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وزير مجلس الوزراء يبحث مع وزير النقل البريطاني تبادل الخبرات بين البلدين في عدد من القطاعات

12/3/2023 7:11:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أمس‭ ‬مارك‭ ‬هاربر‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬البريطاني،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭.‬

وفي‭ ‬مستهلّ‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحّب‭ ‬الوزير‭ ‬بوزير‭ ‬النقل‭ ‬البريطاني،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬دعائم‭ ‬راسخة‭ ‬تعزّزها‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬وتنميتها‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬نحو‭ ‬صالح‭ ‬البلدين‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬شعبيهما‭ ‬الصديقين‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬والمجالات‭ ‬الحيوية،‭ ‬ومنها‭ ‬القطاع‭ ‬اللوجستي‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬قوة‭ ‬رئيسية‭ ‬داعمة‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البلدان،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬المقومات‭ ‬والإمكانات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبريطانيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬الواعد‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬مارك‭ ‬هاربر‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬البريطاني،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بدعم‭ ‬أطر‭ ‬التنسيق‭ ‬وأوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التنموية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬البلدين‭ ‬التاريخية‭ ‬المميزة‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل،‭ ‬ومتمنياً‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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