الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) تحتفي بموظفاتها في يوم المرأة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تفخر‭ ‬أسري‭ ‬بوجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬امرأة‭ ‬ضمن‭ ‬طواقم‭ ‬عملها‭ ‬التخصصية‭ ‬يشغلن‭ ‬مختلف‭ ‬انواع‭ ‬الوظائف‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬والهندسية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬التخصصات‭ ‬المميزة‭ ‬مثل‭ ‬الغوص‭ ‬الاحترافي،‭ ‬حيث‭ ‬تفخر‭ ‬أسري‭ ‬بوجود‭ ‬اول‭ ‬سيدة‭ ‬بحرينية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الصناعي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة،‭ ‬ويجري‭ ‬العمل‭ ‬بصورة‭ ‬دورية‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬مهندسات‭ ‬الشركة‭ ‬لشغل‭ ‬مناصب‭ ‬مديري‭ ‬مشاريع،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬تتبوأ‭ ‬6‭ ‬سيدات‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬مهمة‭ ‬بالشركة‭ ‬أبرزها‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬علق‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬بالشركة‭ ‬السيد‭ ‬مازن‭ ‬مطر‭: ‬‮«‬تسعى‭ ‬أسري‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬إلى‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرص‭ ‬المتكافئة‭ ‬للمرأة‭ ‬وتمكينها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬تعزيزاً‭ ‬للجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إشراكها‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬نواحي‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬للشركة‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬تعزيز‭ ‬الدور‭ ‬النسائي‭ ‬والنهوض‭ ‬بالمرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬يعكس‭ ‬رؤية‭ ‬أسري‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الشامل‭ ‬والمستدام‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬علقت‭ ‬السيدة‭ ‬سحر‭ ‬عطائي‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬مهمة‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بمنجزات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات؛‭ ‬لذا‭ ‬لطالما‭ ‬حرصت‭ ‬أسري‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬لإلقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬منتسبات‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والأصعدة‭ ‬باعتبارهن‭ ‬عنصراً‭ ‬فاعلاً‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬وتقدم‭ ‬الشركة‮»‬‭.‬