الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) تحتفي بموظفاتها في يوم المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تزامناً مع احتفالات المملكة بيوم المرأة البحرينية والذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام، وتعزيزاً لجهود المجلس الأعلى للمرأة للنهوض بالمرأة البحرينية بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، حفظها الله ورعاها؛ نظمت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) فعالية للاحتفاء بمنتسباتها وتكريمهن، وذلك تقديراً لجهودهن الفاعلة وعطاءاتهن المتميزة في دفع مسيرة البناء والتطوير بالشركة؛ حيث شملت الفعالية عددا من ورش العمل التفاعلية في مجالات الإنتاج الإبداعي بما يخدم تنمية المواهب وتطوير حس الابتكار والإبداع. بالإضافة إلى ذلك؛ أقيمت مأدبة غداء على شرفهن بحضور ممثلي الإدارة التنفيذية بالشركة.
تفخر أسري بوجود أكثر من خمسين امرأة ضمن طواقم عملها التخصصية يشغلن مختلف انواع الوظائف الإدارية والفنية والهندسية بالإضافة إلى بعض التخصصات المميزة مثل الغوص الاحترافي، حيث تفخر أسري بوجود اول سيدة بحرينية تعمل في هذا المجال الصناعي على مستوى المملكة، ويجري العمل بصورة دورية على تدريب وتأهيل مهندسات الشركة لشغل مناصب مديري مشاريع، إضافة إلى ذلك تتبوأ 6 سيدات مناصب قيادية مهمة بالشركة أبرزها منصب نائب الرئيس التنفيذي.
وبهذه المناسبة علق العضو المنتدب بالشركة السيد مازن مطر: «تسعى أسري على الدوام إلى إتاحة الفرص المتكافئة للمرأة وتمكينها في مختلف المجالات تعزيزاً للجهود الرامية إلى إشراكها بشكل فاعل في جميع نواحي المسيرة التنموية للشركة حيث ان تعزيز الدور النسائي والنهوض بالمرأة في مجال العمل يعكس رؤية أسري الاستراتيجية في تحقيق النمو الشامل والمستدام».
وفي هذا السياق علقت السيدة سحر عطائي نائب الرئيس التنفيذي: «يعد الأول من ديسمبر من كل عام مناسبة وطنية مهمة للاحتفاء بمنجزات المرأة البحرينية في كافة المجالات؛ لذا لطالما حرصت أسري على تخصيص هذا اليوم لإلقاء الضوء على الإنجازات التي حققتها منتسبات الشركة في مختلف المجالات والأصعدة باعتبارهن عنصراً فاعلاً في نهضة وتقدم الشركة».
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