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السفير الفرنسي يبحث مع رئيس جامعة الخليج العربي سبل تعميق التعاون الجامعي المشترك

12/3/2023 7:11:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬بالسفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬المعتمد‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إبريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم،‭ ‬الذي‭ ‬رافقه‭ ‬مستشار‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬الثقافي‭ ‬السيدة‭ ‬ماري‭ ‬لور‭ ‬شاربية‭ ‬والمكلفة‭ ‬بالتعاون‭ ‬التربوي‭ ‬واللغوي‭ ‬كامي‭ ‬توسان،‭ ‬والمكلف‭ ‬بالتعاون‭ ‬العلمي‭ ‬والجامعي‭ ‬مسئول‭ ‬كامبوس‭ ‬فرانس‭ ‬البحرين‭ ‬باستيان‭ ‬رافيل‭ ‬بهدف‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬ومناقشة‭ ‬تطوير‭
‬المعهد‭ ‬العربي‭ ‬الفرنسي‭ ‬لإدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وبحث‭ ‬فرص‭ ‬إقامة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬القائمة‭ ‬على‭
‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬المستقبلي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭.‬

وأطلع‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬المعهد‭ ‬العربي‭ ‬الفرنسي‭ ‬لإدارة‭ ‬الأعمال‭
‬القائم‭ ‬على‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬وجامعة‭ ‬اسك‭ ‬الفرنسية،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬المعهد‭ ‬حقق‭ ‬نجاحات‭ ‬أصيلة‭ ‬عندما‭ ‬خرج‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬مئات‭ ‬القيادات‭ ‬الشبابية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬تولوا‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬الحكومية‭ ‬والشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬نتيجة‭ ‬لثقة‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭
‬وقوة‭ ‬المخرجات‭ ‬والذين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بمهارات‭ ‬علمية‭ ‬وأكاديمية‭ ‬تكونت‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬التحصيل‭ ‬والتدريب‭ ‬العملي‭. ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬تعتز‭ ‬بالتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬وترحب‭ ‬باحتضان‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬خدمة‭ ‬أبناء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلة،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬ملامح‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأحدث‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الابتكاري‭ ‬والإبداعي‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬أو‭ ‬برامج‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬كبرنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬والدكتورة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الابتكار‭ ‬والتقنية،‭ ‬وماجستير‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬حوسبة‭ ‬الجيل‭ ‬القادم،‭ ‬والدكتوراه‭ ‬في‭ ‬فلسفة‭ ‬الطب‭ ‬الجزيئي،‭ ‬ودبلوم‭ ‬وماجستير‭ ‬الطب‭ ‬التجديدي،‭ ‬والطب‭ ‬الشخصي‭ ‬ودبلوم‭ ‬الأبحاث‭ ‬السريرية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬المبتكرة‭. ‬ومن‭ ‬جانبه،‭
‬أشار‭ ‬إبريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬توسعة‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الراهن‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬البحثي‭ ‬والأكاديمي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وبحث‭ ‬إمكانية‭ ‬طرح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬بإنجازات‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ومخرجاتها،‭ ‬مرحباً‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬ودعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الرامية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬وجامعات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭. ‬وقام‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬ومرافقوه‭ ‬بزيارة‭ ‬المراكز‭ ‬الطبية‭ ‬والبحثية‭ ‬التابعة‭ ‬للجامعة‭ ‬كمركز‭ ‬المحاكاة‭ ‬والمهارات‭ ‬الطبية‭ ‬ومركز‭ ‬الموارد‭ ‬التعليمية‭ ‬للتشريح‭ ‬وعلم‭ ‬الأمراض‭ ‬ومتحف‭ ‬التشريح‭ ‬وأشادوا‭ ‬بمستوى‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬المتطور‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

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