسيق وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات التنموية، مؤكداً على علاقة البلدين التاريخية المميزة والحرص على الدفع بها نحو مستويات أشمل، ومتمنياً لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
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