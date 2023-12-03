اللجنة الفنية الشبابية بدول التعاون تدرس تنظيم منتدى الشباب الخليجي سنويا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬رحب‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالمشاركين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬الشبابية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الحركة‭ ‬الشبابية‭ ‬عبر‭ ‬إطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتطلق‭ ‬العنان‭ ‬لأفكارهم‭ ‬ومبادراتهم‭ ‬ومشروعاتهم‭ ‬وتقدمهم‭ ‬نماذج‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬سفينة‭ ‬التطور‭ ‬والنماء‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الخليجية‭.‬

بعدها‭ ‬شرع‭ ‬المجتمعون‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬النقاط‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬التصور‭ ‬الخاص‭ ‬بتنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬الإنساني،‭ ‬وتنظيم‭ ‬منتدى‭ ‬الشباب‭ ‬الخليجي‭ ‬سنوياً،‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬كما‭ ‬استعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬مذكرة‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بشأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬والخطوات‭ ‬المتخذة‭ ‬حيال‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬مهارات‭ ‬الغد‭ ‬والذي‭ ‬استضافته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭.‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الأعضاء‭ ‬تصورات‭ ‬اعتماد‭ ‬شعار‭ ‬يوم‭ ‬الشباب‭ ‬الخليجي‭ ‬الأول،‭ ‬ليكون‭ ‬شعاراً‭ ‬دائماً‭ ‬ليوم‭ ‬الشباب‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬والتصور‭ ‬الخاص‭ ‬بيوم‭ ‬الشباب‭ ‬الخليجي‭ ‬لعام‭ ‬2024م،‭ ‬ومناقشة‭ ‬تنفيذ‭ ‬لقاء‭ ‬شباب‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬مع‭ ‬أقرانهم‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬لعام‭ ‬2024م،‭ ‬والبرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬المشتركة‭ ‬للتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الشباب‭ ‬لعام‭ ‬2024م‭.‬

واختتم‭ ‬الاجتماع‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬التوصيات،‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬الاجتماع‭ ‬القادم‭ ‬للجنة‭ ‬وزراء‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬للتوجيه‭ ‬بشأنها‭.‬